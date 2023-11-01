6間輕奢小眾首飾　BTS金泰亨大愛輕搖滾頸鍊　珍珠銀飾時尚不老氣

女生平時除了購入衣服、包包以外，「飾品」更是永遠都不嫌多，因為與其他品項相比價格較低，又能透過混搭為每天的穿搭增添新意，當然遇到喜歡的就想入手！



不過cp值、質感超高的戒指、項鍊、手環可以去哪買呢？小編這就為你找到了6家輕奢小眾飾品店，讓你用獨樹一幟的設計感，打造出屬於自己的個人風格！

6間輕奢小眾飾物品牌推薦！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. Adornmonde

來自美國紐約的Adornmonde，風格精緻華麗卻不過度鋪張，在小細節中可以看出品牌與眾不同的設計感，Adorn Luxe輕珠寶系列，更是採用了純銀及14K鍍金、18K鍍金材質為主，特別加厚鍍金層，安全不含鎳，適合易敏感膚質配戴！歐美眾多KOL甚至是荷里活明星都時常配戴這個品牌的首飾，非常適合追求高質感時髦穿搭的讀者們！

2. Astrid & Miyu

Astrid & Miyu是一位熱愛旅居的韓國女生在倫敦創立的小眾首飾品牌。聽說品牌剛面世就迅速躥紅，常常跟不同藝術家合作，也受到英國凱特王妃、Jessie J和眾多時尚博主的喜愛！他家的首飾每個設計都是在倫敦的工作室完成，一開始最受矚目的是可以疊戴的耳環，就算沒有耳洞也可以戴的貼心設計，小編覺得真的是送禮自用兩相宜！

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3. La Serenidad

La Serenidad一稱取自西班牙語的寧靜，是專注配飾的線上概念店。三位共同創辦人融合多元的審美抱負和流行視角，促使品牌設計堅持透過手製飾品表達「缺陷美」的獨特性，低調地傳遞出生活、信仰、愛和力量給每位佩戴者。他們刻意將光滑的金屬雕刻出野蠻感的紋理，打造出獨具匠心的立體層次感。特別推薦給喜愛法式個性風格的讀者們！

4. Lesis

Lesis是由具有藝術背景的兩姐妹JoJo和Rosie創辦的台灣新銳輕珠寶品牌，希望創造配飾美學，喚起人們對自身風格真誠的渴望，同時大膽而平庸地融入生活。延續品牌的多層次混搭精神，擁有不同長度線段的項鍊，讓配戴者能隨心所欲的疊戴、營造屬於自己的高級氣場。她們擅長將不規則且獨一無二的異形珍珠結合金屬線條，混搭出時髦、清新且迷人的優雅風格，喜歡珍珠自然紋理或浪漫藝術風穿搭的讀者們必須嘗試看看Lesis的飾品！

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5. Loro

Loro是日本的精緻銀飾品牌，追求簡約時髦與細節做工，在優雅中注入陽剛大膽風格，以長久配戴為理念，飾品獨有的色澤及份量感，能最大化的襯托出配戴者的獨特氣質，「讓人起床就想戴上」。Loro在東京南青山有實體店鋪，台灣則由Studio Doe獨家引進，所以不怕在台灣買不到喔！特別推薦給喜愛銀色飾品的中性文青讀者們！

6. Missoma

Missoma是一個來自英國倫敦的設計師首飾品牌，走輕搖滾路線的飾品，在設計感滿溢之餘又能日常配戴，即使搭配寬版T恤、牛仔褲等日常衣著也非常合適，可為整體造型畫龍點睛。Missoma也因為時常與網紅、創作者們推出聯名合作系列，在網路上關注度頗高。推薦對酷帥風有興趣的讀者們入手，他們家的高質感絕對不會讓你後悔！

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