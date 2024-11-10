深水埗骨科義診服務　助長者正視長期痛症

公立醫院骨科門診輪候時間普遍以年計，對於關節痛症的病人來說，漫長的等候往往是折磨。為了讓更多基層及長者接觸到專科服務，「醫善同行」今年五月起在深水埗展開骨科義診，有骨科專科醫生駐場，專為60歲或以上長者及經濟困難人士診症，歡迎有關節及腰椎相關痛症者預約。關節退化看似是長者必經階段，但正視痛症及尋求醫治永不言遲。



撰文：醫善同行創會會長、骨科專科醫生黃仕雄



「醫善同行」逢周三早上，於深水埗能仁專上學院提供長者骨科義診。

筆者曾在深水埗明愛醫院工作超過20年，了解到此區基層及長者街坊較多，但不少人礙於經濟困難，身體各項痛症問題大多先看跌打或針灸，未必第一時間尋求西醫治療；加上擔心公立醫院輪候時間長，慢性痛症問題可能拖得就拖。隨年紀增長，關節及腰椎退化多在50歲開始出現，痛症與其他疾病一樣，拖延求醫同樣會令病情惡化，甚至錯失治療良機。

今年6月的其中一個義診個案，是一名80歲的婆婆推著坐輪椅的82歲伯伯前來求醫。伯伯3年前開始有坐骨神經痛及腳痺，每日最多只能行走半小時。他過往求醫時獲醫生告知「冇得醫」，是正常的年紀大導致的身體退化，於是伯伯放棄尋求治療。他去年起痛至無法行走，出入要靠輪椅代步，感到十分沮喪，直到今年經朋友告知有義診才前來求醫。我們診斷後，發現伯伯有嚴重的腰椎管狹窄，從而引發坐骨神經痛及腳痺。

科義診時間為星期三的早上10時至下午1時。

我們告知伯伯，腰椎管狹窄症的手術普遍，風險不高，只要做手術就可大大紓緩痛症，於是為他寫轉介信去公立醫院排期。伯伯知道後又驚又喜，沒想過白白忍受了3年的痛症原來有得醫。

除了伯伯此類個案，有部份是本身已在公立醫院排期的病人，在漫長的等候期中可能病情已出現轉變，由穩定惡化至嚴重，經我們評估後重新再為他們撰寫轉介信，縮短輪候時間以獲得適切治療。

「醫善同行」逢周三早上，於深水埗能仁專上學院提供長者骨科義診。

在過往義診中，最常接觸到腰背痛、坐骨神經痛、肩頸痛及膝關節痛等痛症。無論是哪種痛症，若病人有需要，我們診症後除了會寫處方紙讓病人到社區藥房配藥，亦可為病人提供物理治療。想更有效紓緩痛症問題，我們鼓勵病人在家也進行復健運動，因此亦可即場教授相關伸展動作。

「年紀大周身痛」不代表要長期忍受折磨，身體疾病會隨時間影響精神健康，影響生活。我們鼓勵病人正視痛症，亦希望相關義診服務幫助到更多有需要的基層街坊及長者。骨科義診服務不限深水埗街坊，我們歡迎其他區的有需要人士也前來求醫。特別鳴謝香港能仁專上學院提供場地及協助。

義診最常接觸到腰背痛、坐骨神經痛、肩頸痛及膝關節痛等個案。

義診最常接觸到腰背痛、坐骨神經痛、肩頸痛及膝關節痛等個案。

深水埗骨科義診服務（費用全免）

地點：香港能仁專上學院

開放時間：逢星期三上午10時至下午1時

對象：60歲或以上長者，或任何年齡的綜援人士（不限深水埗居民）

申請方法：必須透過WhatsApp: 3996 1070以短訊預約，義工同事會再致電跟進確認