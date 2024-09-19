綠置居啟鑽苑撻訂潮繼續　今年91宗　1至5號樓王悉數撻訂

房委會「綠置居2023」今日（19日）起開始揀樓。除新建的長沙灣麗玥苑外，307伙過往期數的重售單位亦一同推售，分別來自3個屋苑，以鑽石山啟鑽苑佔167伙最多。



成交紀錄冊顯示，啟鑽苑由2021年開售至上周四（12日），共有169伙撻訂，91宗在今年內發生。當年10月29日開賣日售出的首五伙「樓王」，全遭買家撻訂。最新一位撻訂的「樓王」買家更是在今年3月，即入伙日一個月後，才撤銷買賣協議。該五伙「樓王」今期的最新售價，亦較當初大減11.7%，即遲買三年省約40萬元，更可即買即住。



▼2021年10月29日 綠置居2021揀樓首日▼



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啟鑽苑2021年開售後兩個月沽清全數2112個單位

啟鑽苑位於原鑽石山大磡村，港鐵鑽石山站旁，觀塘線與屯馬線交匯處。屋苑只限公屋居民申請，當時反應熱烈，在2021年10月29日開售後，到12月23日全數2,112個單位即告售罄。

屋苑的單位可大致分為4類：184至186平方呎的納米型細單位；274至287平方呎的開放式單位；374至392平方呎的一房單位；以及437至481的兩房大單位。

當年以市價五折出售，最平單位為第4座2樓06室，單位實用面積186平方呎，售117.93萬元，在最後次日賣出；最貴樓王為第4座36樓01室，單位實用面積479平方呎，售385萬元，首日賣出，屬第32份買賣協議。

▼2024年2月20日 啟鑽苑入伙初期情況▼



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當年售出頭五伙「樓王」全部撻訂 最新一宗今年3月發生

當年首日簽訂的62份買賣協議當中，首五份的買家都撻訂，均是大單位，售價介乎374萬至383.5萬元。1號「樓王」為3座35樓02室，而2至4號買賣協議均是買5座01室，依次涉及37、23及34樓，他們由22年5月至今年2月14日入伙日期間，決定撻訂。至於最新撻訂的5號買賣協議，為5座36樓15室，是481呎的最大單位，售價近382萬元，買家在今年3月15日，才撤銷買賣協議。

新售價降11% 相等於2021年四四折

該五伙樓王在今期價單中悉數出現，售價介乎330萬至338萬元，與當初相比，減價近43至44萬元，減幅約11.7%。由於當年啟鑽苑是以市價五折出售，換句話說，五伙樓王今期的售價，是三年前的約四四折。

▼綠置居2023重售單位價單▼



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「撤辣」後43宗撻訂 最新一伙為今年5月

截至上周四，啟鑽苑共有169伙遭撻訂，佔單位總數8%。當中，有91伙為今年內撻訂，佔撻訂宗數54%；43宗於今年2月28日新一份《財政預算案》宣布樓市全面「撤辣」後發生。

最新一伙撻訂為4座6樓13室，單位實用面積441平方呎，售303萬元，買家於今年5月14日決定撻訂，是入伙日的3個月後。

▼2021年10月27日 興建中的啟鑽苑3至5座▼

