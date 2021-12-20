立法會選舉｜料逾2.7萬廢票　佔比史上最多　即睇各區問題票數量

立法會選舉已公布地區直選結果，今屆選舉前當局修訂《選舉條例》禁止呼籲他人不投票或投白票，令包括白票等的廢票數備受關注。



今屆地區直選中有逾135萬名選民投票，「01研數所」比較投票人數以及各候選人得票總和，推算今屆不予點算的問題廢票數達2.7萬張，佔投票人約2.02%，比例為歷屆新高。十個選區中，新界東北、九龍中及港島東內不予點算選票最多。



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選舉改制後第一屆立法會選舉，地區選舉投票率30.2%，共有1,350,680名選民投票。比較投票人數以及各候選人得票總和，可推算出不予點算的廢票約有27,225張。請留意現階段公布的投票人數僅初步數字，最終投票人數或較此數字少，或影響未予點票數字的推算。

十大選區中，新界東北、九龍中及港島東內的不予點算選廢票最多，當中新界東北更有超過3,000張不予點算選票。比例方面，全港有六個選區的不予點算票佔總投票人數比例超過2%，包括新界東北、新界東南、九龍中及西，以及港島兩區。

比較1998年以來歷屆立法會選舉中，於票箱內的廢票數字，最高為2016年約3.4萬張，最低一屆是2008年約8,707張。今屆估算有約2.7萬張不予點算廢票數，票數計暫時為歷屆第三高。而推算今屆不予點算票數佔總投票數的比例2.02%，創歷屆新高。

上屆2016年選舉各地方選區中，以新界西錄得最多廢票，達9,570張，佔總票數約2.5%，當中白票達5,300張；當年香港島選區有約4,700張廢票，是全港最少。

當局早前修訂《選舉（舞弊及非法行為）條例》新增兩條罪行，分別禁止呼籲不投票或投無效票、故意妨礙阻止他人投票，今屆選舉期內有多人因轉發「投白票」貼文而被捕。

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