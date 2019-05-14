【盲人工廠】挺身發言撐工友　未與視障主任傾續約　僱主否認炒人

四月，土瓜灣盲人工廠重建搬遷引發一眾工友抗議，他們認為工廠所屬機構「香港盲人輔導會」（輔導會）未有在重建搬遷一事諮詢工友及學員意見，亦就學員與工友薪酬待遇大不同要求輔導會跟進改善。其時，同為視障人士的工廠職員伍寶田途經集會，受工友感動的他，於及後特別會議上加入抗議行列，並在會後發言，支持工友爭取權益。 不過，近日有消息指輔導會疑解僱伍寶田，伍寶田回應香港01查詢指，自己沒到輔導會通知解僱，但確未有收到相關續約消息，「我也不知自己安排是怎樣」。盲人輔導會回應指「有關盲人工廠職員伍寶田先生被解僱一事，本會特此聲明並無此事」，不過，盲人輔導會未有回應來年會否與伍寶田續約。

位處土瓜灣、具50年歷史的盲人工廠即將重建，直至2019年2月底，共有101位智障人士、29名精神病康復者、23名視障人士及一名聽障人士在盲人輔導會工廠暨庇護工場工作，其中55名為工友，餘下為學員。（資料圖片／高仲明攝）

4月初，一批工友不滿盲人輔導會重建位處土瓜灣、具50年歷史的盲人工廠，並安排他們在過渡的四、五年暫搬屯門盲人安老院工作，認為重建過渡未諮詢及考慮工友意見，故發起抗議及接受傳媒訪問。4月17日，輔導會召開特別會議，約80名工友、學員、家長出席，社署代表、立法會議員張超雄、邵家臻及失明人協進會等列席，商討工廠過渡安排。

至今，盲人工廠的過渡安排終見眉目。當時張超雄指，會議上工友們爭取到與會方成立溝通平台，由所有持分包括工友、學員、家屬及職員，參與重建安排，詳情延至五月再商討。教育局早前建議會方將工友暫時遷往彩虹坪石邨聖公會聖約翰小學，輔導會暫未公佈最終定案。

4月下旬，工廠職員伍寶田在工友發起的集會中發言，指「見到不公義要講出來！」，又指「可能聽日返工就見唔到我」。（資料圖片／余睿菁攝）

當晚會議之後，工友在廠外發言，其中一個發言的便是盲人工廠項目主任伍寶田。57歲的伍寶田被工友稱為「阿寶」，他當日本無意加入行動，但因為受工友感動，決定在特別會議上提出過往藏在心中的想法——包括2013年他曾向輔導會提議申請空置校舍，即旺角前新法書院作過渡，但指會方「求其落大埔兜幾個圈就話搵唔到校舍」；他亦認為屯門盲人安老院設施不足應付遷入200人。

他加入撐工友，在工廠外明言：「就當早兩年退休，我隨時準備好畀人炒，已經同咗家人講，希望佢哋體諒。」

昨日（13日），「關注盲人工廠重建大聯盟」專頁發出消息，指輔導會解僱了伍寶田，形容會方是秋後算帳。

昨日（13日），「關注盲人工廠重建大聯盟」專頁發出消息，指輔導會解僱了伍寶田。（資料圖片／余睿菁攝）

我較關心周圍同事的去向，而不僅是自己個人，我的事很小事，站出來發言，預了有所承擔。 伍寶田

伍寶田：站出來發言，預了有所承擔

香港01記者致電伍寶田了解事件，他回應，自己沒有收到輔導會正式通知解僱，過往他每年都會與輔導會續約，五月是完約期，他暫未收到續約通知。「機構有它的安排，我不太清楚自己安排。它不會特別說不續約，（如續約）通常這段時間主動通知。消息周圍傳，打工仔也不完全掌握。我較關心周圍同事的去向，而不僅是自己個人，我的事很小事，站出來發言，預了有所承擔。」

伍寶田後天失明，在輔導會旗下院舍工作多年，指自己一直跟公司指引做事。比起自己，他更關心重建安排，「服務使用者躁動，原本今月開會，但因會方有人外遊和人事變動，開會好似遙遙無期，現在既然有空置校舍，希望不要浪費機會，要不要都答政府一聲，不要拖到六、七月。」

盲人輔導會在其專頁回應，稱「本會特此聲明並無此事。希望大家停止謠言」。（資料圖片／黃偉民攝）

現在既然有空置校舍，希望不要浪費機會，要不要都答政府一聲，不要拖到六、七月。 伍寶田

「不會說去哪區不方便，但我未必跟到工友搬遷，接近退休，就算跟都是一兩年的事。」他希望最後有機會參與重建安排的會議，表達職員對事件的意願，「40幾個同事有心服務，不然不會做了幾十年，我更緊張他們的福祉。」

對於被指解僱曾參與集會發言的職員，盲人輔導會就事件回覆香港01查詢指，「有關盲人工廠職員伍寶田先生被解僱一事，本會特此聲明並無此事。希望大家停止謠言，以免影響到相關的人士」，不過，未有回應來年會否與伍寶田續約。