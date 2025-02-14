順豐速遞員工作中兩遇人暈倒　施妙手助救出鬼門關　謙稱幫到就幫

今年元旦日，美孚新邨上演一幕速遞員為暈倒南亞人士急救場面，引來途人拍照並放上網，獲大批網民讚揚「好有愛」，這位好心人就是順豐速遞員阿佳。其實阿佳已非首次救人，最難忘一次更見證當事人由瀕臨死亡邊緣，至逃出「鬼門關」，當下心情難以用筆墨形容，即使事隔數年，阿佳仍心有餘悸。

多年前因緣學習急救的阿佳，縱使未有想過投身救護行列，仍能學以致用，從不吝嗇為有需要的人伸出援手，往後他會繼續為社會略盡綿力，「如果可以幫就盡量幫」。



阿佳憶述，當時救護員即場施救了15分鐘，但那名客人仍未恢復呼吸和心跳，毫無反應；上了救護車一會兒後便奇蹟般恢復心跳。（黃浩謙攝）

任職順豐速遞員超過10年的阿佳，由外判做到轉為正式員工，平日主要負責美孚新邨一帶的收件和派件服務，每天在屋苑內大街小巷穿梭，每當見到認識的街坊，都有禮地打招呼，他笑說：「好多都見慣見熟喇。」

當速遞員日灑雨淋，但有較自由靈活的工作時間，亦可看到不一樣的風景與人和事。阿佳長期在街上瓹窿瓹罅遊走，經常會遇到不同類型的突發事件，遇到小偷盜竊被人制服、交通意外、有人在企圖跳樓......阿佳逐一數出，「其實好多唔同類型嘅嘢我哋都見過」，他認為從事運輸物流行業的人，每天都要穿梭大街小巷辦事，特別容易見到街上有不同的事情發生。

阿佳覺得最深刻一次，是見證一個人經歷鬼門關的瞬間。當天下午，阿佳如常工作，相約客戶在美孚萬事達廣場附近交收物件，他記得那名客人當時正在附近跑步。但當對方來到阿佳面前時，突然昏倒在地，阿佳立即上前查看時，驚覺對方已沒有呼吸和脈搏，嚇得他馬上報案。

在等待救護員來到時，阿佳雖然有點害怕，但仍硬着頭皮，按照救護員在電話中向他給予指示，一邊為該名客人進行心肺復甦。阿佳稱，從未試過遇到這種情況，當時有點慌張，幸好他曾學習過急救，救護員亦有給予清晰的指示，同時安撫阿佳的情緒。大約過了數分鐘，阿佳便將事主交由趕抵現場的救護員接手搶救。

阿佳憶述，當時救護員即場施救了15分鐘，但那名客人仍未恢復呼吸和心跳，毫無反應，後來救護員將事主抬上救護車一會兒後，竟知悉對方奇蹟地恢復心跳。

當晚，阿佳因為過度擔心該名客人的狀況，足足胃痛了一整天，始終對方生死未卜。幸好在數日之後，那名客人致電聯絡他，阿佳才得知對方已經清醒，成功逃離鬼門關。該客戶的家人其後買了一些西餅送到阿佳的工作地方，除了親口道謝外，亦送上一面錦旗，以感激阿佳的救命之恩。

阿佳記得那名突然暈倒的客人整個人昏倒地上，沒有呼吸和心跳。（黃浩謙攝）

另一次的生死時刻，就是阿佳獲讚「好有愛」的今年元旦日。他記得當時因為要頂替同事上班，所以去到美孚新邨一處平日不需負責的範圍，需要進入商場把小包裹放入智能櫃。當他行經商場的停車場位置，看見兩名南亞裔男子，一人已倒地抽搐，口吐白沫，另一人則在旁照料，並試圖餵同伴喝水。

阿佳一度上前詢問是否需要幫忙，對方向他示意沒有問題，可以應付，但阿佳駐足一會兒，眼見倒地男子抽搐的情況愈發嚴重，於是獲得對方同意後，協助他們報案。有過一次經驗，今次阿佳不再那麼慌張，按電話中救護員的指示，為那名男子檢查脈搏、呼吸，又看緊對方有否誤咬舌頭，直至救護員趕到。

看見兩名南亞裔男子，一人已倒地抽搐並口吐白沫，另一人則在旁照料，並試圖餵同伴喝水。（黃浩謙攝）

就他觀察，當時圍觀拍照的人比較多，但也有人上前嘗試協助，他認為可能是因為自己已在處理，所以其他人未有伸出援手。被問到會否覺得香港人很冷漠，阿佳並不認同，認為其實很多香港人都會幫助他人，只是我們是否看見而已。對他來說，向有需要的人提供協助只是舉手之勞，而且是應該的，「如果可以幫就盡量幫」。

阿佳又笑說，幫人並不是有什麼使命感驅使，而是因為性格「八卦和多事」。