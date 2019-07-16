【暑假忘憂】匡扶弱勢學童 助學金計劃讓孩子走出困境

他，名為梁凱富（Peter），是一名曾遇上生意困境的單親爸爸。自身經歷令他明白單親家庭孩子的心靈需要，更深刻體會到家庭經濟壓力對孩子成長的影響。困境過後，Peter與一眾有心人成立「匡懷（慈善）基金」（下稱匡懷），並於小學推出助學金計劃，希望藉提供經濟資助，讓正經歷困境的孩子感受到社會的愛與關懷，並引導他們走上人生正途。 今個暑假，讓我們聽聽香港弱勢學童的故事，並捐款資助他們的膳食和校服開支，向正為新學年開學支出而煩惱的基層家庭送上真正的忘憂暑假！

撒下善因種子

計劃畀到好大鼓勵呢班小朋友… 仲好似種子咁，為小朋友建立正面嘅價值觀，令佢哋希望大個可以幫返有需要嘅人。 梁卓賢，道教青松小學校長

匡懷是一間近年成立的新慈善團體，但其助學金計劃早已得到屯門區不少小學校長的支持，道教青松小學梁卓賢校長便是其中之一。他表示，當初經屬會學校認識Peter後，與對方一拍即合，並於今年首度參與匡懷的助學金計劃。

「好欣賞匡懷鼓勵學校優先推薦有經濟需要，又努力不懈嘅學生參與計劃，而唔係將重點放喺學術成績上，令最有需要嘅學生能受惠。」梁校長坦言，曾有學生因家中經濟出現問題而缺課，以致成績一落千丈，無法受惠於坊間以學術成績為審批條件的助學金，令他深感氣餒。而匡懷的助學金計劃則能為這些有學習動機，但成績一般的學生帶來希望。

「計劃畀到好大鼓勵呢班小朋友，令佢哋感受到社會有好多好心人願意幫助自己，唔需要氣餒。呢種幫助更好似種子咁，為小朋友建立正面嘅價值觀，令佢哋希望大個可以幫返有需要嘅人。」梁校長形容計劃就像種善因，待種子在孩子心中漸漸萌芽，日後定必會回饋社會，讓這股正能量廣傳開去。

道教青松小學梁卓賢校長（右）表示，當初經屬會學校認識匡懷主席梁凱富（Peter）（左）後，與對方一拍即合，並於今年首度參與匡懷的助學金計劃。（鄭子峰攝）

讓孩子重拾無憂童年

以前見親佢都冇咩笑容，但自從拎咗助學金，佢知道好多人會幫佢哋，唔係自己一個面對，宜家佢開心咗好多。 周樂燊，道教青松小學老師

匡懷每年會向每所參與計劃的小學提供3個助學金名額，並信賴校方對學生的了解，交由校方全權負責挑選受助學生，毋須再作任何面試和審批。負責道教青松小學學生福利事宜的老師周樂燊表示，該校主要將受助名額留給家中遇逢突發事故，或領取綜援、書簿津貼等資助的學生。

「宜家百物騰貴，綜援金額好多時都唔夠應付日常開支，再加上，領取綜援學生嘅午膳津貼係返學時先有，所以佢哋唔似其他同學咁鍾意暑假，甚至擔心放假會加重咗屋企嘅經濟壓力。」由於匡懷容許校方選取以超市禮券方式，向受助學生發放助學金，因此，周老師把受助名額給予一名領取綜援的六年級學生，希望能作最後綿力，減輕對方今個暑假的膳食開支。

該校另外兩名受助學生，則是一對患有過度活躍症的兄妹。周老師表示，該對兄妹來自單親家庭，一直由媽媽照顧，但其後因遭業主迫遷，情急之下只能用較高租金租住新居所，以致面對巨大的經濟壓力。「哥哥讀緊五年級，已經好懂事，知道屋企嘅情況。以前見親佢都冇咩笑容，但自從拎咗助學金，佢知道好多人會幫佢哋，唔係自己一個面對，宜家佢開心咗好多。」

孩子愈懂事，父母對他們則愈感虧欠，更會自責未能為子女提供無憂的童年。周老師坦言，這個小男生本為資優生，對數學和語文甚有天份，但礙於家中經濟問題，而無法參加相關的培訓課程，發展其潛能。幸得匡懷助學金計劃的幫助，現在他不但毋須再為家中經濟問題而憂慮，重拾歡顏，更可購買相關書籍自學，令其母親深感安慰。

周樂燊老師（左二）表示，該校其中一個受助個案是一對患有過度活躍症的兄妹。匡懷不但為他們提供助學金，減輕其經濟壓力，更透過周老師告知小兄妹的母親可以子女患過度活躍症為由，加快輪候公屋的速度。（鄭子峰攝）

望世界少一滴眼淚

好多計劃都要申請嘅小朋友面試… 成班小朋友係度鬥慘，其實咁做只會令佢哋嘅心靈受到更大傷害。 梁凱富（Peter）， 匡懷（慈善）基金主席

聽到學童因匡懷助學金而有所轉變，令Peter甚為感動，亦驅使他及一眾委員堅持出錢出力營運匡懷。「匡懷全部委員都係義工，善心人嘅一分一毫全部都會用返係小朋友身上。有時我哋亦會自己出錢買啲小禮物畀小朋友，因為佢哋對錢未有好清晰嘅概念，收到顏色筆、新書包反而仲開心！」

Peter坦言，自身經歷令他深刻明白到逆境時，渴望有人伸出援手，讓自己感到不是孤單一人面對的重要性，這促使他推出助學金計劃，向弱勢孩子送上希望，期望讓世界少一滴眼淚。有別於坊間其他助學金計劃，匡懷並不會與校方推薦的學童進行面試，以免他們受到二度傷害。「好多計劃都要申請嘅小朋友面試，要佢哋係其他人面前講自己屋企有幾多問題，成班小朋友係度鬥慘，其實咁做只會令佢哋嘅心靈受到更大傷害。」

計劃另一個特別之處是由校方決定助學金的發放方式，可視乎學童的情況，選擇把助學金保留在學校，直接支付學童的膳食、校服、書本等開支，或以超市禮券形式發放，以應付學童的膳食和日常開支，讓小朋友直接受惠。

Peter（右）表示，匡懷全部委員都是義工，善心人的捐款全部都用於小朋友身上。（鄭子峰攝）

請即登入「01心意」響應「周五心意」運動（Kind Friday），捐款支持匡懷（慈善）基金的「匡懷助學金計劃 - 貧苦學童資助」，資助弱勢學童新學年的支出，讓他們毋須再為開學而苦惱，過一個真正的忘憂暑假。

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