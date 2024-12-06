空氣針/針筒玩具攻校園　深水埗有售家長憂心　教育界促源頭打擊

早前有潛在危險的新興玩具，包括蘿蔔刀等在香港中小校內流行，近日有家長發現市面上又有新款兒童玩具可能有潛在危險，或會傷及兒童。

一個家長群組瘋傳有學生帶一套玩具回校，當中包含1支針筒和1個軟膠啫喱質地人形公仔，玩法是將針筒注射到玩具，令其身體鼓脹，由於針頭極尖，與一般針筒無異，令家長心慌慌。

教育界立法會議員朱國強今日（6日）指，最近有家長反映在深水埗買到以「針筒」注射貌似嬰兒的「恐怖減壓玩具」，對於市面再有危險玩具出售，他表示感到震驚與憤怒，並已向商經局及海關舉報。



最近有家長反映在深水埗買到以「針筒」注射貌似嬰兒的「恐怖減壓玩具」（朱國強Facebook影片截圖）

從相關影片可見，該款玩具可讓消費者以針筒插入一個迷你塑膠嬰兒，再注射空氣入去使塑膠嬰兒產生氣泡效果。朱國強在帖文中表示，他於去年2023年12月6日，在立法會就「蘿蔔刀」提出口頭質詢時，已提到市面有以針筒把空氣注入塑膠，產生氣泡效果的「針筒雞」，而今出現了「針筒嬰」，形容情況令人不安。

朱國強提到，近日有貌似原子筆，實際是鋒利的小刀流入市面，認為政府「顯然未做好抽查把關」。（朱國強Facebook）

他又提到一年過去，以「針筒」注射為遊戲的玩具仍然禁之不絕，更有貌似原子筆，實際是鋒利的小刀流入市面，認為政府「顯然未做好抽查把關」。朱國強又促請當局與內地執法部門合作，源頭打擊這些不安全玩具及兒童產品進口，並盡快向市民大眾、家長及學校，宣傳這些不安全玩具的潛在風險，呼籲他們留意玩具及兒童產品安全。