蓮塘口岸︱港人北上超預期迫爆商業城　冷氣弱與通道窄設計顯不足

【拆解蓮塘口岸爆紅之謎．二/北上消費/深圳】蓮塘香園圍口岸位於沙頭角與文錦渡之間，為首個採用「人車直達」概念的陸路口岸。該口岸原本設計每日最多處理3萬出入境人次，並預計2030年才會達標。不過，在港人北上消費熱潮下，蓮塘香園圍口岸去年正式啟用了僅34日，出入境人次已達3.2萬超出預期，今年8月初更錄得9.8萬人次，創下紀錄新高，為當初規劃的3倍。



超出預期的人流，令通關必經的蓮塘口岸商業城迫爆人潮，不論是商場內通道，抑或通往口岸的天橋通道，經常人滿為患，過關人潮更需要在商業城外露天位置大排長龍，顯現當年設計規劃不足，未有充份預期到口岸的龐大客流量。



蓮塘口岸商業城靠港人拼出「燒肉經濟」？燒味店日賺5萬 4日回本

開關一年來，港人經由蓮塘口岸北上已成常態。（香港01 攝）

蓮塘口岸商業城變得人頭湧湧，而且場內購物的近九成為港人。（黃浩謙攝）

蓮塘香園圍口岸於2020年8月啟用，是香港往來內地的第7個口岸，因為疫情影響，初期只提供貨車通關服務，直至2023年2月6日，香港與內地全面恢復通關，才正式啟用旅客和客運車輛的通關服務，為深港之間首個採用「人車直達」概念的陸路口岸。

原規劃2030年出入境達3萬人次 通關34日已超預期 提前7年達標

根據港府早於2008年的新聞公報資料，深港政府當局原本規劃該口岸每日最多需要處理客流量為約3萬人次，當年預計2030年才達到目標，亦有。不過，翻查香港入境處的出入境數據，去年2月通關初期，每日經由香園圍口岸出入境人次，由5千多至約2萬人不等，至通關第34日，出入境人數已達3.2萬超出預期。此後，利用該口岸往來香港及內地的人亦愈來愈多，出入境人次維持於3.5萬至接近4萬。

港人北上消費熱潮持續，今年復活節迎來第一個新高峰，3月29日單日已有79,759出入境人次，當天有大批北上人流塞爆香園圍口岸，出現人流倒灌。至暑假北上人潮有增無減，8月4日更破紀錄有9.8萬出入境人次，當晚南下返港的人流迫爆蓮塘口岸商業城，人龍延伸至商業城外「打蛇餅」。

當局當初預計蓮塘香園圍口岸每日最多需要處理客流量為30,700人次。令人意外的是，利用該口岸往來香港及內地的人越來越多，今年復活節期間便迎來第一次高峰，3月29日單日已有79,759人次；8月4日更破紀錄有9.8萬人次。

超出預期的大量人流，帶旺了連接口岸的蓮塘口岸商業城，但亦令該商場及口岸配套不勝負荷。記者早前分別於周日假期及平日到蓮塘口岸商業城，現場所見，平日中午前及下午約3時開始人流暢旺，周日則中午過後便人頭湧湧。

陳先生在商業城內經營2間燒味舖及一間米線舖，他以其中一間燒味舖為例，每月租金十多萬，加上人工、水費及電費等支出，合共約20萬；每日可售出10多頭豬、20多隻鵝，生意額有5萬元左右。(黃浩謙攝)

在蓮塘商業城內經營燒味店及米線店的東主陳先生，去年因看準了會有不少港人經蓮塘口岸出入境，才選擇承租蓮塘商業城舖位，但他亦沒料到會有如此多港人前來，實屬意料之外。一巷之隔的另一間燒味店，也是場內人氣店舖，女店員亦稱沒想過人流這麼多，近九成更是港人。

陳先生又認為，商業城興建時應該低估了龐大的過關人客流量，現時每當擠滿人潮，場內冷氣雖已調低溫度，仍然十分翳熱，突顯冷氣通風系統等硬件配套並不充足，他只能自資在舖內另行加裝冷氣。

除了冷氣不足，行人通道不夠闊落亦是問題之一。蓮塘香園圍口岸的設計特點，是北上南下人潮通關，必須經過商業城這幢大樓。例如由香園圍前往蓮塘過關後，旅行團或可以經其他樓層乘旅遊巴、其他車輛離開，但若是散客或需要前往蓮塘地鐵站，必須由出入境大樓通過行人天橋前往商業城，再從商業城2樓入口進內再落地下，沿途會行經多間商舖及遇上人潮。

記者現場觀察，商業城的通道一般可容許4至5人同時通過，但人多時難免會撞到其他行人。而商業城2樓則劃出了近半範圍作為食客用餐區域，行人通道相對狹窄；2樓可通往出入境大堂，惟出入口不大，稍為人多時已變得非常擠擁。

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蓮塘商業城只一年半時間就由「空城」變得繁榮，更帶旺了相隔一條馬路的另一個商場。該商場行人範圍明顯較蓮塘口岸商業城寬敞，同樣分有上下兩層，不少港人過關後沒有留在商業城消費，改為前往這個商場閒逛。而這人個商場的冷氣等設施明顯較為充足。有店主透露，商場規定不可開燒味舖，務求能多元化，而進駐的店舖亦需有一定檔次，如知名品牌等。

楊先生是首位在該商場開餐廳的老闆，他直言是因商業城全部舖位已租出，「搶不到」舖位後就在該商場發展。他本來預料難以和商業城爭人流，誰不知因為商業城地方較狹窄，加上冷氣等,配套不足，現時已有不少港人「轉場」。但無可否認，商業城連接住蓮塘口岸，而且是出入關口必經之處，佔盡地利優勢，始終有一定人流。

▼2023年2月6日 蓮塘香園圍口岸啟動旅客過關服務▼



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▼2024年7月5日 蓮塘香園圍口岸出入境共9.8萬人次▼



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