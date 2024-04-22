鄧桂思死因｜專家指類固醇有機會引致肝炎復發　望醫生有所警覺

乙型肝炎病毒帶菌者鄧桂思，2017年到聯合醫院覆診時，醫生為她在處方類固醇時，疑開漏抗病毒藥，引致她急性肝炎，經兩度換肝後最終後離世。死因研訊今午（22日）續就鄧的死作研訊，腸胃肝臟科專科醫生黃麗虹作供稱，鄧的事件對醫療界「好震撼」，她即就類固醇劑量，及處方時間的研究，並發現即使短時間內施用類固醇，有機會引致肝炎復發的風險，然而醫管局過往的指引認為，在短時間內處方，幾高劑量都可以。她希望經這次研究後，醫生以後能有所警覺。



曾服類固醇乙肝患者復發率達7.8%

腸胃肝臟科專科醫生黃麗虹以專家證人身份作供，她是由曾診治鄧桂思看診的兩名醫生林治崑及陳小劍所傳召，黃亦是中大醫學院的教授，她稱她於2019年曾進行一項回溯性研究，發現5千名曾於4年間服用類固醇的慢性乙型肝炎患者，當中7.8%人一年內肝炎發作的機會較高。

專家證人黃麗虹醫生稱，她事後進行研究，發現施用類固醇有機會令肝炎復發，即使短時間用藥，亦有所影響，希望醫生將來要有所警覺。(凌子淇攝)

服用時間不長風險亦增加

該項研究亦比較服用低至高劑量類固醇對肝炎發作的影響，結論指慢性乙肝患者，若服用高劑量的類固醇，即使服用時間不長，仍會增加肝炎機會。黃因而認為，就算處方日數只得7天或以下，醫生仍應處方抗乙肝病毒的藥物。

黃估計鄧的肝炎復發為約為1.5%

庭上證供顯示，鄧於2017年1月獲處方40毫克高劑量類固醇，1個月後開始逐步減少劑量，每兩周減少5毫克類固醇，直至4月因急性肝炎入院。黃指鄧入院時服用類固醇約10周，每日劑量介乎20至40毫克，若對照2019年的研究數據，她的肝炎復發率大概約為1.5%；由於鄧入院時的乙型肝炎病毒量已非常高，黃認為她三個月前獲處方高劑量類固醇時，病毒量基數可能已經很高，但這點沒數據可確認。

無法評論中藥是否會引發肝炎

被問到鄧同時服用降膽固醇藥，會否引致自身免疫性肝炎？黃解釋指，如果降膽固醇藥劑量屬正常範圍，引發自身免疫性肝炎機會十分低。有證供顯示鄧入院前曾服用中藥，黃同意醫生應仔細審視鄧曾否服用中藥，但因資料有限，無法評論其肝炎復發，是否與其服用中藥有關。

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自身免疫系統肝炎機會低

研訊主任指，鄧本身是乙型肝炎帶菌者，但因自身免疫系統，體內乙肝病毒維持沉寂狀態，惟若體內免疫系統重組，則會破壞肝功能。黃解釋指，當體內免疫系統重組，並需清走體內病毒，有機會會破壞肝細胞，這種情況可自然發生，也可是服用抑制免疫系統後的結果。她認為鄧患自身免疫系統肝炎（Autoimmune Hepatitis，AIH）的機會低，相信是因沒獲處方高劑量抗病毒藥，導致肝病毒被激活，誘發乙型肝炎。

過往認為短時間處方幾高劑量都可以

有陪審員問，黃的研究是在事發後才進行，即使沒有黃的研究，醫生都應有常識，知道向乙肝患者處方類固醇時，應同時開抗病毒藥物？黃解釋指，當時鄧的事件對整個醫療界「好震撼」，醫管局事後亦「反應好快」制訂相關指引，但臨床醫生認為需要更多證據支持指引說法，故她進行該項研究，分析類固醇劑量及時間的影響。雖然醫管局指引指，若在短時間處方類固醇，「幾高劑量都唔驚」；惟從研究可見，即使短時間也可引致肝炎風險，她希望能藉此令醫生警覺。

2017年的指引不太清晰

黃又補充說，以案發的2017年來看，當時處方抗病毒藥的指引，主要針對接受化療的病人，針對類固醇服用者的指引不太清晰，並非「白紙黑字」醫生要開抗病毒藥。她相信，如果一名肝炎患者需要服用類固醇，大部份醫生都會同時處方抗病毒藥，但不能預期所有醫生都會這樣做，因為當時局方指引並非如此清晰。

案件編號：CCDI 808/2017