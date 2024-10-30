大閘蟹｜港店銷量今年跌40%　深圳超市一店日賣2000隻　港客佔半

踏入疫情後第二個大閘蟹當造季節，近日有本港持牌蟹商向《香港01》透露生意依然慘淡，由於北上消費已成為港人的生活習慣，加上商務應酬及買蟹送禮的顧客減少，目前銷情比去年同期再跌三至四成。蟹商為了救亡，儘管受礙於兩地的檢測標準不同，香港出售的大閘蟹只可「遊飛機河」繞道日韓到港，仍堅持減價貼近深圳的水平，其中最便宜的一款江蘇大閘蟹只售48元，減價約三成以貼近深圳價格，更引進近年在港消失的陽澄湖大閘蟹，冀市民留港消費。



反觀內地市道與香港截然不同，盒馬鮮生深圳皇庭店表示，目前日均出售2,000隻大閘蟹，其中港客佔逾五成。有經濟學者直言香港蟹商只能處於捱打的局面，估計更多蟹商陸續結業。有餐飲業界表示，國慶黃金周期間恒指一度飆升，吸引市民買貨高追，惟近日股市回落，估計他們手持大量「蟹貨」，同樣影響消費意欲。



永富鮮果專門店今年終於成功引進在港消失至少8年的陽澄湖大閘蟹。（盧翊銘攝）

北上消費、商務應酬及買蟹送禮減少 港蟹店今年銷情再跌

去年底有持牌大閘蟹商透露「銷情從未試過咁慘烈」，不久後開業逾40年的大閘蟹老字號老三陽，便在今年初張貼退休公告，但強調與錢銀無關。當時消息傳出後，引來大批市民趕往店舖掃貨，更被形容為「時代的結業」。

踏入大閘蟹的當造季，出售大閘蟹30多年的永富鮮果專門店，正面對生意慘淡的困境。負責人陳錦輝表示，自從兩地恢復通關後，北上消費已成為港人的生活習慣，加上本港經濟低迷，商務應酬及買蟹送禮的顧客減少。他透露目前大閘蟹的銷情，已比去年同期再跌三至四成。

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大閘蟹今年繼續「遊飛機河」經日韓到港 每箱運費$1000

此外，運費成本亦是蟹商大為頭痛的問題，自食安中心2016年驗出太湖大閘蟹含致癌物二噁英後，內地不再直運大閘蟹直運供港，所有符合規格的內地大閘蟹，全是「遊飛機河」經日本或韓國再轉到港。陳錦輝便透露，每箱大閘蟹運費需要1,000元，高昂的運費已決定香港定價難與深圳競爭。

個銷情我哋都估佢唔到，因為做咗咁多年大閘蟹，今次個跌幅比較多，三四成都爭好遠，我哋都叫幾頭痛。 永富鮮果專門店負責人陳錦輝

負責人陳錦輝表示，目前大閘蟹的銷情，比去年同期再跌三至四成。（盧翊銘攝）

減價三成追近深圳價 4両江蘇大閘蟹$48有交易

儘管市道連續兩年低迷，但陳錦輝仍想盡辦法救亡，不同於去年採取小批量進貨的策略，他期望今年能以薄利多銷維持營運，因此寧願壓低利潤，盡量貼近深圳的價格水平，例如4両江蘇興化大閘蟹原來售約70元，現在已減價約三成，低至48元。

陳錦輝並主攻高質素路線，上周終於成功循正規途徑，引進香港近年罕見的陽澄湖大閘蟹，5両重每隻售145元、5.5両重則售190元，期望能吸引蟹迷留港消費。

香港大閘蟹須接受「三重驗證」 強調比內地更安全

陳錦輝又指，食環署每周到店巡視，抽查大閘蟹及檢查進口單據等，加上大閘蟹在「遊飛機河」來港期間，須接受「三重驗證」，包括內地、韓國及香港的檢疫部門，全部通過檢測後才能夠在香港上架。因此他強調香港出售的大閘蟹，絕對比內地更為安全。

國內有個朋友話一百蚊有十隻，咁要考慮下，嗰啲蟹農咁辛苦成年養蟹。如果一百蚊十隻返嚟，基本上成本都唔得，呢啲蟹唔會一定畀到好嘅質素你，你自己都要考量一下。 永富鮮果專門店負責人陳錦輝

1.5小時內僅3顧客買蟹 有人擔心內地質素選擇留港買蟹

記者訪問當日（24日）在店內逗留約1.5小時，發現大部份人只看不買，僅三人有買，生意確實如陳錦輝所指的相當慘烈。

不過仍有熟客堅持留港消費，邱太表示今年的價格便宜，購買8隻江蘇固城湖大閘蟹只索價760元，預料今年將花上2,000元品蟹。被問到為何不選擇北上買大閘蟹，她表示擔心內地假蟹及質素的問題，加上北上次數並不多，寧願留港在相熟的店舖買蟹。她續說，在香港難以遇到正規的陽澄湖大閘蟹，因此會考慮之後再買。

邱太由於擔心內地假蟹及質素的問題，不選擇北上買大閘蟹。（盧翊銘攝）

價格將下降 盒馬鮮生深圳皇庭店料11月大閘蟹銷售日均4000隻

反觀內地，連鎖超市盒馬鮮生於9月25日已出售「第一網」捕撈的陽澄湖大閘蟹，記者於9月底到深圳直擊，發現大批港人急不及待北上只為買蟹，與香港慘淡的市道截然不同。

盒馬鮮生深圳皇庭店上周回應《香港01》指，目前超市正出售陽澄湖及其他湖區的大閘蟹，日均出售2,000隻大閘蟹，其中港客佔逾五成。該店又估計隨着大閘蟹踏入黃金期，加上價格逐步下降，預料11月日均售4,000隻，按年增長五成。

經濟學者李兆波料更多蟹商陸續結業︰我覺得冇得玩

經濟學者李兆波預料，北上消費熱潮將會持續，市民被深圳相對較低的物價吸引，甚至部份不法之徒或搬貨至香港轉售，直言香港蟹商只能處於捱打的局面，估計更多蟹商陸續結業。「我覺得冇得玩嘅，即係你香港本身成本高，運過嚟要運費，車呀油呀人呀，咁樣夾埋真係冇得平嘅。」

餐飲聯業協會會長黃家和表示，大閘蟹進口量按年跌逾一成，預料今年酒樓大閘蟹的銷情下跌三至四成。他又指，除了受北上消費熱潮衝擊外，國慶黃金周期間恒指一度飆升，吸引市民買貨高追，惟近日股市回落，估計他們手持大量「蟹貨」，同樣影響消費市道。