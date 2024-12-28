六合彩結果｜5300萬頭獎對號碼 今年最後中與否 下期頭獎也1億
撰文：石國威
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六合彩最近六期頭獎無人中，累積金多寶已逾4,381萬元，六合彩今晚（28日）將是2024年最後一次攪珠，馬會估計頭獎若10元一注獨中，可得5,300萬元， 第140期六合彩總投注額接近1.1億元，中獎冧巴立即對。結果今年最後一期攪珠無人中頭獎，二 獎則有5.5注中，派668,690元。至於2025年首次攪珠將於下周四（1月2日）舉行，並且是新年金多寶2025，估計頭獎彩金高達1億元。
第140期六合彩攪珠結果：
1、3、5、18、26、35及特別號碼：14
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▼10月28日 馬會140周年第二輪六合彩金多寶攪珠▼
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▼10月22日 第一輪馬會140周年六合彩金多寶▼
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▼2022年6月30日，中環士丹利街投注站重開前介紹：地面層▼
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