彈珠台殺入葵廣　周日逼滿玩家　任燒焊工老闆：已領遊戲機中心牌

【葵涌廣場／彈珠機／遊戲機中心／夾公仔舖】夾公仔機近年如雨後春筍遍地開花，不過近日出現新對手。日前有網民上載片段顯示，近日成為新聞焦點的葵涌廣場，有彈珠枱店舖進駐，全間店逼滿人。



今日店內爆滿，負責人表示，店舖開張近一個月，生意「打和、追到少少開張成本」，對近日突然爆滿感到意外。被問到有否領取相關牌照，他表示早已研究有關法例，故店舖獎品價值不會超過法例規定的300元，並已領取了遊戲機中心牌照。



葵涌廣場近日有彈珠機店進駐，今午逼滿人。

彈珠落下經過指定坑道可按倍數贏得相應數量彈珠

葵涌廣場一向是夾公仔機的兵家必爭之地，近日「逆市」出現兩家彈珠機店，各設約二十至三十部機台。玩法與遊戲中心「推銀機」相近，玩家購買彈珠並投入機台後，系統會隨機設定倍率，若彈珠落下先經過指定的坑道，便可按倍數贏得相應數量的彈珠。

若一次獲得超過50粒彈珠，玩家即可獲發積分卡，用於兌換公仔、家電等獎品，不同獎品所需積分卡數量各有差異。

葵涌廣場「哥布林彈珠」今午逼滿人，負責人黃先生親自補彈珠。

葵廣「哥布林彈珠」由4名燒焊工合資40萬開設 2原因創業

「哥布林彈珠」開業剛滿一個月，是葵涌廣場內首家彈珠機店，今午逼滿人。負責人黃先生本身是燒焊工，與其他三名同行合資近40萬元開設該店，他表示，開店靈感源自童年回憶及內地市場的興起，「我細個成日玩，見大陸興起，而香港暫時少，就試下喺度做。」他透露目前生意「打和、追到少少開張成本」，主要仍靠四名老闆及家人輪流看舖。

正申請娛樂場所牌照 稱獎品低於$300不算賭博 警員曾多次巡視

黃先生強調，香港現時未有針對彈珠台的專門牌照，「無彈珠機牌」，情況與夾公仔機類似，目前店舖持有遊戲機中心牌，並正申請娛樂場所牌照。他又強調，彈珠機屬於娛樂性質，並不涉及賭博，因為法例規定獎品300元以上才算賭博，又指有警員曾多次到場巡視，但沒有採取行動，引述有警員曾表示「見唔到有賭博成分」。

老闆教玩竅門：一半靠力度 其餘就係運氣

黃先生形容是街坊生意，因為有街坊每日都到場幫襯，指有助減壓，故店舖「嚟嚟嚟去都係同一班人」，又笑言是幫大家「彈走不快樂」，「大家開心吓，你哋有又得玩，我哋又賺返少少錢」，亦有附近感謝他們帶旺人流。他透露平日店舖大多間半滿，今個周末才開始全日爆滿，感到意外。

至於玩彈珠機有否竅門，他認為彈珠機並非只靠運氣，如何控制力度讓彈珠跌入指定坑道是技術，「有一半靠力度，其餘就係運氣。」

玩彈珠機前需先購買彈珠，由10元10粒起跳，一次過購買金額愈多愈便宜。

黃先生透露，水怪公仔最受歡迎。

顧客憂牌照不清 店舖隨時停業致分卡失效

第二次到訪該店的顧客李小姐指，近一、兩年北上消費時已曾接觸過彈珠機，她稱對公仔不大興趣，但小朋友很享受贏彈珠的過程，「難得香港有，近近哋咪過嚟玩。」雖然價錢或較內地貴，但「100蚊、100蚊咁樣都ok嘅」。不過，她就擔心若場所突然停業，已儲下的分卡或會失效，因此希望了解相關牌照問題。

她指放短假期時，彈珠機店可以成為消磨時間的去處，或會因此而多留港，「但如果有幾日假、想玩多啲嘢都係會返大陸。」

有玩家今日花了100元，贏得73張積分卡，笑言「唔貴，一百蚊坐兩、三個鐘、又有正版公仔」。

玩家：係童年回憶 一百蚊坐兩三個鐘不貴

另一位女玩家則透露，自己自小已喜歡彈波子機，因此昨日發現此店後，今日再次到場，「呢啲係童年回憶嚟㗎嘛，香港應該要有啦，下下啲人都返晒大陸玩。」她今日花了一百元，贏得73張積分卡，目標是儲到過百張換Labubu公仔，「唔貴，一百蚊坐兩、三個鐘、又有正版公仔」。