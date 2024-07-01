新政兩年｜口罩廠裁員減產轉研發產品　履行承諾「絕對冇割禾青」

新冠疫情期間，香港口罩廠如雨後春筍相繼冒起，不過隨着長達逾900日的口罩令在去年3月1日取消，大批出售品罩的店舖倒閉，香港口罩及防疫設備總會估計有90%口罩廠結業。「Savewo救世」為本地其中一間成功捱過轉變期的口罩廠，負責人當時便「壯士斷臂」，撤銷大部份生產線及裁減員工，同時將資源撥至產品研發，憑着「香港唔係做下欄嘢」的豪言壯志，終脫離最艱難的時期。



隨着研發的產品陸推出市面，包括智能電動輪椅、便攜式氧氣機、隱形薄膜防水膠布等，陸續收到本地及海外的訂單。負責人樂觀估計，只需3年便可恢復至高峰期的水平，又強調仍在履行兩年前接受訪問時的承諾。「我哋真係履行緊承諾，因為真金白銀投資返喺香港，做研發做生產，絕對係冇割禾青。」



求變是改革動力。港澳辦主任夏寶龍提示香港要積極「識變、應變、求變」，「在變局中打開發展新天地」，中聯辦主任鄭雁雄最新也談到香港要準確把握「六變」，「浴火重生，迎來各項事業前所未有發展變化。」新一屆政府上任兩年來積極尋找求變之道，同時，求變術早在民間每個角落動起來。《香港01》「求變在民間」系列將一個個民間自強求變故事帶給讀者，見證以靈活多變見稱的香港人如何再次展現民間求變精神。

《求變在民間》系列之九

Savewo救世行政總裁丁圳（左）、廠長黃越洋（右）轉研發新產品，如便攜式氧氣機和智能電動輪椅。（梁鵬威攝）

《香港01》《求變在民間》系列：

口罩令取消 員工縮減一半 生產線關四分三

「Savewo救世」在疫情初期成立，2022年踏入高峰時，廠房曾佔地13萬平方呎，員工數量逾300人，逾30條生產線日產約20萬片口罩，營業額高達3.6億元。不過自去年本港逐步復常後，口罩需求斷崖式下降，代理商不再入貨，救世只能「壯士斷臂」，撤銷大部份生產線及裁減員工，同時將資源及人手撥至研發醫療產品。

經歷一年半的奮鬥後，雖然救世的員工數量僅餘130人，即大幅縮減約57%，口罩生產線亦餘下7至8條，即減少四分三。救世沒有倒閉，反而已脫離最艱難階段，開始踏進收成期。

▼2023年2月28日口罩令最後一日▼



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口罩需求漸趨平穩 生產量谷底反彈 擬重聘60人

雖然與疫情期間相差甚遠，但現時救世每月仍製造300萬至400萬片口罩，並在全港各區開設約10間門市。廠長黃越洋透露，由於部份港人乘坐交通工具或是北上玩樂時，會選擇佩戴口罩，方可大致維持需求；加上偶爾能接到外地訂單，因此最近口罩的生產量反而「谷底反彈」，下月更有望重聘60人。

同時救世去年初研發的醫療產品，已陸續推出市面，其中去年底發售的電動輪椅便大獲好評。行政總裁丁圳透露，由於父親不良於行多年，體重攀升至90公斤，惟市面沒有輕便的輪椅產品，於是他決心研發新產品，讓長者在疫情後可陪伴家人外遊，符合公司「救世」的初衷。

丁圳說︰「咁我又唔需要搬我老豆搬餐懵，我又唔需要搬個輪椅搬餐懵喇，因為實在搬唔到30幾公斤嘅輪椅。所以冇辦法喇，我要解決自己嘅問題。」

研發碳纖維電動輪椅可承重150公斤 沙特客戶訂逾200輛

最終救世研發出3款智能電動輪椅，當中旗艦型號由碳纖維製造，可快速摺疊，連同電池重量只有19公斤，卻可承重150公斤。他們透露，該產品除了面向本地老人院外，亦主攻出口市場，近半年已在內地、杜拜、德國及巴西等國家，參加不同的醫療健康展覽，甚至有沙特阿拉伯的客戶一口氣採購逾200輛。

