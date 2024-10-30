大閘蟹｜消失8年陽澄湖蟹首再正路供港　內地銷情差　成港商突破

陽澄湖大閘蟹可謂是內地級數最頂尖的一批，不過恐怕港人有所不知，自從2016年食環署食物安全中心驗出太湖大閘蟹含致癌物二噁英超標後，原來太湖毗鄰的陽澄湖，已有長達8年沒有大閘蟹供港，過去市面標榜的「陽澄湖大閘蟹」通通都是冒牌貨，或是沒有通過檢疫經陸路口岸「偷渡」至香港。不過好消息來了，近日有持牌蟹商向《香港01》透露，由於內地消費力有所下降，大閘蟹銷情不如預期，讓苦等多年的香港蟹商終有機會再次進口正牌的陽澄湖大閘蟹。



不過市民應如何辨認正牌的陽澄湖大閘蟹呢？由於目前香港出售的大閘蟹全是「遊飛機河」到港，因此持牌蟹商理應持有三份衞生證明或批文。同時江蘇養殖的大閘蟹均綁有等同於出生證明的蟹扣，只要蟹迷在微信掃瞄二維碼，便能在官方公眾號確認真偽。



2016年大閘蟹被驗出二噁英含量超標 自此香港無直運蟹

翻查資料，食安中心於2016年9月驗出太湖大閘蟹樣本，致癌物二噁英含量超標多達5倍，儘管當時蟹商持有內地檢疫機構發出的證明書，但仍被勒令停售及回收，從此內地不再發出供港批文，香港再無內地「直運蟹」，直至2018年11月才有首批內地大閘蟹經韓國轉運到港。

雖然業界能夠以迂迴的路線，先取得內地外銷至日本或韓國的供蟹批文，再輾轉運返香港，但不代表所有大閘蟹都能夠通過「漏洞」進口香港，而陽澄湖大閘蟹便是其中之一。食安中心早於2019年在網上平台發文指，香港並無輸入陽澄湖大閘蟹的紀錄，提醒市民買蟹時需要加以留神。

大閘蟹市道連續兩年慘淡，永富鮮果專門店負責人陳錦輝上周接受《香港01》訪問時表示，為了吸引本地蟹迷留港消費，今年終於成功引進知名度最高的陽澄湖大閘蟹，更稱「已有（近）十年冇得賣」，自言現在是香港最早一批重新進口陽澄湖大閘蟹的店舖。

永富鮮果專門店終於成功引進知名度最高的陽澄湖大閘蟹。（盧翊銘攝）

陽澄湖大閘蟹8年沒進口 部份或偷渡來港未接受兩地檢疫

大閘蟹進出口協會透露，自從2016年二噁英事件發生後，香港再無正規途徑進口的陽澄湖大閘蟹，直言過去多年市面標榜的「陽澄湖大閘蟹」，大部份是冒牌貨或是經非法渠道進口本港。「陽澄湖蟹近呢幾年都未有所謂真正嚟香港。」

不過，海鮮不屬於入境的限制範圍內，亦無明文規定需要煮熟海鮮才准過關，因此北上購買大閘蟹回港自用，並不觸犯法例。協會表示，或有商人在內地購買陽澄湖大閘蟹後，經陸路口岸「偷渡」帶回香港，即沒有通過檢疫、無法提供任何衞生證明及批文，便向市民出售來源不明的陽澄湖大閘蟹。

另有經營大閘蟹生意數十載的業界透露，江蘇省轄下每個城市都設有檢疫部門，並非每個城市都願意發出外銷至日韓的供蟹批文。

永富鮮果專門店負責人陳錦輝經過一番努力後，睽違近10年終於重新引進陽澄湖大閘蟹。（盧翊銘攝）

供港檢疫程序繁瑣 陽澄湖大閘蟹不必靠香港去存貨

究竟如何循正規途徑在香港賣蟹？陳錦輝解釋，自從2016年後，商戶需要先持有食環署發放的大閘蟹牌照，再從江蘇某個內地養殖場取得當地的衞生證明，若取路韓國運往香港，便要通過內地、韓國及香港的檢疫部門，即大閘蟹接受「三重驗證」後，至此方可在香港上市。

但陳錦輝透露，由於陽澄湖大閘蟹已是知名品牌，供應量不足以應付內地市場，經常賣斷市一蟹難求，不愁沒有買家。因此香港蟹商即使不斷嘗試「遊飛機河」供港，但他們考慮到繁瑣的檢疫程序，過去數年仍未願意恢復供應。

疫後內地大閘蟹銷情不如預期 港蟹商今年終有機可乘

直至今年情況突然有變，陳錦輝稱，內地經濟受到疫情影響，消費力有所下降，大閘蟹銷情不如預期，相對於去年蟹季價格站穩高位，今年10月初卻開始不斷回落，讓苦等多年的香港蟹商終於「有機可乘」，「變咗嚟講今季就可以做到我哋。」

經過一番努力後，陳錦輝睽違近10年終於重新引進陽澄湖大閘蟹，首批一共10箱蟹在上周四（24日）經過韓國運往店舖，共重約180公斤。他透露未來每周均有陽澄湖大閘蟹到店，直至蟹季完結。「好多香港鍾意食蟹嘅市民，都可能好耐冇喺香港買到，可能要上深圳先食到，但𠵱家香港都叫做有供應，滿足到大家。」

由於大閘蟹需要「三重驗證」才能供港，持牌蟹商應持有三張證明，包括登記養殖場的供貨證明、內地海關的衞生證明，以及韓國或日本水產部的衞生證明。（盧翊銘攝）

如何分辨真偽？ 供港大閘蟹「遊飛機河」應有三份證明

近日有內地傳媒發現，當地部份市場出現違規的蟹扣交易，即有不法之徒品嚐正版陽澄湖大閘蟹後，將代表出世證明的蟹扣剝下來，再轉售二手交易平台。其後黑心商人再在普通的大閘蟹套上蟹扣，搖身成為「陽澄湖大閘蟹」，瞬間由醜小鴨變天鵝。

不過港人毋須擔心上述問題，由於大閘蟹需要「三重驗證」才能供港，持牌蟹商應持有三張證明，包括登記養殖場的供貨證明、內地海關的衞生證明，以及韓國或日本水產部的衞生證明，而陳錦輝亦確實向記者出示相關證明。

掃瞄蟹扣二維碼可在微信確認大閘蟹出生證明

為了小心確認陽澄湖大閘蟹的真偽，記者亦在微信上掃瞄蟹扣上的二維碼，其後自動轉入「蘇州市陽澄湖大閘蟹行業協會」的公眾號，主頁面並附有微信官方認可的藍剔。而防偽查詢功能顯示，該大閘蟹來自「常熟市金唐市水產品有限公司」，經銷商名稱與陳錦輝提供的證明一致，即屬於真貨。

食安中心早前回應《香港01》指，今年截至10月24日，共有約1.6萬公斤大閘蟹進口，當中包括來自江蘇省的大閘蟹，每批大閘蟹都附有來源地的衞生證明書。