90後青年創視像診症App　疫後大蝕陷絕境靠5招反彈｜新政兩年

「我哋個App初衷唔係因為疫情，但慶幸幫到好多新冠病人」—— 90後青年陳潤新多年前洞悉Ai人工智能醫生是大勢所趨，2020年成立初創公司，編寫手機醫療App「森度醫學Tree3 Health」。縱申請初創資助失敗碰壁，仍咬緊牙關在疫情高峰打頭炮推出視像診症，初期單月新增數千名用戶，惟隨著社會復常，醫管局亦有視像問診服務，App使用量大跌一半，「好誇張靜到可能一日一個新用戶都無」，積蓄幾乎用盡，坦言「衰到貼地」，公司險捱不住，終靠五招「重生」，扭虧為盈。



回想求變艱苦歷程，陳潤新「以結果為目標」，先覓財路生存，把握公司擁有程式設計師的優勢，開拓非醫療業務，靠寫App、寫網站為生。同時「多線發展」，既售賣保健品，又開拓15分鐘上門身體檢查服務、心臟專科檢測服務，同時改聘海外人才節省資源，終令公司由「衰到貼地」到目前穩步上揚，用戶數量持續增長。「變通」—— 是陳潤新概括過去兩年捱過難關的最佳形容。



求變是改革動力。港澳辦主任夏寶龍提示香港要積極「識變、應變、求變」，「在變局中打開發展新天地」，中聯辦主任鄭雁雄最新也談到香港要準確把握「六變」，「浴火重生，迎來各項事業前所未有發展變化。」新一屆政府上任兩年來積極尋找求變之道，同時，求變術早在民間每個角落動起來。《香港01》「求變在民間」系列將一個個民間自強求變故事帶給讀者，見證以靈活多變見稱的香港人如何再次展現民間求變精神。

《求變在民間》系列之八

陳潤新相約記者在荃灣一間診所，面露從容的他，自信地暢談由他公司開發的Ai醫療App。（梁鵬威攝）

《香港01》《求變在民間》系列：

90後青年開創醫療APP 緣於父親多年前突然過身

陳潤新相約記者在荃灣一間診所，該處正是「森度醫學Tree3 Health」醫療App視像診症的合作醫生伙伴之一。面露從容的他，自信地暢談由他公司開發的App，一下以為他是在疫情期間賺幾桶金的鉅子，原來背後有一段他形容為「電影改編級數」的艱苦經歷，一切要從疫情前說起。

陳潤新早於疫情前，已萌生智能醫療服務的概念，緣於父親多年前在家中突然過身，事前沒明顯徵狀，有定期覆診，認為反映本港醫療有不足，當時已洞悉Ai醫生是未來發展趨勢。（梁鵬威攝）

Ai人工智能醫生、視像診症、上門送藥……外界對遙距醫療服務的廣泛認識，大概是疫情高峰期間，單日新增過萬宗確診個案、患者求診無門之時。然而，陳潤新早於疫情前，已萌生智能醫療服務的概念，緣於父親多年前在家中突然過身，事前沒明顯徵狀，有定期覆診，認為反映本港醫療有不足，當時已洞悉Ai醫生是未來發展趨勢，故2020年成立初創公司，編寫手機應用程式「森度醫學Tree3 Health」，希望將醫療服務做到唾手可得，同時具健康管理功能。

「森度醫學Tree3 Health」App推出之時，疫情高峰未過，陳潤新憶述「當時算行得早，好多人都未反應得切」，原本只向身邊朋友推介，網上宣傳不多，怎料一傳十、十傳百，「最高峰時一日有三、四百個新用戶都有試過」，又曾與慈善機構合作推出免費診症服務。（梁鵬威攝）

疫情時推出視像診症 高峰期單日新增400個用戶

「森度醫學Tree3 Health」App推出之時，疫情高峰未過，正是2022年1月、香港處於「檢疫酒店群組」引發的第五波疫情。有危亦有機，醫療App甫推出便大受歡迎，全因打頭炮的視像診症服務，陳潤新憶述「當時算行得早，好多人都未反應得切」，原本只向身邊朋友推介，網上宣傳不多，怎料一傳十、十傳百，「最高峰時一日有三、四百個新用戶都有試過嘅」，又曾與慈善機構合作推出免費診症服務。

