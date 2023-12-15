01女生聖誕倒數月曆禮品：老行家極品冰糖燕窩禮盒套裝

01女生踏入7周年，數年來致力為讀者報導熱門女生資訊及話題。為答謝讀者們多年的支持，01女生宣佈11月20日起啟動「01女生聖誕倒數月曆」活動，每天準時中午12時公佈是日送禮項目，晚上7時隨時加碼推出快閃送禮活動，謹記緊貼01女生專頁！是次活動合作品牌逾十個，精選出多款具話題性及實用的產品，屆時只需於01女生FB及IG專頁進行指定任務，即有機會贏取豐富禮品，禮品包括MZ SKIN光療金色美容儀、酒店Staycation套票、聖誕自助餐、修身堂營養師修身諮詢、 Rejuve R.美容儀、Suu Balm® 速效舒緩修護套裝等等。



「01女生聖誕倒數月曆」合共送出總值接近HK$300,000禮物，每天準時中午12時在 IG 及 FB 專頁揭曉是日禮物，齊來感受拆禮物的樂趣和喜悅，晚上7時隨時加碼推出快閃送禮活動！各位01讀者只要於每日指定的遊戲活動帖文下，依照帖文指示參加遊戲，便有機會贏得豐富獎品！（名額超過600位，總值接近HK$300,000港元，機會難得，不容錯過！）按此立即玩遊戲＞＞01女生聖誕倒數月曆｜送出酒店套票/美妝/美容療程總值近$30萬

滋陰養顏好物 老行家極品冰糖燕窩禮盒套裝

老行家極品冰糖燕窩禮盒套裝 (01 mall)

01女生為大家準備了女士們最愛的養生好物，就是老行家極品冰糖燕窩禮盒套裝。以罕見矜貴的頭期官燕及金絲皇燕精燉而成，絕不添加防腐劑、人造色素或穩定劑，百分百天然。燕窩含有豐富表皮生長因子、細胞分裂元素、唾液酸、膠原蛋白等，有助養顏抗衰老、提高記憶力、潤肺補元氣及增強抵抗力。

極品冰糖燕窩禮盒套裝一套兩盒，包括極品冰糖官燕禮盒及即食冰糖金絲皇燕禮盒。踏入乾燥秋冬季，為身邊至愛送上一盒老行家極品冰糖燕窩禮盒套裝，加倍呵護身體之餘，更倍添節日氣氛。

老行家極品冰糖燕窩禮盒套裝

份量：70克 x 6樽/盒

建議使用方法：每日一樽

儲存方法：請存於陰涼乾爽處，避免陽光直接照射；開蓋後請即食用。

產地：香港，老行家自設廠房

成份：頂級官燕、純水、冰糖 / 特級黃燕、純水、冰糖

01女生快閃優惠：

01會員獨享以$487換購老行家極品冰糖燕窩禮盒套裝（需扣除800積分）

優惠禮品： 以$487換購老行家極品冰糖燕窩禮盒套裝（需扣除800積分）

活動日期：12月15日起換購

參加方法：

1) 前往01網購下單

2) 數量有限，先到先得

活動條款及細則：

1. 每位顧客只能購買一次。

2. 如讀者以不同帳戶重覆購買，也只會計算為一次。

3. 所有獎品均由供應商 (第三者供應商) 生產及提供。一經完成購買程序，本公司將不會為閣下或他人使用禮品時所導致之任何損失而負責。

4. 如發出訂購後有任何問題或遺失，本公司將不會補發。

5. 所有圖片產品及產品尺寸只供參考，一切以實物為準。所有產品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

7. 是次活動適用於香港。

8. 如得獎者逾期使用或兌換門票，將作取消資格並不獲補發。

9. 本公司有權保留或更改是次活動的條款及細則而不作另行通知。

10. 如有任何爭議，本公司保留最終決定權。