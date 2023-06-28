台醫分析4種臀型：這1種臀型的人更長壽！屁股小巧影響健康？

屁股大怎麼辦？當一提到大屁股，不少女生都會避之則吉，認為纖瘦的體型更為美觀，屁股大不利於穿搭，另外亦代表了脂肪以及較壯碩的體型。相信大家總會聽過老一輩的人說道：「屁股大好生養」，從古時開始就一直有相關的民間智慧流傳，以外觀去分辨他人的身體狀況，從以挑選更為優勝的體質去傳宗接代。



對於現代人而言，民間智慧可能並無太大科學實證，但如果告訴你，民間智慧並非完全故弄玄虛，當中亦有一定根據，你又會否為了健康放低對外形的執著呢？近日台灣健康節目《健康2.0》中邀請了一眾醫師嘉賓：前台大美容醫學醫師 蘇宗柏、減肥專科醫師 周健存以及氣功老師 彥寬等人探討分析臀型與健康的關連，不同的臀型亦會透露出身體的健康狀況，不妨一起了解更多吧！

屁股小巧原來影響健康 擁有這1種臀型更長壽！

不少女生都會為了美觀而追逐下半身脂肪少、屁股小巧，蘇醫師指原來不少女生對臀型都大有誤解，這個概念是不健康的。

因為下半身脂肪愈少，就代表身體的新陳代謝能力愈差，除了會影響皮膚質素之外，更會影響減肥成效，身上的肉亦會變得鬆弛。

屁股小巧原來影響健康 擁有這1種臀型更長壽！（YouTube@健康2.0「4種臀型透露健康秘密！ 屁股大的人更長壽？」）

蘇醫師指屁股大並不是指單純肥大、假胯寬的那種，應該是由日常訓練、運動習慣中鍛鍊而得的屁股大。臀型完美不只看臀圍也要看比例，好看又健康的屁股應該是豐滿而翹的，這樣才能夠將臀部的臀中肌、臀大肌以及臀小肌都一一訓練到。這樣的臀部脂肪多，新陳代謝能力亦相對提升，除了更為健康之外 ，亦會更加長壽！

3種臀型代表意思 台醫指：臀型與健康息息相連

若果不是從鍛鍊而得的屁股大，蘇醫師指可能因為肥胖、上班因素，長時間坐低而形成的臀部肥大，身體的新陳代謝能力亦會隨之下降，除了不美觀外，久坐的女生亦要注意，身體脂肪會更容易堆積，比起普通臀形的堆積風險增加50%。

另外，久坐又或者缺乏運動習慣的女生，很容易出現臀部下垂的情況。這種臀型反映出核心肌肉群組力量虛弱，長遠更有可能影響脊椎形狀，形成駝背、脊椎側彎、背痛等問題。

台醫指：臀型與健康息息相連（《瘦身男女》劇照）

除了臀部肥大、臀部下垂之外，蘇醫師指如果發現臀部變小的話，要多加留意，建議減少鍛鍊。不少女生追求體重管理、蜜桃臀的時候，有氧運動與重訓的安排過密加上飲食控制，身體肌肉不足夠時間修補重組，這樣有機會令增肌不成，反而令臀部消耗掉肌肉，造成收縮。肌肉收縮的話會令肌肉變得緊繃，進而影響其他相對的肌肉群，產生肌肉失衡，容易引起抽筋、痛症等問題。

醫師分享改善臀型妙法 臀型改變靠這2招！

臀型背後代表了不同程度的健康影響，那麼臀型不良好是否代表無法改變呢？周醫師以及氣功老師 彥寬則各自分享了改善臀型妙法，若果你亦是蘇醫師以上提及的不良好臀型之一，趕快動起來吧。

氣功老師 彥寬則分享了一套轉腰動作，大家可以多做這組動作以訓練核心肌肉與腰力。另外，周醫師分享了一個「弓箭步」的護臀動作，這個動作能夠有效的訓練腿部與提拉臀部。弓箭步可以強化下半身肌肉，伸展髖關節、雕塑臀腿線條，還可以減緩背部肌肉緊繃，對改善下背痛非常有幫助，尤其長期姿勢不良、久坐的上班女生，都可以多做這個以加改善！