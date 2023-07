25歲混血女發明家｜畢業後棄舒適寧當多重斜槓族　活出自由人生

工作對於大部分人而言是日復一日,掙取微薄工薪,養活自己的一個方法。相信喜愛工作,又或者投入工作的人少之又少,工作是否只是將大家打造成社會的區塊,磨滅意志的代名詞呢?



提到工作,全球爆發新冠疫情後,除了傳統辦公方式改為遠端工作(Work From Home)外,近年亦衍生出數碼游牧(Digital Nomad)、斜槓族(Slash)、辦公空間或團隊的規模都非常微小的自由工作者(SOHO)等新興工作模式,這些新興工作模式都能夠給予極大的彈性,令工作與生活間更能平衡;不過同時對比起傳統辦公方式,則需要更大的自律管理與缺乏持續、穩定的收入來源。

你喜歡傳統辦公方式或是新興工作模式?(《校對女王》劇照)

乍聽之下,上面提及的新興工作模式需要極大的勇氣與自律能力,挑戰性十足。對於轉換工作環境有所興趣的話,不妨參考以下這位25歲混血天才少女Andini Makosinski 的故事吧。

25歲之齡剛畢業大學生 背後是名天才少女

Andini Makosinski 是位來自菲律賓與波蘭裔混血的加拿大女生,她現年25歲,剛剛畢業於加拿大的多利亞大學(University of Victoria),她主修英語,輔修電影研究。這個看似普通的大學生背景,背後其實大有來頭。

Andini Makosinski年紀輕輕已經是個相當成功的斜槓族,不單獲得過多個獎項榮譽,更身兼數職:除了是個發明家、作家、演講家、模特兒以及電視節目主持。

25歲之齡 剛畢業大學生 背後原是名天才少女(IG@annmakosinski)

天才少女並非一日之成 反靠堅持不懈一路嘗試

Andini Makosinski 並不是單純一直嘗試新工作及領域,而是將每個領域都一一做好,她的才能天賦加上好學性格,從小就著迷了解原理以及拆解事物中的內部結構,例如舊打印機、電腦、相機等。在拆解重組過程當中,Andini Makosinski 一開始只是以熱融膠槍以及垃圾東拼西湊出成品,雖然並沒有驚人的結果,但卻在她的腦海中種下了「創造」的種子。

自此,Andini Makosinski 一直努力收集替代能源領域,由小學六年級時開始參加溫哥華島地區科學博覽會(Vancouver Island Regional Science Fair)到高中畢業,她都一直致力參與科學博覽會。

Andini Makosinski一直致力參與科學博覽會(andinimakosinski.com)

直到15歲的Andini Makosinski,當年在科學博覽會上發表的一項發明:空心手電筒(Hollow Flsahlight),這款手電筒靈感來自於Andini Makosinski 的朋友,因為朋友晚上沒有電燈可以學習,所以Andini Makosinski發明了這款不需要任何電池,只需要人手熱力即可發亮的手電筒。

這個驚人發明除了大獲好評外,更令Andini Makosinski在Google Science Fair 2013 上贏得了年齡組獎項。此外,這個手電筒亦在 Canada Wide Science Fair 上獲獎,並作為加拿大隊的一員在國際英特爾科學與工程博覽會上獲得了多個獎項;後來在2019年時她亦取得了相關專利。

Jimmy Fallon邀請Andini Makosinski上節目分享Hollow Flsahlight(andinimakosinski.com)

除了手電筒外,Andini Makosinski 積極研究,在2年後亦發明出一項獲得全球關注的咖啡杯發明:eDrink,這款咖啡杯可以收集熱飲的多餘熱量並將其轉化為電能為手機充電,這項發明亦令Andini Makosinski 在北美擁有專利。

Jimmy Fallon邀請Andini Makosinski上節目分享eDrink(andinimakosinski.com)

不甘於當下 不斷學習 跳出舒適圈

憑藉兩項驚人的發明及專利,Andini Makosinski 在21歲時,2018年成立了自己的科技公司「Makotronics Enterprises」,有傳當時她的身價亦因此達到了500萬美元(約3千9百萬港元)。正因為她的驚人發明,她被獲邀參加5次Ted演講,更獲得了不少榮耀:《富比士》(Forbes)中的「30 under 30」、《企業家》中的「Young Millionaire」、科學期刊《科技新時代》(Popular Science)中榮獲「Young Inventor of the Year」等。

正當大家以為Andini Makosinski 往後都會繼續致力科研時,Andini Makosinski 在2019年時,宣佈自己在紐約的Herbert Berghof Studio開始為期三年的演藝進修。

不斷學習 跳出舒適圈(andinimakosinski.com)

在這三年的演藝進修間,Andini Makosinski 並沒有停下腳步,她放下科研成果,轉以模特兒、電視節目主持等個人形象出現,在姣好的外型加上原本的知名度下,她不單成功發展自己事業,接下不少攝影工作,與Maybellie、Converse等品牌合作、更成為Uniqlo fleece的全球品牌大使。

在科研才能、個人形象宣傳等軟硬實力兼備下,Andini Makosinski更開拓教育的領域。去年年初的時候,Andini Makosinski更與世界各地的其他 24 名女性一起參加了一項名為「Julia Middleton」的女性新興探險活動,旨在尋找一種能與女性產生共鳴的領導力方法。而在今年年初的時候,Andini Makosinski更以小組分享形式會面協會中的其他成員,並宣傳將在下年初以書本形式發行他們的發現。