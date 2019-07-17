【周五心意 ‧ 暑假忘憂】蠟筆小新與心意善團向基層家庭傳遞愛

「01心意」陪你過第一個暑假活動！早前，於「01心意」平台捐款予基督教香港信義會社會服務部支援「長腿叔叔信箱服務」的公眾參加了由新映影片Neofilms贊助的《蠟筆小新劇場版：蜜月風暴～拯救老豆大作戰》慈善優先場。有善長更將戲票轉贈基層家庭。不論是捐助者或是受助者，所有大人、小朋友都享受了一段快樂的親子時光。 到戲院看電影對於你來說，或許是平常不過的假日消遣活動。不過，不少基層家庭經濟緊絀，一張電影門票也許是他們一家的晚餐費用。這些家庭平日為口奔馳，更不敢胡亂揮霍一分一毫，盡力減低日常的生活開支，有時亦難免犧牲了與孩子相聚的時間，而這次活動就正正提供了一個機會予基層家庭共享天倫樂。

獲贈戲飛 初嘗戲院睇戲滋味

林太帶著兒子子健來到慈善優先場，她認為看卡通片很適合作為小朋友的暑假活動。（黃舒慧攝）

我好耐之前已經應承帶子健去睇戲，無奈負擔實在太重，多得一班好心人幫忙實現咗仔仔嘅願望。 林太

獲善長轉贈戲票的林太於活動當日帶著兒子子健來到戲院，她坦言子健一直渴望入戲院看電影，故曾答應會帶兒子看電影，奈何因為經濟壓力，遲遲未能履行承諾，每年暑假子健只能去社區中心遊玩或回鄉探親。幸好今次有一眾善心人慷慨捐輸，令林太得以兌現承諾，讓子健一嘗在大銀幕看喜歡的卡通片。而子健得知可以到戲院看電影，亦表現非常雀躍，一直期待電影放映日的來臨。

吳太和婉瑩都很享受這次親子活動，過了難忘的一天。（黃舒慧攝）

如果唔係今日呢個活動，都唔會有機會睇戲。 吳太

吳太與女兒婉瑩亦獲善長轉贈戲票，母女二人均首次到戲院看電影，坦言心情興奮，「我哋第一次睇戲，好開心。」她亦再三感激各位善長，成就今次機會，「好多謝各位，我哋先可以免費睇戲！」

心意善團讚揚活動有意義

「阿女話可以睇到佢鍾意嘅卡通人物，又可以幫到人，一定要參加！」捐款支持「長腿叔叔信箱服務」的Katie媽媽表示，平日亦有捐款行善以作「身教」，當女兒泳喬得知慈善優先場活動後，雀躍地向她表示一定要報名參加。而范小姐亦帶同兒子來到慈善優先場，她大讚是次活動有意義，「除咗睇戲，仲可以幫到人，做善事。」

信義會企業傳訊助理陳曉盈特別感謝新映影片，她坦言受助家庭需為口奔馳，親子時間顯得更彌足珍貴，「好多謝新映影片慷慨贊助今次優先場，幫助無辦法負擔戲飛嘅基層家庭，等佢哋可以免費睇電影，為孩子送上一個難忘的暑假。」

香港信義會社會服務部的「長腿叔叔信箱服務」為小朋友提供可守秘密的傾訴對象，讓他們盡訴心底話，以文字療癒孩子的心靈。請即捐款支持「長腿叔叔信箱服務」，幫助長腿叔叔信箱服務減輕行常開支，包括郵費及信箋印刷，陪伴更多孩子健康成長。

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