YOASOBI亞博騷粉絲被抬走　歌迷批荒唐、激進　議員憂損香港形象

日本爆紅音樂組合YOASOBI一連兩日（26-27日）在亞洲博覽館舉行演唱會，昨晚首場有男歌迷疑因站立、隨着音樂揮動螢光棒「打Call」應援，惹來後排觀眾不滿，開場僅15分鐘被多名保安抬離。

今晚是演唱會第二場，提早到場的歌迷指「打Call」是日本文化，抬走歌迷很荒唐、激進。購買了座位區門票的他特意細閱條款，未有提及禁止站立。另一位歌迷黃小姐則擔心會影響香港的國際形象。立法會議員江玉歡認為事件罕見，又指如果事主是遊客，「我肯定佢以後都唔會嚟香港」。



日本人氣組合YOASOBI今(27日)在亞博館舉行第二場演唱會，大批歌迷下午2時許已到場購買周邊應援物。（廖雁雄攝）

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歌迷批保安做法激進 細閱條款並未禁止站立

開場前約6小時，大批歌迷下午兩時已到達亞洲博覽館，購買周邊應援物，攤檔前大排長龍。亦有歌迷與佈景板、燈飾裝置「打卡」留念。

昨晚首場演唱會有歌迷站立應援被保安員抬走，提早到場的笵先生認為「打CALL」是日本文化，即使有機會阻礙後方人士視線，也未至於要被保安抬走。他認為整件事最大問題是「抬走」這個行為太激進：「你可以有好多其他方法，勸喻、溝通⋯⋯都未至於要咁大動作，搵4、5個人抬。我覺得好荒唐。」

他購買了座位區的門票，特意查閱條款與細則，發現並沒有禁止站起，質疑「係咪保安嗰邊嘅溝通唔足夠呢？咁就不得而知喇。」

笵先生形容「抬走」這個行為很荒唐。（洪戩昊攝）

歌迷：一齊企幾開心吖

另一歌迷黃小姐則指，如果前面有觀眾站立、遮擋視線，她說「我會一齊企，一齊企幾開心吖」。不過，她認為安全是首要考慮，如果站立會造成危險的話就應該坐下。

至於抬走歌迷的處理手法，黃小姐同樣認為太激進，「未至於要抬走嘅，影響晒個氣氛」。近年政府銳意發展盛事經濟，演唱會是其中重要一環。黃小姐擔心，今次事件會影響香港的國際形象。

黃小姐認為事件會影響香港的國際形象。（洪戩昊攝）

▼ 12月26日 YOASOBI演唱會 男歌迷遭保安抬走▼



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演唱會設有企位及座位 票價相同

根據演唱會主辦方早前公布的座位表，場地分為三個票價區，其中在1,480及1,180的票價區，均設有企位及座位。其中企位的視線較好，位於場地的正中央。

亞洲國際博覽館的網站指，該場館是全港唯一可同時容納企位和座位觀眾的活動場地，形容是全港舉辦演唱會「最理想的地方」。

綠色的A區票價1,480元，橙色B區1,180元，兩區都設有座位和企位。

▼ 12月26日 YOASOBI演唱會▼



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江玉歡：事件損香港形象 盼主辦方解釋並增設指引

立法會議員江玉歡認為事件罕見，有損香港形象，其他國家只有極端情況下才會出現「抬人走」，又指如果事主是遊客，「我肯定佢以後都唔會嚟香港」。她說，即使事主做法不當，亦不應將事主「五花大綁」，因為既影響事主尊嚴，亦影響觀眾心情，期望主辦方向公眾解釋事件。

她建議當局設立指引，解釋甚麼情況下才能「抬人走」，又指如果不准站立，主辦方應事前提醒觀眾。她續指，如遇到突發情況，主辦方應審慎處理，將影響減至最低，例如安排該名觀眾到另一個座位。