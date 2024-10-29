六旬漢涉殺同居女友三母女　被告曾問是否有外遇　女方答：咁又點

六旬漢涉在劏房縱火及謀殺同居女友和她的兩名女兒案續審，控方今（29日）在高等法院續審傳召曾到現場的警員作供，他們稱見消防員等勸被告下樓時，被告手舞足蹈不受控，最後要由5名救護及消防員合力將他抬到地下。被告被送到醫院後，醫生有問被告發生何時，有警員稱聽到被告對醫生說，他回家後問老婆是否有外遇，她回應：「咁又點？」被告聽罷感到十分生氣便斬她，又指老婆的女兒出來為母阻擋。



被告姚委祥，65歲，地盤工人。他被控3項謀殺罪和1項有意圖而縱火罪，指他於2021年7月12日在香港，謀殺溫菊芳（42歲）、賴夢芯（13歲）和廖淑媛（8歲），及在同日於大埔鄉事會坊美雲樓5樓一個單位內縱火。姚涉曾用刀斬3名女事主，及在單位縱火，溫身上事後發現有逾百刀傷。

警員作供指被告姚委祥當時需拒下樓，最後要5人合力把他抬下地下。(資料圖片)

警員作供時指，被告姚委祥在樓梯拒下樓時，並手舞足蹈不受控。(資料圖片)

警員指被告姚委祥向醫生講述經過時，提到他斬女死者溫菊芳的女兒有出來阻擋。(資料圖片)

警方見被告在梯間拒下樓

警長李京融供稱，他案發時收到指示到現場處理一宗火警及襲擊案。李憶述，當日他在美雲樓唐2樓至3樓間，見到消防員帶著一名年約50多歲、上身赤裸的被告下樓。李見狀問被告可否到地下進行急救，但不獲回應。

5人合力將被告抬到地下

李形容，被告當時神情辛苦，雙眼合上、未能打開，低頭彎下腰，要倚在牆身才能站立。李嘗試勸喻被告下樓，又試圖攙扶他的肩膊和手臂，但同樣遭甩開。其後，有救護員將輪椅搬到梯間，嘗試將被告移至輪椅上，但因被告手舞足蹈不受控，李與5名救護或消防員合力將被告抬到地下。

被告向醫生稱曾激動用刀斬妻

陪被告到救護車的警員溫格嵐供稱，他當日在現場觀察到被告身上和腳趾有血跡，被告當時未有回應救護員關於其身份的查問，情緒激動，其雙手雙腳被綁在擔架床上。被告之後被送往那打掃醫院，期間有醫生前來查問他發生何事。被告回應稱，他因老婆有外遇和她爭吵，之後情緒激動用刀斬她，老婆的女兒則為保護她們媽媽而被斬傷。醫生聽罷又問及為何會起火，被告則表示不清楚。

另一警員聽到被告向醫生講述經過

另一名警員沈偉駿供稱，他當時亦有聽到被告和醫生的對話。他聽到，被告稱回家後問老婆是否有外遇，她回應：「咁又點？」被告聽罷感到十分生氣便斬她，老婆的女兒則出來幫她阻擋。沈同意他未能記起被告當時的一字一句，上述說法只是大概意思。

案件編號：HCCC163/2023