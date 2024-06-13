S2O音樂節被指「音波功」轟炸慈雲山　「湯博士」拆解可能性

「S2O亞洲潑水音樂節」在本月8及9日在中環海濱舉行，環保署及警方在9日晚上各接獲近10宗噪音投訴，相距中環8.5公里、獅子山下的慈雲山慈正邨居民指因噪音滋擾而身體不適、玻璃窗震盪等。究竟音樂節重低音「音波功」，能否傳到這麼遠？



人稱「湯博士」的中大物理系高級講師湯兆昇表示，低頻音波容易傳得較遠，而高山的確可反射聲波，但與黃大仙區最近的獅子山距離中環太遠，「好難想像聲音喺高空折射，再喺獅子山反射返轉頭」，因此他懷疑噪音來自其他不明來歷的聲源。



有「理大伽利略」之稱的理大前機械工程學系前工程師盧覺強表示，如低頻率聲波和物體如玻璃產生共鳴，音頻與人體接近、吻合，人體則會受低頻干擾而不舒服。



S2O亞洲潑水音樂節2024於上周六（8日）及本周日（9日）在中環海濱活動空間舉行。大部份時間為超強重低音，令人仿如的士高。

黃大仙及觀塘一帶網民稱因強勁音樂節致玻璃窗震盪 頭痛到要食藥

在中環海濱活動空間舉行「S2O亞洲潑水音樂節」，邀請到世界著名電音派對DJ進行表演，為觀眾帶來强勁節拍的音樂。大部份時間為超強重低音，令人仿如的士高。不過走出核心區，其實不算太吵耳。

不過，對岸有黃大仙和觀塘居民稱受到音樂節噪音影響，有聲稱住在黃大仙上下邨、竹園南北邨、慈雲山區、現祟山、鑽石山龍蟠苑、鳳德邨、彩雲區和觀塘的居民，在Facebook專頁「黃大仙區友」表示，玻璃窗因強勁音樂節拍而震盪，有人稱耳朵不適、頭暈，頭痛到要食藥等等。

警方接獲慈正邨、鳳德邨、環鳳街居民投訴有噪音

另有該區居民向警察投訴噪音和音樂滋擾問題，警方昨日回覆確認，在9日晚上9時至11時，接獲多宗受噪音和音樂滋擾的投訴，報案人來自慈正邨正和樓、正旭樓、鳳德邨、環鳳街等，均未能確認噪音源頭；當中慈正邨更與中環海濱的路面距離有8.5公里。

環保署表示，當日曾收到8宗有關活動的噪音投訴，正跟進個案。

湯博士：黃大仙區有可能聽到音樂聲 但料不會達到不舒服程度

中大物理系高級講師湯兆昇指出，黃大仙區與中環海濱相距甚遠，「冇乜可能聲音去到咁遠都仲咁強，咁遠有啲誇張，就算聲波喺高空折射後都會散開。」他表示，黃大仙區居民或會聽到音樂聲，但聲音未至於大得會引致身體不適或玻璃窗震盪，「低頻音波容易傳得遠啲，但唔會去到8公里外聽到都唔舒服嘅程度。」

他指出，即使聲音被空氣折射回地面，聲波在向四方八面擴散後都會減弱，「距離聲源遠兩倍，聲音的強度會弱四倍（低八成）。」

湯兆昇博士認為，S20的低音頻節拍音樂會更易傳播至更遠地方，但不至於強到會令人不適。（資料圖片/夏家朗攝）

寒冷日子地面與高空溫差大可助聲音傳至幾公里外 惟香港無此條件

湯兆昇表示，在特定環境下，聲音的確可在戶外傳至幾公里外，如在十分寒冷的環境下，晚上地面與高空的溫差可以很大，聲波傳到天上再被折射回地面，則音量的傳播可達公里級數，如聽到數公里外的狗吠聲；不過，由於香港沒有如此懸殊的溫差，因此聲波不會傳播到非常遠。

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聲音在中環附近應較大 惟未見灣仔、西營盤居民投訴

湯兆昇指出，高山都可反射聲音，但前提附近要在聲源，因山勢彎曲可匯聚聲波，反射的能量才會較大。但中環前面是海，後面則沒有近距離的山，很遠的黃大仙後面才有獅子山，「黃大仙距離聲源太遠，好難想像聲音喺高空折射，再喺獅子山反射返轉頭。」

他認為中環附近地方離聲源近，接收的音量會比黃大仙區「大好多」，如果聲音真的被山反射，在中環附近的太平山反射至灣仔和西營盤等地的聲音應該會更大聲，但該區居民則未有反映受噪音滋擾，「有地方近過黃大仙好多，聲音唔會淨係反射去一個地方，會去埋其他地方」，因此他覺得如聲音真如此之大，多個地方的居民都會聽到或報告，而非只局限在黃大仙一個地方。

▼6月7日 S2O亞洲潑水音樂節香港站前奏▼



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湯博士懷疑噪音由附近不明來歷聲源發出

針對黃大仙區居民的噪音投訴，他懷疑是該區附近有不明來歷的聲源發出噪音導致，雖未能證實這不明來歷的聲源，但他認為現時同樣未有證據和數字去證明噪音滋擾是來自音樂節。此外，他認為網上的討論過份渲染，或會令市民有心理反應，覺得有噪音令窗戶震動或身體不適等。

理大機械工程學系前工程師盧覺強稱，低頻率音波確會令人不舒服。（資料圖片）

理大機械工程學系前工程師盧覺強表示，如低頻率聲波和物體如玻璃產生共鳴，或會致玻璃碎裂，如音頻與人體接近、吻合，人體則會受低頻干擾而不舒服。