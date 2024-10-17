施政報告2024︱園境師學會樂見重視體育園發展　倡改建極限運動場

行政長官李家超周三（16日）發表任內第三份施政報告，香港園境師學會（學會）指，歡迎政府推動市區園林環境綠化，並對啟德體育園、南大嶼生態康樂走廊等項目表示支持。學會亦建議政府增加公共休憩空間、引入私人機構參與管理、成立園境事務委員會等，以提升市民生活質素和推動可持續發展。



香港園境師學會歡迎政府推動市區園林環境綠化，並對啟德體育園、南大嶼生態康樂走廊等項目表示支持，左三為香港園境師學會會長陳元敬。（香港01記者攝）

香港園境師學會會長陳元敬表示，歡迎政府積極發展本港園境，建設世界盛事之都；又認為園林環境綠化能提升城市宜居性、改善生活質素，並吸引人才和遊客。此外，學會亦對啟德體育園發展表示支持，因體育園具有多重功能，除了已公布明年會舉辦世界知名樂隊演唱會、香港國際七人欖球賽之外，還會成為全運會的香港主場。學會認為這印證了都市戶外生活空間對於推動香港體育事業乃至鞏固「盛事之都」地位扮演極關鍵角色。

學會並建議將零散空置用地改建為符合世界標準的極限運動場地，如滑板及BMX自由式小輪車等新興運動場地，令空置用地都能發揮惠及市民的作用，同時繼續實踐「全城戶外體育園」的發展模式。

另外，學會亦說，期待政府加快建設南大嶼《生態康樂走廊》，發展前南丫石礦場用地為休閒度假和戶外康樂地帶；及發展尖鼻咀和白泥為生態旅遊節點等，進一步發掘更多特色郊外和海岸旅遊路線。學會相信，南大嶼《生態康樂走廊》能透過提供配合地區特色、四季皆宜的休閒康樂設施，令該地帶將成為本港旅遊度假的好去處，同時藉此促進地區經濟。

對於房委會將繼續與科研機構共同研發第二代「組裝合成」建築法（MiC 2.0），並將其加大應用於採用「組裝合成」建築法的新項目，學會亦表示歡迎，亦建議政府除了新發展區外，動用資源把不少於5%的現有公共休憩空間（約100公頃）進行優化工程；在已發展區域建設不少於50公頃的公共休憩空間。

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學會認為，發展選址需要針對個別區域對公共休憩空間的需求，並以提升公共休憩空間的社區及生態服務功能為目標，確保資源有效投放，促進市民身心健康，長遠減輕醫療及社福負擔。

現時政府內部不同部門均設有園境師相關崗位，而不同委員會亦有不同有關園境的政策，但欠缺統籌。學會遂建議成立「園境事務委員會」，以項目方案模式整合資源，令各個城市規劃方案能產生協同效應，並促進城市韌性。

此外，園境規劃需要收集大量地面及低空數據，學會對政府就建設低空物理設施、通信網絡、航路網絡和低空飛行活動管理等展開技術研究及規劃表示歡迎，並相信有關研究日後能讓園境規劃工作，更有效率及準確。