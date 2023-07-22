全球唯一LEGO認證女大師的家　全屋200多個收納櫃：只展示好看的

這期《100箇中國女孩的家》，我們就探訪了一棟老房子。雖然帶大家看了很多特別的家，但這期真的很特別，完全就是樂高迷的天堂！



全屋有數不盡的樂高積木軟裝。客廳的樂高掛畫，點亮一面白牆。室外花園的花牆由真花和樂高花構成，連衛生間的瓷磚都是樂高積木拼的青花瓷。作為一名樂高愛好者，走進這個家簡直出不來了，全程都在大喊：哇哇哇天啊太厲害了！這些全部！都是屋主唯唯自己拼的！它們是家的一部分，構成一種獨特的「樂高風家居」。

對這個家是不是很好奇？感興趣的小夥伴可以戳開下方視頻，一起沉浸式感受下樂高迷的快樂吧~想省流的小夥伴，就往下看看圖文版吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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唯唯不僅是一位資深樂高積木愛好者，還是全球首位女性LCP。（*LCP是樂高專業認證大師，英文全稱為LEGO® Certified Professionals，LCP可以批量採購樂高顆粒、拼砌大型樂高模型。）她以前的本職工作是建築師，後來因為入了「樂高坑」，也慢慢開始做與之相關的教育課程、公共藝術搭建的工作。這位70後酷媽媽，和家人一起住在被樂高積木包圍的家裏，與熱愛的一切生活在一起。「你熱愛的，都應該是你家裏的一部分。像樂高積木一樣，是千變萬化的。」很多人覺得樂高是玩具，其實它也可以是顏料是花磚是無限可能的創造性，就像家也不止是房子，它可以是我們收藏所有美好實現一切可能性的地方。

家是愛好的博物館

走進上海綠盈盈的弄堂裏，撞上了初夏的風，到一棟老房子門前，我們的腳步慢了下來。同行的小夥伴一下就猜到了，這扇黑色的門是唯唯家，因為門上有一個樂高積木拼成的「慢」字，腳下還有樂高積木傘筒，童趣可愛。

女主人唯唯笑臉相迎，帶我們進家裏玩耍。這是一棟日本設計師設計的白房子，現代、簡約、收納功能極強，全屋做了200多個櫃子，在白色空間裏，樂高積木是一種彩色的軟裝點綴。「我家有五層，是一個上海弄堂亭子間的錯層格局，一樓是廚房、餐廳、客廳，二樓是孩子們學習活動的空間，三樓是他倆的卧室，四樓是主卧，一共130平。」

進門最先看到廚房。整潔的灶台上，擺了一幅《星月夜》，來自樂高IDEAS系列，低頭洗手做羹湯的同時，也有星空一瞥。唯唯隨手拿起了一支髮簪，竟然也是樂高做的！「我長頭髮經常用得上，戴起來很方便。」卡卡試着盤了一下頭髮，戴上很漂亮呢。小小的顆粒，通過奇思妙想的排列組合，也能成為實用的髮飾。「所以，用樂高可以做一切。」

餐桌上擺着一個配色明亮的樂高積木，只見唯唯輕觸了一個開關，裏頭就亮起了燈，好温馨。「底下有個10的數字，樂高集團每年聖誕節會送特殊款給員工和粉絲，這個是紀念好朋友系列十周年的特別版，裏面有飛機、火箭、樹屋，融合在一起，致敬了不同的好朋友。」被樂高吸引了注意力，差點忘了我們是來看家的，這時才發現，唯唯是個實打實的收納狂魔，光是廚房就有五十多個櫃子。 她喜歡把雜物都收拾起來，只展示喜歡的、好看的物品。卡卡問她：「這櫃子裏面都是樂高嗎？」「當然......不是，我曾想過，該有一個鏡頭，櫃子打開，譁一下里面全是樂高顆粒哈哈哈。「穿過廚房到客廳的走廊，置物櫃上有一排壯觀的世界名著，全是唯唯原創的作品，「在我的手裏，顆粒就和顏料一樣，可以作畫。

