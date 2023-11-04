4個部位有肉代表富貴女王命　雙下巴、大屁股晚年幸福無憂別減掉

許多人認為，女生最完美的體態就是要無止境地瘦！瘦就是最完美的體態？



其實，女孩們別被「瘦就是美」的病態觀念綁架，往華人傳統命理學看，其實身體有些部分，需要有一些肉肉，才算是「好命相」，生活會更美好。

這4個地方有肉代表富貴女王命！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 下巴

統命理面相，女生下巴豐厚，生活更加幸福美滿，晚年生活財富更發達。下巴豐厚，指的是下巴尖掐下去，有手感有肉感，不會一手捉下去就是骨感。

2. 腰

華人傳統富貴相中，腰代表富貴。沒有腰的女生，地位不顯貴，無背的女生則不富裕。這裏的意思是說腰背厚的人，更容易大富大貴。腰和背比較有肉的女生，比較有力氣，做事有魄力，有自己的風格，更容易成功。這樣的女生，更能承擔生活的壓力，這類型女生更容易自己爭取得美好的生活。

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3. 腿

在華人傳統相學裏，腿部代表生財。腿部有肉的女生，做事踏實，行路穩健，波折和阻礙都會較少，婚後是一名好老婆。

4. 臀部

臀部在相學裏代表着一名女生的權勢。臀部有肉，是一個難能可貴的財富相，臀部結實代表着富貴的象徵。臀部結實的女生，身體相對健康，人生少有大起大落，擁有權力，容易扶搖直上。

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女孩們，若是有人再嘲笑你是時候該減肥，告訴他們這些肉肉都是「女王命」的象徵，求之不得呢！

【本文獲「Goody25」授權轉載。】

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