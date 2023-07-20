頭痛原因｜台醫拆解6個頭痛位置背後藏疾病！3招有效舒緩頭痛

頭痛是原因是什麼？當頭痛時要怎樣做才可舒緩？頭痛、牙痛、耳朵痛等都是令人苦不堪言的痛症，因為他們都是慢性疼痛疾病，當一涉及臉部肌肉的話，就會像電擊般的疼痛。俗語有云：「牙痛不是病，痛起來要人命」，不過原來平日我們偏頭痛、頭痛時，只管吃上止痛藥，原來可能有著致病危機！



止痛藥當然能夠快速止痛，舒緩困局，不過有些止痛藥成份不單備受爭議，甚至有人服用止痛藥後出現副作用，原因是服用止痛藥原來也有不同的風險。想擺脫借助止痛藥的話，不妨參考近日台灣健康節目《健康2.0》吧，當中邀請了一眾醫師嘉賓：資深醫藥記者 梁惠雯、高雄榮總神經外科醫師 許晃譯、中醫師 吳明珠以及飲食專家 王明勇等人探討分析偏頭痛個案、頭痛原因及頭痛舒緩法，大家不妨一起了解更多吧！

原來平日我們偏頭痛、頭痛時，只管吃上止痛藥，原來可能有著致病危機（YouTube@健康2.0）

6個頭痛位置背後藏疾病

相信不少女生都有過或正經歷頭痛、偏頭痛的困擾，嚴重起來更可能對於耳朵、下額等位置有所影響。許醫師則分享到頭痛成因不少，有機會過敏，亦有可能因為身體內藏疾病，更指出6個不同頭痛位置都有相應原因。

6個頭痛位置背後藏疾病（YouTube@健康2.0）

梁記者分享道早前有過病例，有名30歲的女子經常在上班中段就會出現疲倦、頭痛發作的問題，原本她以為自己只是單經的壓力緊張性頭痛，後來多次診斷才發現原來是對公司的擴香瓶過敏，由鼻竇炎所引發的竇性頭痛。許醫師補充道假若頭痛伴隨流鼻水、發燒、額頭疼痛紅腫的話，很大機會是過敏反應，普遍吃個止痛藥，休息一會兒就會好轉。

除了香味過敏之外，台灣藝人 何妤玟亦曾因為長年偏頭痛纏身，以致失眠、情緒波動、暈眩等情況，後來更出現「經前症候群」，在多次檢查下發現因頸椎壓迫到神經的原故才引發的頭痛。

不吃藥舒緩頭痛？ 中西醫3招有助改善頭痛：食療、茶飲、營養素

常言道，經常吃藥會令身體產生抗藥性、依賴性，但是當出現頭痛時可以怎樣舒緩呢？於中藥角度而言，頭痛會因著前、旁、後方的位置而有所不同原因，主要可以分作兩大原因：外感、內傷，外感是由於外邪侵犯頭部所致，像是風、寒、熱、濕都可能導致頭痛。而內傷引致的頭痛，多屬因為壓力、過勞、睡眠不足而引起的氣血不足或久病所致。

吳中醫師指要全方面擊退頭痛， 可以服用這款7味藥入茶的「鬆綁茶」，這款茶飲不單可以消腫排膿，藥材能夠起到一個引經的作用，舒筋活絡。

全方面擊退頭痛， 可以服用這款7味藥入茶的「鬆綁茶」（YouTube@健康2.0）

在西醫的角度而言，可能引發頭痛的原因相當多，少數人可能有明確的病因，而比利時有一頂有關頭痛的研容，以雙盲臨時試驗方法去比較服用維他命B與止痛安慰劑的患者，結果發現服用維他命B中，6成患者都有減少頭痛逾50%，可見服食維他命B群有助舒緩頭痛。

維他命B、Omega-3亦有助減輕偏頭痛（YouTube@健康2.0）

另外，Omega-3亦有助減輕偏頭痛，英國醫學期刊的一頂偏頭痛研究中指服食Omega-3的患者於4個月後有著明顯改善偏頭痛的情況。除了可以攝取對應的營養素，大家亦可以以食療方式吸收天然營養素！