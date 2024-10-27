美酒佳餚巡禮共15.5萬人次入場　較去年升一成　酒商：預測虧變盈

今日（27日）是「香港美酒佳餚巡禮」最後一日，場內氣氛熱烈。有來自德國的遊客大讚會場氣氛，指活動絕對能吸引遊客；亦有酒商總結表現，表示原本預計虧損，最終卻有盈利，表現比預期超出很多倍。



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日本清酒酒商負責人：經濟唔好、啲人北上 我哋諗住蝕㗎

售賣日本清酒的酒商「清酒事變」的負責人葉小姐指，會按情況決定是否進行促銷，但表示有信心可賣清存貨。總結今次的銷情，她斬釘截鐵地說：「比預期好，我哋非常滿意今次呢個活動。老闆都話以後都參加。」

她指今次客源廣闊，一些酒吧或餐廳的顧客都會光顧，令原本預計虧損的她們最終也有盈利，「而家經濟唔好，啲人又鍾意北上消費，我哋諗住蝕㗎，但係都賺得唔錯，比預期超出好多倍。香港又多一樣吸引力，都幾appreciate（讚賞）政府搞呢個活動。」她亦建議政府可提供津貼予酒商。

Cécile是來自法國波爾多的酒商，專程到港參與美酒佳餚巡禮。面對記者有關促銷、生意額等問題，她也不太答得上來，因為她此行的目的是推廣波爾多紅酒多於做生意，「不是只為生意，這是一個展示波爾多有甚麼紅酒機會。我們都達成到這個目標。」

她對在這個活動的體驗同樣有正面評價：「客人主要是本地人，都對我們很有興趣，有問我們問題，尤其是他們真的很熟法國紅酒。」

來自德國的旅客Robin則表示，是因為酒店免費提供入場券而得悉此活動。他稱現場氣氛好，亦有很多不同國家的酒，但他主要對中國酒比較感興趣，因為平時已有很多機會接觸歐洲酒。當被問及此活動會否成為一個遊客熱點，他肯定地說：「絕對是。」

而作萬聖節打扮的本地人楊小姐和劉先生則特地到場品酒及感受氣氛，然後再前往蘭桂坊。手持波爾多紅酒的他們不約而同稱讚現場氣氛，當被問及為什麼選擇留港而非北上消費，楊小姐說：「我哋鍾意（喺）香港消費。有啲嘢北上唔會有。」