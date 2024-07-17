屠龍小隊案｜理大衝突身處現場小隊澄清無參與　李家田稱覺不開心

「屠龍小隊」及另一激進派組織涉串謀殺警案，今（17日）在高院續審。主控繼續引述屠龍成員所屬的「滅龍」群組的內容，向被告李家田作盤問。主控指理大衝突期間，李曾進入理大，但「屠龍」卻澄清無成員在校內。李稱有為此事感不開心，覺得不被當成小隊的成員。主控續指，李於2019年12月8日退出群組，但之前有18小時的訊息也同時消失，李稱曾見訊息被人刪走，估計有群組管理下令刪去訊息。



屠龍曾澄清無成員在理大

控方在庭上展示李家田手機內「滅龍」群組對話，顯示李在籌款群組「育龍」轉發「屠龍」澄清沒有成員進入理大的訊息。主控問李「屠龍」為何要澄清沒有成員在理大，李又為何要在另一群組轉發該訊息。李稱不清楚為何「屠龍」要作這澄清，他當時作為「屠龍」成員並進入了理大，訊息與內容不符，他轉發訊息為想表達他的不開心，及「發晦氣」。法官張慧玲不禁問：「你嬲咩？」李說：「即係佢當我唔係屠龍小隊既成員。」

被告李家田稱他在理大衝突期間曾身處現場，但屠龍小隊卻澄清無成員內，他曾就此覺不開心。（資料圖片/李不在圖中）

被告李家田稱他在理大衝突期間曾身處現場，但屠龍小隊卻澄清無成員內，他曾就此覺不開心。（資料圖片/李不在圖中）

被告李家田稱他在理大衝突期間曾身處現場，但屠龍小隊卻澄清無成員內，他曾就此覺不開心。（資料圖片/李不在圖中）

警方理大圍捕行動多日，大批示威者到油尖旺一帶支援理大示威者。（羅君豪攝）

否認知20KG意思

控方又指，認罪被告黃振強其後在群組稱：「 諗定個20KG ，洗X重甲咩」，Kan則稱：「我想同佢地用眼鏡」。控方指「20KG」一詞在群組多次出現，所有成員沒有就此提問，看來知道何謂「20KG」。李稱他不清楚何謂「20KG」，並說不知亦可以不問。據黃振強早前的證據，「20Kg」是指炸藥。

屠龍只對警察用暴力

李續指，他知道「眼鏡」代指槍械，但不知道「佢地」是指何人。控方不禁說：「李先生，屠龍小隊如果用眼鏡會對邊個？成員啊？」又問「屠龍」過去除了警察外，還會對誰使用暴力，李回答：「都係警察。」

控方之後播放發送到群組的一段新聞影片，內容有關警方委任懲教人員為特別警察，再問Kan指使用槍械的目標是誰。李稱根據影片內容，Kan的目標應是懲教人員。

區選時在票站觀察及評論

提及12月22日的群組訊息，李曾稱：「 票站得狗兩隻，點睇」，之後又稱：「行得，I am ready」。李稱當時正值區議會選舉，他在票站觀看點票時，見到有兩名警員在場。他隨即想起，有示威小隊計劃在當天有行動，他遂向成員分享現場情況：「問佢地點睇。」至於「I am ready」，意思是他已在現場準備好評論、觀察，即：「現場有咩事可以睇到。」

被告李家田曾稱2019年參與社會運動時是想拍紀錄片。(資料圖片)

被告李家田稱2019年區議會選舉時，他曾在其中一個點票中心觀察及評論。(資料圖片/李不在圖中)

堅稱不知大行動

控方續引述群組訊息，指有成員曾提及：「星期日有大plan 」、「8號之後我地洗唔洗避」，黃更要求：「全世界唔好帶裝」。控方問李是否知道所指何事。李回答不知道，亦不曾就此向他人查問。

滅龍群組18小時訊息被刪除

控方另提及，李於12月8日清晨退出「滅龍」群組，此前有18小時的群組對話內容缺失。根據黃振強手機紀錄，在李手機缺失的時間，黃曾要求成員在12月8日行動前一晚到安全屋留宿。黃曾問李何時到達，李著黃把鎖匙放在門口，又說：「 同女仔一齊」，並稱：「阻人」。

認為群組內有人下令刪除訊息

李稱「阻人」是出自演員萬梓良在電影《賭俠大戰拉斯維加斯》的一句對白，原句是：「阻人扑嘢，死咗會畀人燒春袋。」但李稱他當時並無與女性在一起，他只是在欺騙黃。他退出群組時，見到群組內的訊息正遭人刪除。他估計，群組管理員曾下令刪除該些訊息。

(由右至左，懲教員除外)被告賴振邦(無眼鏡)、張銘裕、許湛榮、嚴文謙、張俊富(無眼鏡，細頭)、李家田。

(由左至右, 不計懲教員)女被告劉佩凝、張俊富(無眼鏡，打呔)、李家田、許湛榮及嚴文謙。

6男1女被告：張俊富（23歲）、張銘裕（21歲）、嚴文謙（22歲）、李家田（25歲）、賴振邦（30歲）、許湛榮（25歲）及劉佩凝（24歲），首6名男被告被控串謀謀殺罪、串謀犯對訂明標的之爆炸等罪，李家田被控一項意圖危害生命而管有槍械及彈藥；女被告劉佩凝被控一項串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪。

案件編號：HCCC164/2022, HCCC255/2023