大閘蟹｜陽澄湖蟹為何特別矜貴？　食家評指水好蟹味濃　產量減少

俗語有云「西風響，蟹腳癢，金秋正好吃蟹黄」。踏入農曆十月份，大閘蟹膏肥黃滿，正值最佳的品嚐時間，當中又以陽澄湖大閘蟹最為蟹迷追捧。資深食評家劉健威解釋，當地的水質、水深及日照，以至湖底的石頭，都適合大閘蟹的生長，更形容其蟹膏為齒頰留香。有香港蟹商指當地早年對陽澄湖採取保育措施，產量有所減少，令陽澄湖大閘蟹更矜貴。



目前本港的陽澄湖大閘蟹5両售145元，雖然受檢疫限制需「遊飛機河」到港，運費相比8年前激增4至9倍，但蟹商為了吸引市民留港消費，定價只貴兩成。港府於本月初簽署CEPA新協議，業界指修訂的內容包括內地檢測的產品，認為兩地若然互認檢測標準，相信「遊飛機河」問題將能迎刃而解，屆時港人便毋須再捱貴蟹。



陽澄湖被喻為「大閘蟹之鄉」 江澤民視察後更聲名大噪

大閘蟹學名為中華絨螯蟹，以產於江蘇最聞名，區內最大的太湖、以及高郵湖、洪澤湖都有蟹農養殖大閘蟹，不過則以陽澄湖大閘蟹無人不曉，為何陽澄湖能夠脫穎而出？其實陽澄湖的歷史悠久，早被喻為「大閘蟹之鄉」。據蘇州市陽澄湖大閘蟹行業協會網頁指，自1998年10月5日，時任中共中央總書記江澤民視察陽澄湖大閘蟹基地後，中外的商人更絡繹不絕到當地參觀。

永富鮮果專門店售賣大閘蟹已有30多年，負責人陳錦輝亦指，自從當年國家領導人江澤民親自到訪養殖場後，本已聞名全國的陽澄湖大閘蟹更為聲名大噪，加上後來當地對陽澄湖採取保育措施，產量有所減少，更突顯出陽澄湖大閘蟹的矜貴。

資深食評家劉健威表示，陽澄湖的水質、水深及日照，以至湖底的石頭，都適合大閘蟹生長。（資料圖片）

食家劉健威︰陽澄湖水質、水深及日照等適合大閘蟹生長

香港資深食評家劉健威同樣熱愛品蟹。他表示有幸在數十年前親身到陽澄湖參觀，稱當地的水質、水深及日照，以至湖底的石頭，各種因素都相當適合大閘蟹生長，故陽澄湖大閘蟹在內地的名氣最高，其次才是近年備受吹捧的太湖大閘蟹。

懷念小時候品蟹︰第二日朝早仲有鮮味遺留落嚟

劉健威續指，港人品嚐大閘蟹的傳統，應由上世紀移居香港的上海人流傳開來。他懷念小時候在在裕華國貨購買的野生大閘蟹，雖然價錢不便宜，但在晚上細嚐蟹膏過後，翌日睡醒仍然感受到齒頰留香。

我就幸運啲或者年紀大啲，食過六、七十年代嘅大閘蟹，佢係最好嘅。主要食個鮮味啦，例如我夜晚食咗呢，洗咗手呢，第二日朝早仲有鮮味遺留落嚟，即係好嘅大閘蟹係咁。 資深食評家劉健威

劉健威指小時候在裕華國貨購買的野生大閘蟹。（裕華國貨FB圖片）

大閘蟹來港需「遊飛機」致運費上升多至9倍 售價只上調兩成

睽違八載，本港終迎來正規的陽澄湖大閘蟹，永富鮮果專門店每隻5両定價145元、5.5両收190元。陳錦輝透露，雖然2016年前陽澄湖大閘蟹准許直運香港，能夠節省大量運輸成本，惟當時內地經濟騰飛，供港數量有限，每隻5両定價亦要120至130元。即事隔8年價格只相差兩成。

陳錦輝並透露，由於目前大閘蟹仍要「遊飛機」到港，每箱運費需要1,000元，惟當年每箱視乎情況只需100元至200元，即運費高4至9倍。因此假如陽澄湖大閘蟹若早日恢復直運香港，估計價格能有所下調。

餐飲聯業協會會長黃家和相信大閘蟹「遊飛機河」的問題，即將迎刃而解。（資料圖片）

港府月初簽署CEPA新協議 黃家和︰未來兩地或互認檢測標準

餐飲聯業協會會長黃家和表示，陽澄湖大閘蟹深受港人歡迎， 甚至有蟹迷專程飛往上海及南京品嚐，惟自從陽澄湖大閘蟹不再供港後，本港老字號的生意便大不如前。據他了解，內地當局與港府一直保持溝通，希望找出解決方案，「呢啲蟹可以出口去其他國家，但嚟唔到香港，我哋覺得有檢討嘅必要。」

財政司司長陳茂波於10月9日簽署CEPA新協議。黃家和指，修訂的內容包括內地檢測的產品，認為兩地若然能夠認可雙方的檢測標準，則毋須再發生貿易矛盾，相信大閘蟹「遊飛機河」的問題，便能夠迎刃而解。

蒸熟後的陽澄湖大閘蟹散發陣陣香味。（歐陽德浩攝）

南京海關︰與食環署商討啟動大閘蟹直供香港

此外，有本地傳媒曾南京海關查詢大閘蟹供港問題，並在今年6月底獲回應。當局表示早在兩年前，內地海關總署與食環署已商討啟動恢復江蘇大閘蟹直供香港，正斟酌具體細節，若雙方達成一致，將立即恢復大閘蟹直運供港。

綜上所述，若大閘蟹毋須再經日韓兩國「遊飛機河」供港，相信港人在不久的將來，終於不用專程北上買蟹，或是留港捱貴蟹。