「森度醫學Tree3 Health」App視像診症對新冠患者來說可謂來得及時，最快輪候約1分鐘便可看醫生，平均僅5分鐘。（梁鵬威攝）

「森度醫學Tree3 Health」與醫生合作，病人開啟手機鏡頭便可與醫生直接對話視像診症，高峰期每日朝九晚九處理80至90宗診症。（梁鵬威攝）

最快等1分鐘見醫生、2小時內送藥

畢竟當時很多私家診所不接收新冠病人，視像診症對患者來說可謂來得及時，最快輪候約1分鐘便可看醫生，平均僅5分鐘，2小時內送藥上門，診金、藥費、運費共約400元，與親身到私家診所求診的費用相若，更有醫生紙等配套，高峰期一日朝九晚九處理80至90宗診症，App亦會收集及分析用戶的心跳、步行情況數據，適時提出醫療建議，舉例如發現步姿、步距及步速異常，走路時失平衡，預示可能是中風的先兆。

視像診症後承諾2小時內送藥上門，診金、藥費、運費共約400元，與親身到私家診所求診的費用相若，更有醫生紙等配套。（梁鵬威攝）

2022年年中疫情漸消退，坊間已有其他視像診症服務，陳潤新坦言有時一日一個新用戶都無。（梁鵬威攝）

疫情消退業務受挫 積蓄幾乎用盡「衰到貼地」

「雖然一開始初衷唔係因為疫情，但慶幸幫到好多病人」，好景如曇花一現，半年後疫情漸消退，社會邁向復常，坊間已有其他視像診症服務，一切都是陳潤新早已預料，「5、6月時基本上跌得好快，新增用戶跌一半咁濟，靜起上嚟真係好誇張，疫情後可能一日一個新用戶都無」。2022年下半年，業務受挫加上經濟不景，對陳潤新而言是一段艱苦經歷，直言像電影級數的故事，「點樣捱窮全部經歷過晒，唔單止窮，衰到貼晒地」，積蓄幾乎用盡，公司險捱不住，慨嘆初創不及中小企有特快貸款「及時雨」。

除左傳統中小企，好多初創都應該要幫，一間初創一年洗錢分分鐘唔到100萬，但一間飲食集團可能拎2000萬（貸款），可能幫到20間初創公司，如果其中一間彈起，香港係發到飛起。 森度醫學創辦人陳潤新

心知視像診症發展空間有限，亦非創立醫療App的主打項目，信念清晰的陳潤新回歸初衷：「我係想做Ai醫生，或者將醫療服務帶到用戶身邊，唔係唔舒服去診所先接觸到醫療服務，好似而家買嘢打開手機，寄到你屋企，我哋想醫療服務做到呢個效果」。不過，「窮到褲穿窿」的他當時只能思考如何求變，令公司穩定營運下去，簡單而言：求存。

陳潤新想出「五招求變」，令公司扭虧為盈。（梁鵬威攝）

五招求變 醫療APP公司化身網頁設計公司

「三軍未發，糧草先行」，要養起一間公司，陳潤新想出「五招求變」，率先令公司扭虧為盈的，竟是與醫療無關的服務。他說，公司有技術團隊，包括程式設計員，萌生出為其他集團做數碼化轉型，編寫手機應用程式和網頁，「本身唔係咁想做，但無辦法賺到錢，其實都係因為咁捱過咗」，坦言坊間寫軟件很賺錢，少則數十萬一單生意，多則幾千萬一單，反觀營運醫療App，「就算一萬個用戶每人俾10蚊你，你都係十萬蚊一個月」。

不過，陳潤新當時認清目標，「你唔單止諗呢間公司點生存，而係你員工可能心諗，我入來嘅時候唔係做呢啲」，這一招「求變」，維持了一年多，令公司有資金營運下去，便結束寫程式業務。

陳潤新說，「森度醫學Tree3 Health」嚴格履行「睇醫生無需排隊、無需等候」的服務承諾，成功令不少客人在疫情後亦願意「回頭」。（梁鵬威攝）

推出視像體檢上門採樣 服務由普通科走到專科

為企業寫程式「搵外快」的同時，陳潤新不忘初心，除了改良本身視像診症服務，嚴格履行「睇醫生無需排隊、無需等候」的服務承諾，成功令不少客人在疫情後亦願意「回頭」，亦循多線發展，針對醫療本業，推出另外四招「求變」。