我哋目標係香港唔係做下欄嘢，我哋要做嘅話，要價值要生存，我哋一定要做最好嘅嘢。變相我哋做輪椅嘅時候，都秉承我哋嘅概念，要做最好嘅輪椅。 Savewo救世行政總裁丁圳

聯同馬來西亞公司研發醫療產品求出路

此外，救世亦陸續研發出便攜式氧氣機、隱形薄膜防水膠布、女性避孕套等醫療產品，讓病人獲得更舒適或便利的體驗。該批產品部份已推出市面，部份則正等待認證審批，例如膠布將會在7月起，正式在本地連鎖藥房發售。

黃越洋更特別提到，他們早前運用上述膠布的技術，與馬來西亞創科公司共同研發出「男人救星」導尿管，由於以防水透氣的物料製造，讓卧病在床或尿失禁的男病人，毋須再在尿道口插入數十厘米長的導尿管，節省時間之餘，亦能大幅減輕病人的痛楚。

黃越洋透露，該款導尿管於今年初已通過專利註冊，獲得部份香港醫院採用，並陸續取得外國的訂單。丁圳補充說，由於面對消毒的難題，目前該產品只能在馬來西亞生產，無法在香港製造。

黃越洋(左)及丁圳(右)表示，由於香港政策限制，只能將製作完成的產品，運至內地消毒，再運回本港出售。（梁鵬威攝）

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堅持本地製造但遇消毒困難 無奈運往內地處理

丁圳進一步解釋，只得兩種消毒方法符合國際標準（ISO），包括環氧乙烷（EtO）消毒及輻射消毒，惟前者屬於有毒的致癌物質，不論製造、儲存及運輸，均需要取得政府的批准，涉及環保署及海關等部門，申請程序亦困難重重，縱使滿足當局各項規定，但仍未能取得相關牌照。

至於後者則需要過千萬元投資，若外判至本地放射性實驗室消毒，「收費貴到嚇死你」，因此屬於不可行的方案。最終救世只能採用迂迴曲折的方法，先將製作完成的產品，運至內地消毒，再運回本港出售。

「其實我哋好想喺香港做，就算成本貴啲，我哋都寧願喺香港做。只係我哋用咗成年都搵唔到方法點樣消毒，做就做到呀，消唔到毒，但我哋喺內地就好簡單，撳個掣就得喇。送過去，兩日返嚟已經消完毒。」

「Savewo救世」的員工數量目前僅餘130人，相比高峰期大幅縮減逾五成。（梁鵬威攝）

履行兩年前承諾 每年投入逾2000萬作研發

記者於兩年前訪問救世時，二人便承諾「不會賺夠就割禾青」。如今回望過去4年的發展，他們透露，救世每年仍堅持在香港投入逾2,000萬元的研發費用，「我哋真係履行緊承諾，因為真金白銀投資返喺香港，做研發做生產，絕對係冇割禾青。」

不過堅持香港研發製造確實不容易，黃越洋表示，或因香港生活壓力沉重，過去兩年受移民潮影響，即使不斷重新培育新人，以及加薪挽留舊員工，但科研人才仍然持續流失。丁圳更打趣形容為「梗直一條龍服務輸送人才」。

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目標三年內生意額重返高峰 研內地東南亞設廠

隨著今年重拾軌道，黃越洋定下目標，期望每年的生意額可維持30%增長，在3年內重返高峰。但他透露，由於受礙於外國優先本地製造的政策，加上香港人才流失及製造的困難，未來只能改變方向，計劃在內地及馬來西亞等地設廠。

新一屆政府班底已上任兩年，他們呼籲政府仿傚外國，採取本地製造優先的政策，否則口講支持香港製造，只會徒勞無功。「我哋頭先講做緊啲醫療耗材，連最基本嘅生產都做唔到，消毒都做唔到，咁我點樣做啫？做唔到唯有揀第二啲地方做。」