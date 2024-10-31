六旬漢涉殺女友三母女　化驗師指床欄有多道刀痕　認為曾多次襲擊

六旬漢涉在劏房揮刀斬同居女友和她的兩名女兒，再在單位縱火，三母女最終不治，案件今（31日）在高等法院續審。政府化驗師供稱，她在涉案劏房的碌架床等多處地方驗出母女的血跡，床欄上有多道刀痕，床褥上亦有大量血跡，認為襲擊曾多次發生，被告女友被斬時亦可能曾嘗試逃離現場，導致客廳木櫃亦沾上血跡。



被告姚委祥，65歲，地盤工人。他被控3項謀殺罪和1項有意圖而縱火罪，指他於2021年7月12日在香港，謀殺溫菊芳（42歲）、賴夢芯（13歲）和廖淑媛（8歲），及在同日於大埔鄉事會坊美雲樓5樓一個單位內縱火。姚涉曾用刀斬3名女事主，及在單位縱火，溫身上並有逾百刀傷。

政府化驗師陸端誼指碌架床下格床欄有多道刀痕，認為發生過多次襲擊。(陳曉欣攝)

床褥上有大量血跡

政府化驗師陸端誼負責本案科學鑑證工作，今出庭作供。陸指，房內的碌架床、床頭板、被鋪床褥、雪櫃和木櫃上的血跡有被告女友溫菊芳及長女賴夢芯的DNA，其中床褥有大量血跡。

床欄上有多道刀痕

陸指，碌架床欄有多道刀痕及可見血跡，認為襲擊曾發生多次，並集中在下層床或床邊。陸認為，母女遇襲時曾移動，客廳木櫃上有溫菊芳的血跡，或因出於本能反應欲逃離現場而沾上的。

案件編號：HCCC163/2023