醫療資源緊絀下　能設立萬全的中風中心嗎？

急性中風病人需要在短時間內得到有效治療，否則有機會機能喪失，甚至危及性命。今年《施政報告》建議設立首間中風中心，旨在理順治理中風個案的流程，設置獨立於急症室分流措施的「綠色通道」，讓急性中風患者可走「捷徑」獲得救治。目前有關設立中風中心的細節尚未有詳細定案，筆者認為設立上述中心專治中風，有望提高診斷效率。但在資源有限的情況下，有以下數個關注點值得討論。



撰文：醫善同行醫學顧問、神經外科專科醫生黃偉基



醫善同行醫學顧問、神經外科專科醫生黃偉基

當血管出現問題令腦功能受損，是為中風。醫生檢查中風程度會觀察患者的中風位置、範圍及類型。以急性中風為例，中風類型可以是血管堵塞、或是血管出血。規模較小的中風情況有機會令腦功能受損，造成機能喪失。而規模較大的中風情況可以導致腦壓過高、腦水腫，從而威脅性命。

臨床上普遍而言，中風的治療黃金期大約是六小時。患者最好於此段時間內獲得有效的救治，完成大部分的醫療介入程序。可是病人很多時候發病而不自知，例如即使談話表達出現困難，面部表情不對稱，手腳無力等徵狀，亦以為休息便了事；等到難忍不適或病情惡化，才傳呼救護車送院，耽誤治療時間。

臨床上普遍而言，中風的治療黃金期大約是六小時。患者最好於此段時間內獲得有效的救治，完成大部分的醫療介入程序。（資料圖片/林靄怡攝）

對於處理中風個案，現時機制已經有一套廣泛運用的治理流程，令病人一入院恍如獲「開綠燈」一樣，快速接受一連串的檢查和治療，流程大概如下：

（一）救護人員會把病人送至最為鄰近、提供中風治療的醫院

（二）病人入院後會由腦專科護士作出初步評估

（三）由腦內科或外科醫生對病人展開進一步評估及檢查

（四）安排病人進行電腦掃描或磁力共振檢查，觀察中風程度

（五）為病人進行所需的治療，例如注射藥物、或是進行開腦手術。



所以如果日後設立「綠色通道」，相信以上流程可獲提速及優化，有望加快診斷效率，提高患者存活率。處理中風個案過程可謂爭分奪秒，不難推斷如果日後成立中風中心，很大機會需要提供24小時服務，背後自然需要投入大量醫療資源。要知道全天候運作的急救服務，人手需求比其他「非急症科」所需的人手更多。到底如何妥善及有效運用有限的醫療資源，正是筆者認為相當值得留意及討論的關注點。

醫療資源可以分為軟件（醫護人手）及硬件（設備儀器）層面。目前醫護人手緊絀，如果成立中風中心後，運作所需的人手是從原有的聯網調配及共用？正常醫護人員有自己原本負責的工作崗位，假設遇上緊急個案，例如是中風，甚或車禍，亦是以「兼任」方式參與救治。設立中風中心，合理推論當中醫護人手會「專治」中風。那麼將治理中風的專才聚於一處，又會否令其他醫院原本的急救科或腦科等等，出現人手短缺？

在設備儀器方面，增配硬件無疑較為容易，但治療中風過程涉及不同儀器，每款儀器都增購未必實際，何況最終亦需要依靠人手去操作。加上處理中風，與處理其他治療大為不同，我們無從估計中風病人何時入院、需要何等程度的治療，變相若預留專治中風的人手於中風中心，可能導致浪費資源。

設立中風中心可將處理中風個案的醫療資源聚集，提升整體治療效率，對長遠研究中風治療更有所裨益。(資料圖片)

再者除了醫療資源，首間中風中心落戶地點亦需要仔細考慮。香港地少人多，有一定的地域限制。首間中風中心選址宜以交通便利為主，能夠方便患者到場接受治療。亦宜留意地域安排，盡量避免居住不同區分的患者「捨近取遠」跨區求診。

總括而言，設立中風中心可將處理中風個案的醫療資源聚集，提升整體治療效率，對長遠研究中風治療更有所裨益。但前提是需要理順醫療資源短缺的問題，務求妥善運用有限資源，將治療服務比現時做得更好，治理到更多有需要的病人。

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