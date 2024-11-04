六旬漢涉殺女友三母女　被告向女兒稱個女人有300萬　不用騙財

六旬漢涉在劏房縱火及謀殺女友三母女案，今（4日）在高等法院續審。辯方傳召被告女兒作供，她指被告過去十分愛錫她和其孫，但他於2020年6月突搬走，又在其戶口中提取了10萬，並透露用來做禮金，並稱已與女事主註冊。自此，被告不時從多個銀行戶口中提取金錢，又要求女兒搬走，以讓他與女事主遷入。女兒曾質疑女事主欲騙被告錢，惟被告稱：「個女人有300萬喺內地，唔需要呃錢。」



被告姚委祥，65歲，地盤工人。他被控3項謀殺罪和1項有意圖而縱火罪，指他於2021年7月12日在香港，謀殺溫菊芳（42歲）、賴夢芯（13歲）和廖淑媛（8歲），及在同日於大埔鄉事會坊美雲樓5樓一個單位內縱火。

被告姚委祥否認謀殺及縱火罪。(資料圖片)

因劏房著火，消防員亦有到場，並發現房內有3具屍體。(資料圖片)

消防員到場在單位內發現3人，包括一名成年女子及兩名女童。(資料圖片)

被告喪妻後悶悶不樂

被告女兒姚鳳雲(下稱：姚)今應辯方傳召出庭作供，她稱母親於2019年1月離世，家中只剩下她和被告同住，被告初時悶悶不樂。被告和她、胞弟及三名孫子的關係均不錯，被告特別愛錫她和孫兒，2020年6月，被告自行搬走，之後在星期日仍會帶孫子去飲茶。

被告拒答是否外面有其他女人

姚續指，姚在被告搬走前曾聽到他打電話的語氣不尋常，疑似有人叫他去打麻雀。她著被告不要理，指打麻雀認識的不會是什麼好人。被告叫她不要理，之後便再沒回家。後來被告回家處理電話登記事宜，姚趁機問被告以後還會否回家，被告稱在外有住所。姚問他是否在外面和其他女人同居，被告又著她不要理。

向女兒透露已註冊

同年10月，姚在被告的銀行月結單發現一筆10萬的提款。被告後來表示，該10萬用來作結婚的禮金，又稱：「我哋註咗冊啦，唔洗理我哋。」辯方律師向姚展示被告的銀行紀錄，確認被告其中一個銀行戶口於2020年1月至2021年7月間，共提取了逾42萬。

指事主有300萬不用騙財

姚指被告於12月曾回家居住數天，並說：「同個女人唔啱牙。」又指女事主欠他很多錢，但他不久後和女事主和好，並再次搬走。姚曾質疑女事主想騙被告錢，惟被告否認並稱：「個女人有300萬喺內地，唔需要呃錢」。

被告曾用衣架及掃帚打女兒

姚另提及，被告於2021年1月曾回家處理母親骨灰安置事宜，期間因姚未準時出現而大發雷霆，更用衣架打她。約一個月後，被告再次回家，又因不滿姚不執屋，拿掃帚想打她。被告後來更要姚搬走，以讓他和女事主遷入。

案件編號：HCCC163/2023