心臟病先兆｜「1紋路」恐增死亡率？ 台醫揭4大皺紋警號+除皺秘方

心臟病先兆｜臉上皺紋完全是暴露年齡的地方，眾女星之所以能保持凍齡的美貌，秘密在於她們臉上不只平滑且看不見細紋，故此一定要好好注重臉部皮膚的管理！此外，原來皺紋更可揭示心血管疾病，台灣有名醫生曾於節目表示，大眾可透過臉上皺紋來判斷心臟健康狀況，其後再指出4大皺紋警號，並教大眾自測方法。



心臟病先兆｜台男臉上現不尋常皺紋 被揭心臟方面出現問題

台灣中山醫院家醫科醫生陳欣湄曾於節目《健康2.0》分享病例指，曾經有一名男子來求診，當她觀察男子的外表，就建議他除一般檢查外，另進行心臟檢查，結果發現該男子有心臟缺血問題。醫生解釋，當時自己是觀察到男子的面部有不尋常皺紋，並由此推斷其可能是心臟方面出現問題。

心臟病先兆｜台男臉上現不尋常皺紋 被揭心臟方面出現問題（YouTube@健康2.0 截圖）

陳醫生再補充，根據過去的醫學觀察到的現象，皮膚皺紋與末梢循環有關，一旦循環變差，可推斷心血管狀況可能不太正常。其後外科醫生江坤俊則表示，末梢循環不佳可能是代表全身循環較差，血管狀況不太健康，相對患上心臟病機率較高。另外血液循環較差，膠原蛋白容易流失，冠心溝亦會較易出現。

根據《歐洲心臟學會》在2018年的年會中所發表的一項研究報告顯示，額頭皺紋如果愈多而且愈深的人，罹患心血管疾病死亡的風險是沒有皺紋者的10倍。

心臟病先兆｜從臉上4大皺紋 看出心臟疾病警號

心臟病先兆｜從臉上4大皺紋 看出心臟疾病警號（YouTube@健康2.0 截圖）

第1種皺紋：冠心溝

在我們的耳垂下方可稱為冠心溝，當發現出現一條凹陷的皺褶需要特別小心，有機會是耳垂軟骨及韌帶長期缺氧所致。

第2種皺紋：山根橫紋

在鼻子的上方即是山根位置，若果山根位置有一種橫紋的話，在西醫角度稱為皺鼻紋，就代表身體心臟可能出現健康問題。

第3種皺紋：懸針紋

當皺眉時都會看到眉頭位置出現垂直的皺紋，醫生表示經常出現的話，即這類人經常出現焦慮情緒，容易導致冠心病。

第4種皺紋：抬頭紋

抬頭紋眾所周知是出現於額頭位置，醫生指出，當抬頭紋愈多愈深的話，患上心血管疾病死亡機率就會愈高。

劉亦菲+碧咸嫂Victoria Beckham同款保養秘訣 保持凍齡美貌

一眾女星內外兼備保養，其中「神仙姐姐」劉亦菲及碧咸嫂Victoria Beckham一向以好身材、凍齡美貌專稱，她們平日又要忙於工作，都不忘保持美貌、保養亮麗肌膚。劉亦菲及碧咸嫂曾大方分享個人的「去皺紋方法」，既省時，性價比又高！

去皺紋方法1. 劉亦菲「自製氣泡水」



劉亦菲曾於個人社交平台分享「自製氣泡水」潔面法，是把整張臉埋入一盆水中，用嘴巴在水中吐出空氣製造氣泡，有效促進肌膚血液循環及收縮毛孔。不少韓國女星亦是這個方法的愛好者。



劉亦菲「自製氣泡水」 （WEIBO@劉亦菲）

去皺紋方法2. 碧咸嫂Victoria Beckham 「鳥糞敷臉法」



碧咸嫂Victoria一向都是「愛靚唔愛命」，現年49歲皮膚仍依舊保養得宜。據傳Victoria豪花千元使用以夜鶯鳥糞製成的面膜去敷臉，當中所含有尿素，是有效鎖住臉上的水分，具備非常良好的抗老功效。



碧咸嫂Victoria Beckham 「鳥糞敷臉法」（YouTube@健康2.0 截圖）

資料來源：YouTube@健康2.0 官方頻道