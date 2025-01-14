許金山毒殺妻女再罪成　重審首爆有宏大科學計劃　未能說服陪審團

中大醫學院副教授許金山，被指以裝滿一氧化碳的瑜伽球謀殺妻女，許並被指曾稱要用一氧化碳作研究，藉此叫校方購入有毒氣體。許否認之餘，在重審時首次揭露他原本有一個未成形，不知是否可能，仍在萌芽階段的宏大科學計畫，此前未曾向任何人提及細節。然而其說法未能說服陪審團，許今(14日)再被裁定謀殺罪成，依例被判終身監禁。



被告許金山重審後再被裁定謀殺罪成。（網上圖片）

在英習醫時已曾研究一氧化碳

許金山自辯時透露，他在英國一間醫院的燒燙傷加護病房工作時，曾以動物為實驗基礎，研究一氧化碳中毒。但英國的動物倫理法例非常嚴格，必須要遵守研究草案，嚴禁在未得到動物倫理委員會批准前進行動物實驗，香港則相對寬鬆。

案發前做研究需用活兔做實驗

他在1996年到香港中文大學任職。案發前正在研究孕婦在產科手術中，下半身麻醉後再向孕婦提供氧氣，到底對胎兒是好是壞，故用活兔做實驗，但該實驗未經動物倫理會員會批准。許解釋，研究過程經常有步驟上的改動，若不斷修改計劃書候審批，會阻礙研究進度。許認該研究沒有臨床價值，但解釋進行動物研究的用意，是發展一套研究方法及從實驗得到啟發。

重審時首提有宏大科學計劃

許在2018年的審訊中，並未提及他當時的研究計劃，直至案件2024年重審時，許首次揭露他有一個在萌芽階段的宏大科學計畫，並稱他在自辯之前，從未向任何人提及其細節。但他稱與情婦李泳怡曾開玩笑談及退休，當時他交代過退休前仍有一項大計劃尚待完成，打算計劃逐漸變得具體才告知她，故未有把細節告知李。

許金山稱，曾向情婦李泳怡提及計劃，但沒有透露細節。（網上圖片）

疑次女把藏毒氣瑜伽球放入車

許認在2015年5月20日，即其妻女死亡前兩天，將一氧化碳注入瑜伽球，並帶返家中，許解釋他原想用來滅鼠，又指其妻子和次女均畏懼蛇蟲，他思疑次女見到昆蟲，或害怕車內有蟲，向母提議把瑜伽球內的毒氣殺蟲，又豎起放在車後座上的網球拍，懷疑次女準備用球拍打昆蟲。

聲稱當日早已回威院聽學生匯報

許提到案發當日的情況，他中午12時半至1時已出門，下午1時半前已到達威院，準時出席聽取學生匯報。他4時在手術室施手術，其後獲妻密友告知噩耗，趕到急症室時，醫生正為妻女急救，惟母女回天乏術。

許稱不會笨得以毒氣犯案

許認為根據車內一氧化碳濃度等科學證據，對比他出門時間，可顯示他是無辜，因他當時並不在場。許質疑大學有其訂購一氧化碳紀錄，且很多同事對其一氧化碳研究知情，不難追溯到他，他不會笨得以毒氣犯案。

許金山思疑是次女許儷玲把瑜伽球放入車。（網上圖片）

堅稱毒球原用來滅蟲

許在結案陳詞時，再指控方欠缺直接證據指毒氣瑜伽球是由他放到車中，許稱家中飽受鼠患困擾，經常有蛇蟲鼠蟻出沒，故他將注滿了一氧化碳的瑜伽球放在家中運動房，案發前夕他告知次女球內有毒氣，叮囑她切勿觸碰。

哽咽希望只是一場惡夢

許庭上哽咽稱，希望事件只是一場惡夢，希望開門還見到妻子在廚房烘培，但殘酷的現實是妻子已逝。談到次女Lily時，許更是多番泣不成聲，拿下眼鏡拭淚。許慨嘆Lily早逝，指女兒的心靈很強大，無畏對抗一些不講理的老師，在Lily身上能看見自己。許哭稱，他很後悔對Lily最後一番話是斥Lily要專注學業，不要只顧玩樂。

被告許金山(62歲)，案發時是中大醫學院麻醉及深切治療學系副教授。他被控2項謀殺罪，指他於2015年5月22日謀殺黃秀芬（47歲）及許儷玲（16歲）。經重審後，陪審團退庭商議3小時，今(14日)一致裁定許兩項謀殺罪成，許被判終身監禁。

案件編號：HCCC389/2023

證人供述許金山與妻的關係：

許金山自辯：

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