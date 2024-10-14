蔬果農藥殘留超標≠有害？正確洗蔬果5步由1部位開始 減攝農藥風險

撰文：NOW健康
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現代人重視健康，對於吃下肚的食品，有一定的要求！關於台灣食品藥物管理署定期發布市售農藥殘留超標的蔬果，部分民眾在不知情之下早已吃下肚，這樣會對身體有影響嗎？

台灣大學農業化學系教授顏瑞泓表示，有農藥殘留並不直接等於危害，民眾若想降低風險，選購蔬果時可挑具驗證標章的產品，處理食材時不聽信偏方，用流水沖洗方能去除農藥。

按圖看正確清洗士多啤梨步驟及注意事項：

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以MRL管控農藥風險！ 專家：有殘留不等同危害身體

顏瑞泓指出，台灣衛福部針對農產品上的農藥殘留定有「農藥殘留容許量標準（Maximum Residue Limits, MRL）」，這是一種行政管制值，也是農產品的生產標準，目的是確保農民在田間耕作有正確使用農藥，並遵守安全採收期規定，也就是說，這是一種風險控管手段。

此外，MRL的數值會參酌國際間標準，亦會參考國際評估原則，根據最新發布之毒理評估結果，並考量作物栽種及生產時病蟲害防治需求，及評估國人對各類農作物攝食量之累積風險而進行研訂。只要符合殘留容許量標準，並不會有食安問題。

隨著現代精密儀器檢測技術進步，在作物上檢測到農藥殘留，難以避免！顏瑞泓強調，其實，有殘留並不直接等於有危害！因為，所謂的MRL是農產品生產的標準，並非評估農藥殘留是否會對人體造成危害的基準，且MRL距離人體危害界限，還有百倍、甚至千倍距離。因此，是否會對人造成影響，關鍵在於量！

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正確清洗蔬果！ 有助降低攝入農藥風險

民眾想要避免買到農藥殘留不合格的農產品，以降低攝入農藥的風險，應該怎麼做？顏瑞泓建議，可選購具有驗證標章的產品，並儘量選擇當季蔬果。因為，若不是符合安全採收期收穫的農作物，可能會因為農藥尚未消退，而發生殘留量超過標準的情形。最好能廣泛攝取多樣食材，分散風險亦有助營養均衡。

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除此之外，選擇可信任的商家並經常更換購買來源，也是一個方法。不同攤位或商家，進貨管道不同，可能來自不同產區，自然有助避免長期吃下同一種農藥殘留的風險。這種選擇的方法，也適用於其他食品的風險管控。

買回家的蔬果產品，應該如何清洗，才不會吃下殘留農藥？不少消費者會分享，浸泡鹽水、以梳打粉和醋等中和農藥，甚至是麵粉、貝殼粉等各種妙方。顏瑞泓直言，這些坊間偏方，都缺乏科學根據，未必會達到預期的效果，有時過度清洗或是使用不當的清潔用品，反而會減損食品的風味，降低食品的營養價值，「事實上，去除農藥殘留最簡單、最有效的方法，就是流水沖洗。」

8大種類蔬果清洗方式（按圖👇👇👇）

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台灣食藥署補充道，清洗蔬菜時可先沖洗根部，再將根部摘除，如此就可避免刀具污染，之後再以流動清水清洗葉片部分。其他像是薯仔、蘿蔔等根莖類蔬菜，則可用軟刷加上流動的清水刷洗乾淨，再做去皮動作。透過適當的前處理步驟，更能遠離農藥的危害。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

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