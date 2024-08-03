求變在民間｜四個港人逆境求生實錄　靠「變」出生存之道衝破困境

疫後經濟未完全復常，環境不停改變，適者生存。新一屆政府上任兩年來積極尋找求變之道，同時求變術早在民間每個角落動起來。求變是改革動力，香港人靈活多變，一定能變出自己的生存之道。《香港01》採訪各行各業的求變術，將多個民間自強求變故事，製作成「求變在民間」系列，一起見證香港人奮鬥求變精神。



權發小廚憑靚裝與味道展變法 破兩餸飯店傳統逆市擴張

權發小廚憑靚裝與味道展變法 破兩餸飯店傳統逆市擴張

疫情期間，堂食等防疫限制措施令兩餸飯店「逆天生長」，直至今年已有超過五百間。競爭激烈，加上港人北上與外遊，如何在汰弱留強下變出一條生路，飲食業界絞盡腦汁。由酒樓轉型為兩餸飯專門店的「權發小廚」，憑靚裝與味道成功施展變法，突破傳統兩餸飯店草根形象，愈變愈有機。

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老闆娘Kitty表示，不求突圍而出，但會憑經驗與品質做好本分，在食肆結業潮中，逆市擴張，於上月進駐觀塘開設分店，更堅信可將兩餸飯變成香港另一飲食文化：「快捷便利，根本就係香港人嘅需要。」

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山姆代購老闆變又變 推中巴包車：從客角度諗就有生機

山姆代購老闆變又變 推中巴包車：從客角度諗就有生機

通關以後港人北上消費成習慣，內地大型超市山姆熱爆深港，新政兩年間，如何變出魔法再擦亮香港旅遊金字招牌及吸引旅客常掛咀邊。然而，有人看準這股北上熱、山姆風，應變與識變，讓港人足不出戶亦能「留港北上」消費。

逆向代購團負責人利先生是首批洞悉山姆商機的港人，去年8月開設網上群組經營山姆產品代購服務，除了提供代購及包車北上山姆的服務，亦設實體店山姆「門市」。不過，競爭者一批接一批湧現，加上山姆超市開通網購直郵香港服務，利先生再展變法，迎難而上，調整顧客目標、營運模式，例如推出「中巴」包車旅遊服務，便利家庭及退休人士北上遊玩，「你冇可能一年到尾都賣山姆，你可能已經消化咗一年時間，咁可能佢會發掘到其他地方玩嘅。」

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碩士生揸紅Van掀網約革命 搞拜山團、結婚車殺出財路

碩士生揸紅Van掀網約革命 搞拜山團、結婚車殺出財路

網約車近期掀起熱議，緣於的士與Uber大戰愈趨白熱化，不過原來小巴業早已經悄悄掀起「網約革命」。「無車唔可怕，最可怕係佢唔知無車；無位唔可怕，最驚係等半個鐘先知無位」—— 80後碩士生李凱翔（Franki）5年前放棄汶萊交通規劃師高薪厚職，進軍邁向夕陽的紅Van行業發展網約小巴。夕陽無限好，牌價暴跌反而有利Franki購入小巴牌創業，5年間車隊由1部車1條路線，擴大至8部車4條路線，全因肯「求變」。

AN BUS網約小巴開發預約手機應用程式App，乘客在App看到當天小巴班次，揀選合適上車時間後，輸入上落車地點便即可。（鄭子峰攝）

改革紅Van業殊不容易，除了會撼動老行尊的傳統經營模式，創業不久更遇上疫情，Franki深信善用科技才是出路。由Whatsapp預約共乘小巴，發展到開發手機預約App；由傳統車務，發展到共乘包車，業務涵蓋結婚花車、拜山共乘小巴、假日郊遊線，到近年擴展至邨巴、校巴，甚至兼任活動策劃，開辦觀流星雨小巴團，成功殺出一條財路。「變幻原是永恆，環境不停變，適者生存囉」—— 是Franki總結5年創業的最大得著。

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口罩廠裁員減產轉研發產品 履行承諾「絕對冇割禾青」

口罩廠裁員減產轉研發產品 履行承諾「絕對冇割禾青」

新冠疫情期間，香港口罩廠如雨後春筍相繼冒起，不過隨着長達逾900日的口罩令在去年3月1日取消，大批出售品罩的店舖倒閉，香港口罩及防疫設備總會估計有90%口罩廠結業。「Savewo救世」為本地其中一間成功捱過轉變期的口罩廠，負責人當時便「壯士斷臂」，撤銷大部份生產線及裁減員工，同時將資源撥至產品研發，憑着「香港唔係做下欄嘢」的豪言壯志，終脫離最艱難的時期。

隨着研發的產品陸推出市面，包括智能電動輪椅、便攜式氧氣機、隱形薄膜防水膠布等，陸續收到本地及海外的訂單。負責人樂觀估計，只需3年便可恢復至高峰期的水平，又強調仍在履行兩年前接受訪問時的承諾。「我哋真係履行緊承諾，因為真金白銀投資返喺香港，做研發做生產，絕對係冇割禾青。」

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