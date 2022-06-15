渣馬死因｜專家指跑手心臟驟停屬罕見 但致死率高達71%
撰文：劉安琪
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五旬男子於2018年，參與渣打馬拉松賽事期間暈倒，送院留醫4日後不治，死因研訊今（15日）續。急救醫學專家續作供，指馬拉松選手在賽事中心臟驟停屬十分罕見，但致死率高達百分之七十一。而田總與醫療輔助隊 （AMS）的合作、溝通明顯有很大的困難，有機會對死者的存活率造成負面影響。
10萬跑手僅0.54人會心臟驟停
急救醫學專家甘澤華總結事故指，每10萬名跑手僅有0.54人會在參與馬拉松時心臟驟停，情況屬十分罕見。但若有跑手期間出現心臟驟停，其致死率高達百分之七十一。而在此次事故中，田總與AMS的合作、溝通明顯有很大的困難，缺乏穩健、快速的緊急分流系統，有機會對跑手的存活率造成負面影響。
建議設無人機監察賽事
甘之後提出多項建議指，如賽事應設醫務總監，負責統籌、協調緊急醫療服務；為救護員及工作人員提供強制性的訓練及測試；建立穩妥、規範的通報程序，如使用手機應用程式通報傷者的姓名、位置、傷勢等，此可大大協助大會分流；甘另明白參與馬拉松的跑手眾多，難以用肉眼監察全場，故可考慮設無人機監察有否意外發生；使用高端電腦系統，收集上述手機應用程式的資料，幫助作出臨床決定。
死者李文德終年50歲，生前為基督教福音機構幹事，2018年1月21日參與渣打馬拉松10公里賽事期間暈倒，之後送院救治，同月24日於東區醫院不治。是次死因設有3女2男陪審團，香港業餘田徑總會及醫療輔助隊被列為有利害關係方。
研訊押後至本周四（23日）結案陳詞。
案件編號：CCDI-43/2018(DK)
主要證人供詞。(詳看下圖)
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