都市人忙碌，預約到診所體檢往往久等，陳潤新於是思考「森度醫學Tree3 Health」App如何令驗身服務更方便。（梁鵬威攝）

首先，推出視像體檢服務，派專人上門收集樣本，足不出戶都可完成體檢。陳潤新說，服務緣於與一間保險公司合作，深明都市人忙碌，預約體檢往往久等，於是思考如何方便投保人驗身，「你唔需要出門口，姑娘會上門，抽血、度高、磅重、量血壓、留尿液做化驗，都係15分鐘做得晒嘅野」，配合手機App視像見醫生，體檢更省時，白領一族更可要求姑娘上辦公室採集樣本。第二，由普通科走向專科，於手機App推出心臟檢測服務，預約後安排做非入侵性心血管疾病篩查。第三，與本地機構合作，在手機App售賣醫療產品和保健品，醫生按需要診症時向病人處方。

醫療App團隊人數不多，主要以技術開發人員為主，陳潤新坦言香港有人才，但是薪金欠競爭力「10萬蚊港紙（月薪）可以喺馬來西亞請到5至6個人，砌到一個團隊出來」。（梁鵬威攝）

改聘海外程式員省成本 嘆香港薪金高欠競爭力

除了嘗試提供更多功能開源，亦節流。醫療App團隊人數不多，主要以技術開發人員為主，陳潤新坦言香港有人才，但是薪金欠競爭力，以馬來西亞為例，「10萬蚊港紙（月薪）可以喺馬來西亞請到5至6個人，砌到一個團隊出來，有初級、有高級、有經理級。香港頂盡請到3個，淨係講高級程式設計員，香港都要5萬蚊（月薪）」

而家真係缺人才？香港可能有人才，只不過我哋請唔起，或者成本問題令到香港人無咩發揮空間。 森度醫學創辦人陳潤新

陳潤新說，目前團隊改聘歐美開發人員，成本與香港相若，但解難能力較香港優勝，「外國人有好多唔同方案知道點樣解決問題，香港嘅唔係喎，『我睇一睇先返去研究下點搞先』」，他認為與香港的環境與經驗有關，「香港最勁嘅面對700萬個用戶，但內地有幾億用戶，歐美同樣狀況」，坦言如果世界各地都有人才，成本更低，會繼續朝向國際化聘請人才。

如果世界各地都有人才，成本再低啲，會慢慢國際化請世界各地人才，呢個亦係香港人特性——識變通，應該去學人好嘅野，唔好忘記我哋香港出身就得。 森度醫學創辦人陳潤新

「森度醫學Tree3 Health」由普通科走向專科，於手機App推出心臟檢測服務，預約後安排做非入侵性心血管疾病篩查。（梁鵬威攝）

靠「變通」渡難關 憶申資助碰壁昐更開放容納初創

「變通」—— 是陳潤新概括過去兩年捱過難關的最佳形容。經過兩年求變、應變、懂變，公司成功轉虧為盈，業務今年穩步上揚，用戶數量持續增長。

不過，憶起醫療App推出之初，正值疫情高峰需要醫療服務之時，公司申請初創資助卻碰壁失敗而回，不禁令陳潤新反思香港的創新空間，他希望政府以至香港社會，對初創公司更加開放，「會唔會當初更加包容我呢啲創新公司，變相我哋發展可以更加好呢，有空間令更多唔同創意出到來，唔會大家成日擔心一潭死水。」

憶起醫療App推出之初，正值疫情高峰需要醫療服務之時，公司申請初創資助卻碰壁失敗而回，不禁令陳潤新反思香港的創新空間。（梁鵬威攝）

初創渴望獲資助並非為錢 配套是關鍵

陳潤新強調，初創公司渴望獲得資助並非純因為錢，往往資助計劃都會有連串配套，包括將初創企業推介予投資者，正是初創企業所需。他寄語香港社會亦要容納創新，才能創造合適土壤，以共享單車為例，「香港嘅共享單車一係唔理，一係丟落河，咁好難創新，內地而家仲有共享單車，呢個係有土讓同無土讓嘅問題」，社會都要接受創新，而非擔心人家搶生意。