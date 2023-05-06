喝水呼吸都會胖是真的！40歲女減肥不成反增17磅 醫：2原因引致

經常聽到「喝水、呼吸都會胖」這句玩笑話，但原來現實中也會發生，而且是身體已經出現了很嚴重的問題。早前台灣外科醫生陳榮堅在《醫師好辣》節目中，分享了一個案例，一位40歲女生，身高僅151cm，體重卻達87Kg（191.8磅），是相當驚人的數字。在經醫生診斷後是身體出現了這個嚴重問題，讓她即使甚麼都不做都會出現問題。



40歲女身高151cm 體重卻達191磅，胰島素超標3倍多（YouTube@醫師好辣）

40歲女身高151cm 體重卻達191磅 胰島素超標3倍多

台灣外科醫生陳榮堅在《醫師好辣》節目中，分享了一個曾經遇到的病例，一名40歲女生，身高僅151cm，體重卻達87Kg（191.8磅），已經是病態性肥胖。在替該名女生抽血檢查後，發現她體內胰島素值達100，一般正常標準值是在28，而她是正常的3倍多，相當驚人。

40歲女出現「喝水、吸空氣就會胖」問題（YouTube@醫師好辣）

40歲女出現「喝水、吸空氣就會胖」問題

陳榮堅醫生表示這種情況代表胰臟會過度「工作」，它會不斷分泌胰島素，當胰島素一直很高，它會很大部分直接化成脂肪囤積在體內。而「胰島素阻抗」很嚴重的病人，再加上原來就有肥胖問題的話，就出現了我們常聽到的「喝水、吸空氣就會胖」的情況。

40歲女嘗試減肥反升17磅 終以手術解決問題（《二次人生》劇照）

40歲女嘗試減肥反增17磅 終以手術解決問題

該位女生很想恢復至50kg左右的身形，當時陳榮堅醫生建議得進行胃繞道手術，但她有點擔心不想手術，想先嘗試減肥方法。但她沒想到努力了3個月，不僅沒減下去，反而體重升至95kg（209磅），即是比原來體重增加了8kg（17.6磅）。陳榮堅醫生表示：「已經到了病態性肥胖加上胰島素阻抗，這已經不是病人的錯了」，這是一種疾病，必須靠正確治療去解決。

陳榮堅醫生其後解釋，胃繞道手術可以很快的解決該問題，該位女生在接受手術9個月後，體重就回復至50kg（110磅）左右，胰島素阻抗也回復正常。陳榮堅醫生強調並不是鼓吹每一位病人都進行手術，只是假如遇到一直變胖和減肥不斷失敗時，倒不如找出根源一次解決。