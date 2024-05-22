食物中毒｜腸炎弧菌繁殖快15分鐘可翻倍！1類菜式易中招預防3原則

台灣食品中毒案中，腸炎弧菌也相當常見，根據統計，台灣近3年來平均每年發生12宗起，至少有上百人中毒！台灣食藥署提醒民眾，腸炎弧菌容易發生在海鮮料理，且可透過菜刀、砧板、抹布或容器具等交叉污染，預防腸炎弧菌食品中毒，應遵守「清潔、加熱、冷藏」3大原則。



腸炎弧菌在這環境中繁殖快 可透過廚具交叉傳染

2021年有民眾外帶新竹縣某家餐廳提供的海鮮餐點，回家用餐後卻發生嘔吐、腹痛及腹瀉等症狀，經採集人體糞便檢體及類似食品，於患者糞便檢出腸炎弧菌。2022年台南市某家酒店發生食物中毒案，多名用餐者發生噁心、嘔吐、腹痛及腹瀉等症狀，經採集患者、廚工及食品檢體皆驗出腸炎弧菌。

食物中毒常見4大物質（按圖👇👇👇）

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關於台灣發生腸炎弧菌中毒個案數，據食藥署統計資料顯示，110年發生11宗起，患者人數達217人；111年發生14宗起，患者人數達269人；112年發生11宗起，患者人數達126人。

台灣食藥署表示，腸炎弧菌（Vibrio parahaemolyticus）主要生長於溫暖的海域，多分布於近海或出海口水域，尤其在底泥、懸浮物、浮游生物及魚貝類中，它在30℃至37℃時繁殖速度快，約15分鐘內可增加1倍的數量。而生鮮魚貝類只要帶有此菌，就可能透過菜刀、砧板、抹布或容器具等，或是手部未保持清潔而造成交叉污染，引起食品中毒。

台灣食藥署指出，腸炎弧菌中毒常見症狀包括，噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、頭痛、發冷與發燒等，潛伏期約4至90小時，輕微者可於數天後自行痊癒，死亡率約0.1%。

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腸炎弧菌有3大弱點 台灣食藥署提醒民眾嚴守3原則防中毒

民眾要預防腸炎弧菌中毒，食藥署強調，民眾應遵守「清潔、加熱、冷藏」3大原則：

▸清潔：腸炎弧菌在淡水中不易存活，因此，生鮮魚貝類可使用大量自來水清洗去除此菌。

▸加熱：腸炎弧菌不耐熱，在60℃下加熱15分鐘即易被殺滅，故在食用前充分加熱煮熟是最好的預防方法，並儘量避免生食。

▸冷藏：腸炎弧菌對低溫敏感，在10℃以下，不但不生長且易致死，因此可用低溫冷藏抑制其繁殖。在保存上，若生鮮食品與熟食同存放雪櫃中，熟食應覆蓋完整並置於上層，以免受生鮮食品的污染。

保存食物10大原則（按圖👇👇👇）

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隨著天氣逐漸炎熱，食物保存不易，民眾在食安方面應多加注意，以避免發生中毒情形，食藥署也再三提醒，預防腸炎弧菌食品中毒，應遵守「清潔、加熱、冷藏」3大原則，才能在大啖海鮮之餘，吃得安心又放心。

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