南豐投1.4億營造健康社區　 推多項ESG政策帶來3400萬元社會價值

南豐集團今日發布本年度可持續發展報告「SEWIT報告2023-24」，為企業帶來3400萬港元社會價值；此外，企業亦投放1.4億港元推廣身心健康，為員工和租戶以及合作伙伴營造健康社區。集團亦公布早前在旗下商場舉行「短期快樂排行榜」調查結果。



南豐集團投放1.4億港元發展全人健康項目，離職率因此較上年度減少2%。（陳蓁誼攝）

南豐集團投放1.4億港元發展全人健康項目，離職率因此較上年度減少2%。（陳蓁誼攝）

南豐集團於2022年創立「SEWIT」可持續發展框架，積極將其融入營運：透過社區共融(Social Cohesion )、環境保護(Environment)、全人健康(Wellness )、創新(Innovation )及科技(Technology)五大戰略性支柱。集團在各方面創造共享價值及帶來正面影響、繼而推廣至合作夥伴及持份者。

本年度的報告公布南豐帶來了約3400萬港元的社會價值，評估結果經第三方驗證。南豐根據結果積極策劃多元化、切合社需求的社區項目，惠及員工、租戶、合作伙伴以及不同年齡及背景的社區持份者，推動社區共融。

南豐集團香港地產處執行董事許謙讓表示，集團投放1.4億港元發展全人健康項目，自總部搬遷到位於啓德的AIRSIDE後，不止為員工共提供符合環球標準的WELL Office、設立員工情緒支援熱綫，以及舉辦令員工和租戶放鬆身心的「SEWell活動」等。

南豐集團香港地產處執行董事許謙讓指，集團透過策劃不同社區項目，在香港及英國兩地合共帶來3400萬港元的社會價值。（南豐集團提供）

被問及員工自從參與全人健康項目後的績效提升為何，有沒有實質數據能顯示，許謙讓回應「集團離職率因此較上年度減少2%」。

許謙讓又指，南豐透過策劃不同社區項目，在香港及英國兩地合共帶來3400萬的社會價值，又推出「正值組約」計劃和「NF種籽」計劃，令參與者透過參與可持續發展和實踐健康生活來獲得租費減免或其他獎賞；至今「NF種籽」計劃亦分享145萬NF種籽予社福機構，集團會按分享數提供相應金額、服務支援。

南豐早前舉辦「短期快樂排行榜」調查結果，由1000位市民投選結果。（陳蓁誼攝）

南豐早前舉辦「短期快樂排行榜」調查結果，由1000位市民投選結果，最高票數的短期快樂事項分別為「健健康康」、「特價買到心頭好」、「什麽都不做就是好好休息」、「享受大自然」以及「和毛孩一起玩樂」。