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一個轉身，我們又意外發現了一個魔術空間，表面上看着是榻榻米沙發區，實際上底部有可以扭動上升的桌子，方便和朋友聊天喝茶。頂上還做了一個容量蠻大的儲物空間，來收納行李箱、換季衣物等等，同時，還是貓咪們捉迷藏的小天地。因為戶型偏窄，設計師充分利用了一樓3.3米的層高，做儲物和沙發，每一寸空間都不浪費。這兒掛了一幅《神奈川衝浪裏》，哈哈，唯唯家不用買畫，全靠自己動手拼，我們也可以借鑑這個思路。

客廳這邊連接着一個小陽台，風在空間裏自由流動着，特別舒服。抬頭看沙發背景牆，是一幅她自己拼的樂高畫作。「家是愛好的博物館，所以家裏面應該都是你喜歡的東西。」小陽台還有一面我們期待已久的花牆，全是樂高花卉系列拼成的，很神奇的是，上面還有真花加入，真花和樂高積木花融合起來，花團錦簇，帶來任何季節、永不凋謝的花。「這個創作很隨意，熱愛生活、熱愛花的人都可以去試試看。」 好的！我已經心動了，想做一幅小而美的樂高花卉畫。在她家，樂高積木不僅僅是裝飾品，而是完全融入了軟裝，成為家裏栩栩如生的一部分。

依依不捨地從一樓離開，走上二樓。沒想到樓梯間也有巧思，「改造前的樓梯很暗，所以我把牆面櫃子做成透明玻璃的，方便展示，也希望陽光可以折射到樓梯這兒，帶來光線。」這塊玻璃留給了《太空時代故事》，它可以單獨展示，也可以隨意組合到一起，要是加了小燈，夜裏還會發出浪漫的光。二樓是小朋友們學習耍樂的房間，一張朝着窗戶的學習台。一眼就看到了卡卡和我們都摯愛的復古打字機！沒有女孩不會為它心動，它真的可以嗒嗒嗒地按動鍵盤打字，「我喜歡試着去了解設計師的思路，因為我是建築師，就能理解打字機的設計有多麼巧妙。」

再往上一個錯層，來到了孩子們的卧室，兩個娃排排睡的小牀，也太可愛了。中間有櫃子隔開，這有一個任天堂的小電視，「搭這個電視的時候，就沒把馬里奧搭進來，換成了我兒子的照片。我們賦予了樂高產品一種性格，有一種自己的歸屬感。」隔壁還有一架IDEAS的鋼琴，當我們啟動開關，鋼琴便自己奏響了音樂，任誰看了也得誇一句：「樂高的動力組也太牛了！」唯唯還給她熱愛戲劇的閨女搭了一個劇院，上面的廣告牌都是閨女的照片，想象女兒每天醒來都能看到它，幸福感爆棚。衣櫃的縫隙邊上，竟還有一個小樹屋牀，是孩子們玩耍的天堂。老房子就有這點好，能隨着錯層的格局做出豐富多樣的小空間設計。

上四樓之前，唯唯拉着我們必須去看看三樓的洗手間，有什麼寶藏呢？原來是樂高積木砌成的青花瓷瓷磚，每一塊的花樣都不同，用藍泥膠就可以粘在牆上，還防水呢，大家都可以動手試試看。四樓的主卧乾淨敞亮，一張三米大牀佔據了主要的視線。「因為上海很潮，裝修時用到了很多特殊材料，有環保木板、牆面防水漆。」主卧洗手間也很特別，是下沉式的，高高低低的空間，最喜歡這個木桶浴缸了。

再上一層是室外露台空間，吹着晚風，看看城市的風景，生活的煩惱也隨之消散。唯唯喜歡住在城市的中心，郊區有多大的房子她也不願意住，因為只有在上海這一帶，才有獨特的地域性，老房舊街梧桐樹，在門口拍攝時，一位老奶奶還熱情和我們介紹說：「這樣的老房子，全上海都少有咧。」

