牙刷多久換一次？牙刷細菌比馬桶含菌量更高　台醫：這時間換一次

牙刷多久換一次？現今女生都相當愛美，希望自己能自信地露齒微笑，但偏偏有時候事與願違。大家有沒有經常注意自己的牙齒，還是被別人問到「是否沒刷牙」才開始注意？同時總是忽視牙刷的重要性，平日大家又會習慣多久才更換一次牙刷呢？英國曾經有研究指出，一支牙刷的含菌量比馬桶更多，長時間不更換竟可致命？



牙刷多久換一次？（SBS《皮諾丘》劇照）

牙刷多久換一次？牙刷細菌比馬桶含菌量更高！

英國浴室設計公司Soakology.co.uk曾有研究指出，以每平方寸可容納分量計算，一枝牙刷可容納至少20萬細菌，比馬桶含菌量更高。美國昆尼皮亞克大學亦曾藉此進行過一項研究，研究是從浴室中收集了牙刷進行研究，結果發現當中有60%以上的牙刷對糞便呈陽性，而這些糞便有機會是來自廁所使用者的糞便樣本。

牙刷多久換一次？牙刷細菌比馬桶含菌量更高！（Soakology 網頁）

研究是從浴室中收集了牙刷進行研究，結果發現當中有60%以上的牙刷對糞便呈陽性。（Soakology 網頁）

其實牙刷是最容易滋生細菌及病毒，它可透過空氣中的水分而污染傳播。假若把牙刷放在廁所附近，廁所中的細菌有機會留在刷毛上，當人們再將牙刷直接放入口中如同把細菌吃下肚！要避免細菌滋長，大家不妨常更換牙刷，同時把牙刷存放在遠離馬桶的位置，這樣可維持牙刷的衛生。

其實牙刷是最容易滋生細菌及病毒，其可透過空氣中的水分而污染傳播。（Soakology 網頁）

牙刷多久換一次？台醫：遇上4大情況，切記更換新牙刷！

有時候牙刷看似清潔，刷毛仍呈雪白色，但其實刷毛上已佈滿細菌，那麼到底多久更換新牙刷才正確？台灣牙醫黃文龍在Facebook專頁發文表示：「牙刷要每3個月就更換一次，千萬不要為了想省錢而不換牙刷」，因為牙刷放太久可滋生細菌或病毒，放入口內即是把細菌或病毒都吃進肚裡！帖文下更提醒大家見到以下4種情況，便要更換新牙刷，一同看看是那種情況。

台醫：遇上4大情況 切記更換新牙刷！（FB@黃文龍牙醫師｜新竹 竹北 你的微笑工程師｜隱形矯正 美白貼片 全瓷冠專業）

牙刷多久換一次？｜1. 刷毛叉開外翻



刷毛外翻爆開，代表牙刷的清潔功能已經打折扣，需要更換新的。如果短時間內每支牙刷刷毛都爆開，可能要放輕刷牙力度，或更換一支質素較好的牙刷試試。

牙刷多久換一次？｜2. 刷毛底部變色



刷毛底部出現黃色或黑色污漬，都是細菌滋生的訊號，代表牙刷已經污糟了，需要更換。

牙刷多久換一次？｜3. 生病感冒後



口腔中的病毒或細菌可能會污染牙刷，以及不斷在牙刷上繁殖，所以感冒康復後建議直接更換新牙刷，避免再感染牙刷上的病菌。

牙刷多久換一次？｜4. 牙刷使用3個月後



即使牙刷看起來很乾淨，仍建議3個月換一次新牙刷，會比較健康。