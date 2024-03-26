復活節假期交通｜九巴/城巴加強口岸班次　港鐵/龍運加強機場服務

復活節假期交通｜復活節四日連假，港鐵、九巴、新巴城巴宣布加強服務。港鐵港島線、荃灣線、南港島線、迪士尼線將加強班次；九巴、龍運將加強來往機場、多個邊境管制站、港珠澳大橋路線，方便市民出遊；城巴將加強來往機場、連接香園圍口岸及深圳灣口岸路線加強。計劃於復活節北上或外遊人士，睇埋下文了解交通安排。



（資料圖片）

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復活節假期交通【1】港鐵 ── 港島線、荃灣線、南港島線、迪士尼線加強班次

港鐵宣布，港島線及荃灣線分別於黃昏及晚上時段，會加密列車班次，方便市民及旅客於假期期間前往中環海濱一帶觀賞發光藝術裝置，以及參加不同藝術文化活動。至於南港島綫方面，全日三個時段會加強服務（早上7時至9時、下午1時至4時及傍晚5時至7時），迪士尼線則會於上午9時至9時30分，以及晚上6時至7時兩個時段，加密班次至約5分鐘一班車，便利沿線居民及進出主題樂園的人士。

港鐵加強服務詳情（港鐵官網截圖）

為方便市民掃墓，來往港鐵屯門站及曾咀靈灰安置所的港鐵巴士K52A路綫由3月16日起，以至復活節假期期間、清明節當天以及隨後的兩個星期六、日大部分時段，班次由約60分鐘加密至約 15至30分鐘一班車。

港鐵加強服務詳情（港鐵官網截圖）

復活節假期交通【2】九巴 ── 加強連接邊境口岸路線

九巴預計有大批市民經各邊境口岸往返內地或到香港各處遊覽，將加強連接邊境管制站及相關路線服務。詳情如下：

九巴加強服務詳情（九巴官網截圖）

九巴B1及B9線設有「搭兩程總有一程免費」轉乘優惠，乘客可於市區乘搭28條指定路線，於元朗轉乘B1線往返落馬洲，或乘搭25條指定市區線，於元朗轉乘B9線來往香園圍，或乘搭B1及B9線互相轉乘，即可享轉乘優惠，較低車資的車程將會免費，優惠額高達近五折。

此外，因應復活節假期遊客訪港，九巴亦會於3月29、30日及4月5、6日加強6號線（荔枝角來往尖沙咀碼頭）服務，接載遊客穿梭於九龍市區繁忙路段之一的彌敦道，或到油麻地、旺角、深水埗等享受地道美食。

復活節交通【3】龍運 ── 加強來往機場或港珠澳大橋路線

龍運宣布，將A46線（火炭駿景園來往機場地面運輸中心）即日起提升至全日服務。A46線途經火炭、禾輋、瀝源、沙田市中心、美林及青沙公路轉車站，方便乘客前往機場或港珠澳大橋。

3月29日至4月7日期間，龍運將加強多區路線服務，所有路線均可到達港珠澳大橋和機場。詳情如下：

龍運加強服務詳情（九巴官網截圖）

搭九巴龍運A線往返機場及港珠澳大橋 車費只需約HK$20

九巴、龍運A線轉乘優惠已延長至8月31日，乘客乘搭九巴獨營路線轉乘龍運A線往返機場或港珠澳大橋，兩程車費較低的一程可獲免費。乘客只要以相同八達通或電子支付方式支付車費，就可享有此「搭兩程 俾一程」的優惠。

另外，港島乘客乘坐九巴聯營路線948系列的九巴班次，在青衣互相轉乘龍運A31或A32線往返機場或港珠澳大橋，同樣可以「搭兩程 俾一程」。乘客只要在同一個工作天內以同一張八達通卡，於港島區乘搭九巴聯營過海路線（九巴班次） 948、948A、948B、948P及948X，互相轉乘龍運A31或A32線，之後在10個工作天至30日內，經由八達通App或於八達通服務站，便可領取兩程巴士中較低一程車費的八達通增值額。

換言之，從各區乘搭九巴及龍運A線，利用轉乘優惠，約HK$20就可到達機場或港珠澳大橋。

九巴及龍運A線「搭兩程 俾一程」優惠詳情（九巴官網截圖）

復活節交通【4】城巴 ── 機場口岸景點服務加強

城巴宣布，復活節長假期期間，兩大陸路口岸──香園圍口岸及深圳灣口岸，將於高峰日子分別提供最密5分鐘及7分鐘的班次。

城巴機場路線：

● 復活節假期間，城巴將加強A21、A23號線等多條路線服務，令班次最頻密達每8分鐘一班

● 復活節假期間，加開通宵路線NA10，方便港島區居民往返機場。

● 城巴機場快線A25即日起將會升級為全年無休的全日服務。路線由啟德開出，途經紅磡、黃埔、尖沙咀，前往港珠澳大橋香港口岸及機場。

連接香園圍口岸路線：

● 新界東口岸特快B8號線即日起恆常化延長平日服務時間。復活節假期間，B7和 B8號線分別會加強至最密5分鐘和6分鐘一班，近乎無縫接載顧客由上水、粉嶺和大圍往返香園圍口岸。

連接深圳灣口岸路線：

● B3X號線於指定日子將加密至7分鐘一班。

城巴赤柱及山頂路線：

● 城巴將加強港島兩大旅遊熱點赤柱及山頂的巴士服務，來往赤柱的6、6X、260號線，及來往山頂的15、X15號線將於復活節及清明節公眾假期加密班次。

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