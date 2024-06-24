流水式集會．終極上訴｜被告爭議行使和平集會權利　官押後裁決

壹傳媒創辦人黎智英等人涉於2019年8月18日，參與民陣在維園舉行的「流水式集會」。他們原被裁定組織及參與未經批准集結兩罪成。上訴庭則裁定他們組織的控罪上訴得直，參與罪維持原判。7名被告就參與罪提終極上訴，案件今（24日）在終審法院審理。被告質疑，各被告當時是行使其和平集會的權利，原審法官未有考慮定罪是否相稱，認為應撤銷。法官聽取陳詞後，押後裁決。



李柱銘(右)及代表他的資深大律師彭耀鴻。(朱棨新攝)

吳靄儀(右)及代表她的資深大律師何沛謙。(朱棨新攝)

上訴的7名被告：黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁和李柱銘。上訴庭裁定他們就組織集結罪上訴得直，參與集結控罪則維持原判。其中由於組織的控罪上訴得直，相關刑期亦被撤銷，黎智英、李卓人、梁國雄和何秀蘭的判刑由原本判囚8至18個月，減至5至12個月。至於餘下3人吳靄儀、何俊仁及李柱銘，在原審時獲緩刑，未就刑期提出上訴。

另2名被告梁耀忠和區諾軒認罪，未有提出上訴。

是次上訴的爭議為，案中應否考慮《公安條例》的執行層面（包括被捕、檢控和定罪），有否違反相稱性測試。

818集會，被指是和理非主場，民陣指流水式集會有170萬人參與，警方指集會高峰有12.8萬人，強調是某個時間內，不是總人數。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

2019年8月18日的「流水式集會」人潮絡繹不絕，遊行人士不停於港島各區遊走。（盧翊鉻攝）

2019年8月18日的「流水式集會」人潮絡繹不絕，遊行人士不停於港島各區遊走。（盧翊鉻攝）

律師爭議被告在行使和平集會權利

代表黎智英的資深大律師余若薇指，法庭處理本案時，應考慮該相稱性測試。余若薇指，定罪本身屬一種限制，因此法庭定罪時應考慮是否相稱。她續指，各被告當時行使其和平集會的權利，惟原審法官未有考慮定罪是否相稱，認為應撤銷定罪。

代表梁國雄的資深大律師潘熙陳詞指，法庭有責任保障市民的基本權利，定罪無疑會限制被告的權利，因此法庭應根據案件本身的獨特情況，考慮定罪是否違反相稱性測試。

當日警未拘捕任何人

代表李柱銘的代表大律師彭耀則指，警方在案發日未有拘捕被告，而是其後才展開拘捕，質疑是否有此需要。終審首席法官張舉能則指，檢控工作由律政司負責，不受干預，惟根據被告方的說法，即使控罪本身合憲，控方亦在無合理疑點下證明控罪，但法庭仍可考慮該相稱性測試，不裁定被告罪成。彭耀鴻回應指，若檢控屬無理，便應脫罪，強調法庭有把關的責任。

2019年8月18日，民陣舉行維園流水式集會，人潮在雨中佔據銅鑼灣多條街道。（資料圖片）

律政司指警方評估相關風險高

律政司回應指，當時多場示威演變為暴力衝突，警方評估相關風險高，因此未有就遊行發出不反對通知書。律政司一方指，被告可在刑事審訊中排戰警方的決定合法性，但被告在原審時都未有提出此爭議。律政司一方又指，各被告知悉是次遊行是不合法，但仍然參與，沒有合理辯論。

案件編號：FACC2-6/2024