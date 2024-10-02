今日新聞8分鐘｜港鐵乘客物件着火｜泳灘男子被浪捲走救生員救回

港深西部公路車禍︱2的士司機家屬認屍神情哀傷 親友相擁痛哭

上周六（9月28日）港深西部公路發生奪命車禍，兩輛的士相撞後，兩名司機下車到在紅的車頭商討及交換資料時，一輛掛中港牌的Range Rover四驅車從後駛至，撞向紅的車尾，將其推前撞斃分別67歲姓周及57歲姓卓男的士司機。今日（2日）兩名的士司機的家屬到葵涌殮房認屍，眾人離開時神情黯然哀傷，紅的司機親友相擁痛哭。

有片｜錦綉花園私家車陷火海濃煙沖天 有人持滅火筒撲救

元朗錦綉花園有車輛起火。今晚（10月1日）約10時10分，警方接報指，一輛私家車在錦綉花園紅荷路停車場對開起火。救援人員接報趕至，發現司機已自行逃出車外。火勢其後被救熄，事件中幸無人受傷。

油麻地奪命工傷｜遺屬愁過中秋久未平伏 姊盼目擊者提供資料影片

9月12日油麻地貨物起卸區發生奪命工業意外，一名29歲姓李男工人協助落貨期間，遭重達1.7噸的石熱焗爐壓死。李姊今日（10月1日）在facebook群組發帖，形容胞弟「走得不明不白」，家人在弟弟離世後，一直情緒低落，「中秋又係咁樣過，今日紅日又係咁樣過」。她呼籲當日意外目擊者可向她提供資料或拍到事發經過的車cam片段，讓家人可以知道真相，「幫細佬取回公道」。

天津來港高鐵故障 延誤4小時始抵西九龍站 旅客不多無混亂

一列由天津西站來港的高鐵列車（車次G305），因內地段設備故障，最終延誤約4小時，即約今日（10月2日）凌晨近2時，才抵達香港西九龍站。

油塘站乘客物件冒煙着火 波及鄰座男子 裇衫燒穿窿受傷送院

今日（2日）上午8時57分，警方接獲巿民報案，指他在港鐵油塘站期間，有物件冒煙起火。救援人員到場火種已熄滅，惟一名男子受傷，由救護車送院。

有片｜石澳泳灘男子被浪捲走 救生員救回岸 昨兩泳灘接12宗求助

康文署一連兩日（1日及2日）宣布，由於大浪關係，港島南區、離島區及西貢區等多個泳灘懸掛紅旗，即該處游泳會有危險，呼籲市民切勿落水游泳。不過昨日石澳泳灘有市民無視警告堅持落水，結果被大浪捲出海，要由救生員拯救。救人片段在社交平台流傳，可見當時大浪洶湧，連救生員都「企唔穩」，幸好最終救生員合力將被困水中的人士救回岸，「見佢哋出動幾次，辛苦晒，香港救生員多謝你哋」。港九拯溺員工會發言人胡啟榮指，昨日石澳泳灘和大浪灣泳灘分別接獲8宗及4宗救助個案，全部都是紅旗期間下水，他希望市民聽從救生員呼籲，注意個人安全。

國慶｜黃金周首日22萬內地客 較去年多近10萬升八成 創疫後新高

十一國慶75周年，內地展開七日黃金周（10月1日至7日），昨日首日假期，內地訪港旅客錄得22.1萬人次，較去年十一黃金周首日升80%，同時創下疫後通關單日新高，比去年12月31日的19.5萬人次為高。

電離層閃爍｜國慶無人機取消 專家稱強行飛恐撞 深圳可飛有兩因

【香港國慶煙花/國慶煙花匯演2024】十一國慶煙花匯演的國慶無人機表演，因受太陽活動的「電離層閃爍」現象影響而取消，為連續第二個因氣象須取消的國慶活動無人機環節。中國香港無人機總會主席楊景賞今日（2日）在電台節目表示，「電離層閃爍」會導致無人機出現偏離，如強行起飛或會導致圖案散亂，甚至發生碰撞。

被問到同樣受電離層閃爍影響，深圳星期一仍可舉行無人機活動，楊景賞表示，當日「電離層閃爍」時間由晚上8時開始，至11時完結並移向北面。深圳主辦方在晚上9時經評估後，認為「電離層閃爍」情況減弱，不會影響表演，因此延誤至晚上約11時30分後才開始準備，而且深圳的空間較大，並沒有人群聚集。

哈利波特Miniso快閃店逼爆 粉絲穿學院袍徘徊商場6小時等掃貨

旺角朗豪坊與Miniso今日（1日）推出品牌首家哈利波特(Harry Potter)主題快閃舖，適逢國慶假期，不少粉絲聞訊而來，朗豪坊場面十分「墟冚」，不管是設於4樓還是12樓的快閃店，直到晚間8點依舊人山人海。有不少顧客中午已到達現場攞籌，到下午5時才能入場購物，大嘆心儀的公仔已被搶購一空；快閃店亦需在店外另設隊列，以減少店內預備付款的人數。

大熊貓安安可可｜全港徵名比賽今展開 設委員會評選出最適合名字

中央贈港大熊貓安安和可可上月26日抵港，兩位新朋友安安和可可在內地已有本名，港府早前就指會辦徵名比賽選出新名字。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今午（2日）預告，今日稍後會公布全港徵名比賽詳情，他初步透露徵名比賽即日展開至本月27日，除了提交建議名字,參加者還須附有約100字的解釋, 相關評審委員會之後會在提交的名字中選出最適合兩隻大熊貓的名字。

貴州哈爾移動城堡：農民上網自學建成「最狂危樓」 變網紅打卡點

一個普通農民以一己之力讓自己家變成網紅打卡景點了！