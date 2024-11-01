奧蘇利雲成新香港人　政府如何把握機會說好香港故事｜政圈風聲

「相互吸引」下，英國桌球天王、7屆世界冠軍「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）經優才計劃成為香港居民。世界級球星選擇居港，除了普遍認為有助本地桌球運動發展，特區政府能否透過他更鮮明地向美西方國家說好香港故事、以活生生例子說明香港社會自由依舊，同樣深具意義。政府消息稱，宣傳陸續有來，但仍要與奧蘇利雲商討。



7屆世界冠軍「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan，左）接受入境處處長郭俊峯（右），公開來港原因。（入境處ig影片圖）

全球擁有大量球迷的「火箭」奧蘇利雲選擇成為香港居民，入境事務處助理處長（簽證及政策）翁榮楨今日透露，奧蘇利雲是今年提交申請，10月30日入境香港。

入境處昨日（31日）透過官方IG及小紅書發放「高手來了」短片，入境處處長郭俊峯親自登場，帶出奧蘇利雲成為「新香港人」的訊息，雙方更有簡單對談，交代奧蘇利雲選擇香港的原因，當中包括本地的美食、文化、稅制等因素。

第一波宣傳已收效

不過，兩個平台上雖然對此消息多屬讚好，但討論未見熾熱。綜合不同的政府消息則認為，本地不論中文或英文傳媒對此消息均已有廣泛報道，外國傳媒、特別部分英國傳媒基於奧蘇利雲的名氣，今日（1日）也有相當篇幅報道奧蘇利雲移居本港，初步認為第一波宣傳已收到一定作用。

馬貝利（中）擺出愛心手勢，説「我們愛香港」。（政府新聞處）

會再與「火箭」商討 料宣傳陸續有來

至於未來會否有更多的宣傳大計，特別是透過「火箭」奧蘇利雲向英語世界說好香港故事，有消息人士形容「陸續會有」，有人則強調「火箭」在世界體壇和球迷心中極具份量，但同時他也本人極有個性，日後安排包括會否像透過「高才通」取得香港身份證的前NBA球星馬貝利般舉行記者會、為政府拍攝宣傳片，抑或其他形式的宣傳活動，仍待與奧蘇利雲再作商討。

消息強調：「香港是自由社會，不能迫人」，又認為反過來也可借此證明香港確實是有選擇的自由；但相信奧蘇利雲會樂意為新家園出力，因為他在入境處的短片中，被問及在香港的計劃時也說：「也想為香港做一點事。」

7屆世界冠軍「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan，左）透過優才計劃來港居住，入境處處長郭俊峯（右）有緊密協助。（入境處ig影片圖）

入境處長拍片宣布 顯示特區政府重視

有了解情況人士指，奧蘇利雲今次是經香港到澳門出席活動，入境本港時順道領取其「香港居民」身份證及拍片宣布自己成為「新香港人」，當時時間相當緊迫。至於為何只是入境處IG和小紅書帳戶發放訊息，消息則指簽發身份證是入境處職責，認為由入境處放發訊息恰當，又強調入境處處長也是由中央任命的主要官員，職位十分重要，處長今次與奧蘇利雲一起拍片，也顯示了特區政府對他的重視。

至於最終「火箭」奧蘇利雲將如何協助政府說好香港故事，還需拭目以待。但香港既然獲得重量級體壇巨星垂青，對方更是來自英國，這個對本港訂立國安法和今年落實《基本法》廿三條立法後提出強烈質疑的國家，期望特區政府能好好把握機會，讓由來自英國的奧蘇利雲現身說法，說好香港故事的效用必然更大。