下白泥養殖場大閘蟹樣本二噁英超標成謎　環保署化驗證成分非附近

環境保護署今日（1日）就有傳媒報道指下白泥養殖場的大閘蟹樣本二噁英含量超標問題作澄清，表示去年9月及10月採樣分析結果顯示，河溪水質沒有受污染，詳細的二噁英成分分析更證實，大閘蟹的二噁英源頭並非養殖場地點附近環境或堆填區。



發言人指大閘蟹容易累積二噁英，若受到一些人為因素影響，例如使用含有二噁英的飼料，或有一些受到二噁英污染的生物進入了養殖系統，便會令養殖場和飼養中的大閘蟹受到二噁英污染。漁農自然護理署將會加強對本地大閘蟹養殖場的監測，包括增加對飼料的採樣和檢測，以及要求養殖場操作者嚴格實施生物保安措施。



大閘蟹有很高脂肪含量，加上大閘蟹為底棲生物，故此較容易累積二噁英。（資料圖片／洪芷菁攝）

環保署：大閘蟹及溪底泥樣本二噁英成分截然不同

就近日有傳媒報道指下白泥養殖場的大閘蟹樣本二噁英含量超標問題，懷疑因附近河溪水質受新界西堆填區污染導致，環保署發言人今日（1日）表示，署方去年接到投訴後，曾於9月及10月到新界西堆填區及下白泥養殖場之間的大水坑溪採集水及底泥樣本進行化驗。結果顯示所有水樣本均沒有驗出二噁英類多氯聯苯化學物，大水坑溪底泥樣本中二噁英的水平也極低，與正常環境背景水平相若。

發言人解釋，環保署特別就養殖場的大閘蟹組織樣本及大水坑溪底泥樣本中的二噁英類化學物成分作詳細比較分析，發現兩組樣本成分截然不同，證實污染大閘蟹的二噁英源頭並非養殖場地點附近環境或堆填區。

環保署澄清，分析結果顯示下白泥養殖場河溪水質沒有受污染。（資料圖片/羅君豪攝）

指新界西堆填區以全密封式設計及建造 排入公共污水渠

發言人表示，新界西堆填區是以全密封式設計及建造，設有多層合成防滲透墊層和管道遍布整個堆填範圍，所有污水被全面收集和處理後排入公共污水渠，並不會進入附近河溪。環保署定期在大水坑溪進行水質監測，結果亦顯示水質一直維持在極佳水平，水中生態系統保持正常，沒有被污染的跡象。

環保署：大閘蟹食含有二噁英飼料容易累積受污染

發言人又指，由於大閘蟹有很高脂肪含量，加上大閘蟹為底棲生物，故此大閘蟹較容易累積二噁英。大閘蟹在養殖過程中若受到一些人為因素影響，例如使用含有二噁英的飼料，或有一些受到二噁英污染的生物進入了養殖系統，便會令養殖場和飼養中的大閘蟹受到二噁英污染。

政府將繼續輔助本地養殖戶飼養大閘蟹，為減低上述污染情況出現的可能性，漁農自然護理署將會加強對本地大閘蟹養殖場的監測，包括增加對飼料的採樣和檢測，以及要求養殖場操作者嚴格實施生物保安措施，若養殖場發生有任何異常的情況，必須即時向漁護署報告，以便漁護署盡快作出適當的跟進。

環保署指新界西堆填區以全密封式設計及建造，污水排入公共污水渠。（環保署網站）

漁戶懷疑水質受附近堆填區污染 專家檢測顯示有二噁英

去年有媒體報道，一位在下白泥養三年蟹的漁戶韋先生，因被食物安全中心檢出有害物質「二噁英」，要銷毀所有大閘蟹，損失達7位數字金錢。韋先生上周六（3月30日）再接受媒體訪問，表示其養蟹地方的水源由政府劃出，故認為水質是受到附近堆填區污染，並曾致電環保署，環保署則表示有做定期檢測，分析結果亦無問題。他表示，環保署未有為他找源頭，故他自尋專家檢測水質，去年年尾發出報告，顯示該河溪有二噁英，他已將報告交由漁護署，惟至今未有回覆。