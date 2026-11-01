80名認知障礙症長者同台演戲　「爆肚」盡情表達　藉演出尋回自信

做戲不一定要背對白，80名患有早期至中度認知障礙症的長者，經過為期半年的戲劇治療訓練，昨日（10月31日）在演藝學院合演一齣舞台劇《尋寶》，雖有擬定劇情，但對白並非固定，演員間的你來我往全屬「爆肚」即興，不時引得全場觀眾哄堂大笑。



導演兼戲劇治療師說，80名長者為她提供大量素材，她寫的劇情及對白，大多是來自長者，但這個也只是框架，每次排練以至演出，實際對白怎樣講、戲要怎樣演，都交由長者「爆肚」即興、自由發揮。她說，與認知障礙症長者傾談時，經常會聽到他們自言老了、有認知障礙、無記性、覺得自己做不到，但在她的觀察裡面，長者們即使患病，仍然有記性、有潛能，這點亦是這齣舞台劇其中一個希望傳遞的訊息。



在《尋寶》昨日正式演出前，主辦方香港聖公會福利協會的主席李國棟致歡迎辭時，也早已說明： 「尋寶不止是尋回憶，更是尋回每個人本來已有的才華與潛能。」



《尋寶》一劇以「有人（患認知障礙症長者）唔見嘢」為引子，偵探調查這宗疑似「失竊」案件為主軸，在逾兩小時的演出中，觀眾跟隨偵探查案。（江麗盈攝）

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在《尋寶》昨日正式演出前，主辦方香港聖公會福利協會的主席李國棟致歡迎辭時說： 「尋寶不止是尋回憶，更是尋回每個人本來已有的才華與潛能。」（江麗盈攝）

演藝學院的演藝劇院昨午上演的舞台劇《尋寶》，全劇有80名演員，都是患有早期至中度認知障礙症的長者。他們分別來自香港聖公會福利協會轄下13間中心，均屬「GOOD SHOW」計劃的參加者，演出前上過半年的戲劇治療訓練，有人學演戲、有人學沙畫，還有人學皮影、布偶、肢體舞動、不同樂器演奏等。

《尋寶》一劇以「有人（患認知障礙症長者）唔見嘢」為引子，偵探調查這宗疑似「失竊」案件為主軸，在逾兩小時的演出中，觀眾跟隨偵探查案，既窺探長者患認知障礙症後的擔憂、自我質疑，也從中了解患病長者們心中仍然重視的人與事；期間演出亦糅合多元藝術形式，觀眾在看劇同時，會一併欣賞到沙畫、皮影戲、布偶戲等表演。

全劇雖有擬定劇情，但對白並非固定，演員在台上的你來我往，全屬「爆肚」即興，不時引得全場觀眾哄堂大笑。例如有一場，長者遺失結婚戒指後向人求助，對方卻回應「咁你再娶一個老婆」；不過，綜觀全劇，玩笑過後才是重點，承接前文，那位遺失結婚戒指的長者會接著說：「真正重要嘅唔係結婚戒指，而係老婆，我要去搵返我老婆。」

觀眾入場會獲贈一副「尋寶眼鏡」，在特定場口配戴，台上原本一點點的光，會變成鑽石。（江麗盈攝）

在劇中飾演搗蛋者的高生及太太。（江麗盈攝）

在劇中飾演搗蛋者的高生今年86歲，確診認知障礙症五至六年，演出後與太太一同受訪。高太與丈夫相識逾50年，形容丈夫一向個性活潑，當年得悉對方有認知障礙症，心情非常低落，又因子女皆在外地，擔心難以照顧丈夫，「聽過啲情況，連老婆都會唔認得，但我唔知係幾時嘅事。」直至在中心認識到同路人，她才逐漸放心，相信有事不只有自己面對。

高太說，現時不會再想太長遠的事，只希望丈夫開心，演出前的每次上課及排練，她也陪伴丈夫，見到丈夫在中心、台上玩得開心，她說：「我都開心。」她又寄語其他同路人，多些踏出社區，不要自困。

至於在劇中「擔正」飾演偵探Mark哥的傅永儀今年75歲，他自言以往不擅表達，是10多年前開始學戲劇，才慢慢改變，願意表達。回憶3年前確診認知缺損時，他既驚亦怒，不斷問「點解會係我」，一度有情緒困擾，他說希望透過演出鼓勵同樣有認知障礙症的人，即使患病也可以開心，同時想鼓勵他們有任何事也可以大膽表達，「講出嚟實有人聽得見。」

在劇中「擔正」飾演偵探Mark哥的傅永儀（右）。（江麗盈攝）

導演兼戲劇治療師洪美芝說，最初接觸認知障礙症長者，經常會聽到他們自言無記憶、擔心自己做不到，即興演出、不需要死記對白，能降低他們參與演出的門檻，「每個人都值得擁有即興的態度及能力。戲劇不應是障礙，要靠記性才踏得入的媒介。」

洪美芝又說，在排練過程留意到長者們有記性且精靈活潑，《尋寶》一劇的情節及對白絕大部分是來自長者，見到他們昨日在台上正式演出，再加入很多即時的創意與回應，她評價長者們「超晒班」，非常滿意他們的演出。

談到長者們的變化，洪美芝笑言有些長者自覺記性變好，惟目前暫未有任何科學實證，不過她會理解為長者參與排練及演出後，找到更多快樂及自信，也更懂得找方法幫自己記事情，才會自覺記性變好。她又說，每次排練，長者的照顧者也會同來，看著被照顧者玩得開心、樂在其中，照顧者同樣會被感染。

香港聖公會福利協會督導主任孫森聖指，一般人會認為演戲要有記性，即興的方式能幫助認知障礙症長者演戲，這種反差正正有助改變大眾慣常看法。她說，現時的社區服務大多以照顧認知障礙症長者為重心，但在照顧以外，應讓他們有機會展現才能，演出是認知障礙症長者與社區人士對話的好機會，未來會考慮深入不同社區，繼續進行小型演出。