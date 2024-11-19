47人案楊岳橋判刑｜嘆人在江湖身不由己　公民黨受氣氛影響

泛民47人涉辦初選藉以顛覆政權，其中5名被告來自公民黨，其中時任黨魁楊岳橋，資深成員譚文豪及郭家麒，在開審前已認罪，餘下兩名年資較淺的成員，鄭達鴻經審訊裁罪成，李予信則罪名不成立。案件審訊時，主要證人區諾軒曾透露，公民黨認罪的3人，均曾主動為警方錄取口供。據了解，3人在錄口供時不約而同表示，公民黨只因當時的社會氣氛，及民間強烈訴求，才會參與初選，其中楊更以「人在江湖，身不由己」形容當時處境，又指該黨成員因未簽署《墨落無悔》而被猛烈批評，他們為離開「風眼」才決定以黨的名義簽署，並視之為選舉策略。



法庭11月19日判刑，認罪的楊岳橋判囚5年1月，譚文豪及郭家麒各囚4年2月；鄭達鴻審訊後被定罪，判囚6年半。法官指，楊岳橋在公民黨參與謀劃時積極行事，具領導地位，以8年監禁為起點，他及早認罪並參與公職服務至年，經扣減後他的刑期為5年1個月。



楊岳橋案發時是公民黨黨魁，他被捕後稱，當時發表激進言論是：人在江湖身不由己。（資料圖片／李澤彤攝）

公民黨楊岳橋等3人已認罪並被拘留超過3年。(詳看下圖)

礙於社會氣份才會參與初選

楊岳橋、郭家麒和譚文豪與其他初選案被告一樣，於2021年2月28日到警署報到時被捕，據悉，3人分別於同年6至8月間，主動透過律師提出向警方錄取口供的要求。起初會面時，他們都不約而同向警方解釋，公民黨只是礙於當時的社會氣氛才會參加初選。

2020年6月9日，公民黨2020年立法會選舉參選人誓師。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

不參與會被視作不守遊戲規則

據悉，楊和譚均稱，公民黨以往參加立會換屆選舉，都未有和其他政黨協調。直至2020年，該黨本對原定同年舉行的立會選舉有把握，認為選情樂觀。惟當時民間強烈要求民主派參加初選，否則會被視為不遵守遊戲規則，勝出的機會微乎其微，故公民黨最終決定參與初選。楊形容當時「人在江湖，身不由己」；譚則稱「迫於無奈」，並指初選屬政治操作；郭亦自言其在初選的角色被動。

楊岳橋在2020年3月25日的公民黨記者會上，表明若議會過半，要實現五大訴求。區諾軒曾在寫給鄭達鴻的信上形容是「搶韁」。(資料圖片)

楊岳橋等3人均稱雖認識初選發起人戴耀廷，但與戴並不相熟。(資料圖片)

與戴耀廷相識但不相熟

三人又表示，他們雖然與戴耀廷認識，但不熟絡，其中郭曾有提過他任立法會議員時，曾在公務探訪時探望當時在囚的戴一、兩次，以了解在囚人士的福利。

黨曾收黎智英捐款300萬無附帶條件

會面另談及公民黨收取捐款的事宜，三人均指，該黨收到的捐助中，最大金額的捐款來自壹傳媒創辦人黎智英，以2020年為例，黎便曾捐款約300萬元，且無附帶條件，款項用於黨內的日常開支。為表謝意，公民黨核心成員每年都會與黎舉行飯局，但只會風花雪月地閒聊。

他們又指黎智英曾捐300萬給公民黨，且無附帶條件。（資料圖片)

未簽墨落無悔聲明遭猛烈評擊

三人又稱，知道初選目的，是要令民主派取得立會過半議席，從而迫使政府回應五大訴求，若政府不回應，便會兩次否決預算案，令特首下台。其中郭家麒和譚文豪都表示既然參加初選，自然要同意所屬選區的協調文件，即初選文件附帶的「共同綱領」。後來戴耀廷來表示不需簽署協調文件，部分參選者便發起《墨落無悔》聲明。公民黨原本不打算簽署，但被猛烈批評，譚憶述當時該黨的Facebook專頁遭「不斷轟炸」，為離開「風眼」，黨內經討論後決定以黨的名義簽署，並視之為選舉策略。

「墨落無悔」聲明。（鄒家成fb）

楊坦言選舉時要講到好大

楊亦在會面上坦言，選舉時的發言往往因選舉需要「講到好大」，聲言否決不同的法案、議案，但在實際投票時，或會因時制宜而調整，尤其涉及民生的議案。他以任命終審法官首席法官張舉能為例，指公民黨曾在記者會明言否決任命，但其議員投票時沒有投下反對票。

郭家麒強調反對攬炒

郭家麒則強調他反對「攬炒」，亦從沒有盲目反對政府提出的議案或撥款。公民黨在《港區國安法》實施後，因擔心違法便把原本的政綱換成「以言入罪，無字政綱」八字，並把該政綱傳送給籌辦初選的民主動力，原本印有政綱的單張也即停止派發。

楊岳橋、譚文豪及郭家麒已承認《港區國安法》下的串謀顛覆國家政權罪，他們自2021年2月底被捕後拘押至今，待16名被告的審訊結束後，與其他已認罪被告分批處理判刑。

案件編號：HCCC 69/2022

初選案時序。(詳看下圖)

+ 11

案情回顧（詳看以下４文）

16名不認罪被告兩人脫罪的裁決理由。

45名罪成被告的求情。