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從建築師到樂高頂級玩家 她找到一件能玩一輩子的事

出發之前，我們想象着一個樂高頂級玩家的家裏，該有多少厲害的大型裝置、多麼震撼、唬人的收藏，但真正來到唯唯家，那種生活感撲面而來，樂高自然而然地出現在她生活中的各個角落，變成了一種獨屬於她的家居風格。

為什麼樂高積木可以這麼自然地融入到家裏呢？原因倒也很簡單：熱愛。心頭那一股不滅的熱情，讓她醉心於這個職業。也因為樂高積木是千變萬化的，它在作為軟裝出現時，非常靈活多變，想到什麼，都可以用樂高積木來做。

「你熱愛的，都是你生活的一部分。」2005年，唯唯開始接觸樂高，至今已經有十幾年了，全球的LCP裏，唯唯是唯一的女性，姐姐真的很優秀，也願意付出100%的精力去做自己熱愛的事。當她還是建築師時，就與樂高結緣了，當時她在紐約辦一個展覽，邀請了世界各地的建築師，「建築師的作品以展覽的形式去呈現，很難和公眾進行交流，於是就邀請了樂高合作，讓建築師們以白色的樂高顆粒為媒介，表達對建築、城市的理念。」從一個普通玩家到成為LCP，唯唯用創意的腦瓜設計出很多震撼的作品，比如用樂高積木拼成的凱旋門，以樂高積木的形式向大家傳播了法國文化。

每年，樂高的LCP們都會聚在一起交流，奇妙的是，他們來自各行各業，有着高度一致的愛好，台灣的LCP從事着醫生工作，還在自己的診所後面搭樂高呢。唯唯雖是建築師，但她總結自己現在的工作是：玩樂高顆粒。哈哈，或者說，是職業玩家與樂高構成了一種夥伴關係，那算不算員工呢？只見她想了想：「不算，沒給我發工資啊。我還是樂高的大買家。」有人說，學了建築，但現在去玩樂高積木，算是不務正業。但她不這麼想：「如果我下輩子投胎，我還是會去學建築，因為建築教會了我用自己的視角去看世界。這個是我們都需要的。」正因為有了建築師的視角，創作的視野也更開闊了。而且，唯唯的孩子都知道媽媽很厲害，是樂高的頂級玩家！

她最珍藏的樂高積木，並不是什麼絕版的或限量的收藏，「我覺得每個玩家最珍惜的都是自己的創作。」現在她正在參與樂高的教育事業、公共藝術裝置的搭建。「我希望我的作品也好、建立的平台也好，可以拉近公眾與樂高積木的關係，如果一個小朋友看到特別壯觀的模型，他只是哇特別酷，然後覺得自己做不了，這樣是不夠的。我希望孩子看到作品，會提問這是怎麼做的？想參與到創作中來。」所有人都可以玩樂高，也可以讓作品成為家裏最自然的一部分，這便是唯唯想做到的事，帶大家玩一件好玩的事，玩上一輩子，「樂高積木是活的，是有生命的，我覺得你可以放在各個空間，它是千變萬化的。」

看過那麼多個女孩的家，第一次遇到像唯唯這樣，把熱愛的事業融入到家裏、創作出美的空間，樂高積木伴隨着她與家人，走過了無數平淡幸福的歲月。無論做什麼，熱愛、有趣才能抵抗漫長的時間，就像樂高一樣，慢慢用積木拼湊出最美的畫面。好啦，唯唯的家就分享到這裏，樂高迷們看爽了嗎？感興趣的朋友還可以關注下公眾號「我愛這花花世界」，平時這個號會更新和房子、家居生活方式相關的內容~祝大家都能擁有一個裝滿自己喜歡的東西的家~

【本文獲「黎貝卡的異想世界」授權轉載，微信公眾號：Miss_shopping_li】