【HMV清盤】CD Warehouse：唱片市場健康　生存睇本事

HMV決定自願清盤，極可能是繼今年6月全線結業的「香港唱片」（Hong Kong Record）後，另一間走進歷史的連鎖唱片店。 隨着一間又一間老牌唱片店不敵數碼時代洪流，現時全港擁有12間分店的CD Warehouse顯得頑強不屈。負責人黃先生直認現時銷量上不如九十年代，但唱片市場「成件事都係健康既」，又謂經營唱片店「每個人都有生存空間，睇佢本事」。

現時全港有12間CD Warehouse分店。（CD Warehouse Facebook 圖片）

香港樂壇曾經粒粒巨星，Beyond、譚詠麟、張國榮、梅艷芳、陳百強、四大天王等等，唱片一出，銷量衝上多個白金。九十年代唱片由黑膠轉光碟，是唱片銷量達最高峰時期，大大小小的唱片店比比皆是。

九十年代是唱片業界的高峰。（CD Warehouse Facebook 圖片）

後來隨着翻版及MP3的打擊，光碟銷量大受打擊，加上現時線上音樂串流服務盛行，買唱片對大部份人來說並無需要，令唱片銷量大跌、唱片舖大量倒閉。作為國際連鎖的HMV先是謀求轉型，靠耳機業務苦撐，如今耳機銷量亦因手機制式改變而下跌，撐不下去決定自願清盤。

CD Warehouse成立至今超過20年，由小店發展至目前全港擁最多分店、最大型的連銷唱片店。負責人黃先生表示，「銷量當然冇十幾二十年前咁賣，但成件事都係健康」。

九十年代是唱片業界的高峰，他指「當年靠呢個行業養起好多人，全港有好多CD舖」，後來唱片舖減少，但生存下來的「所有舖頭都有一定實力」。黃認為「香港歌手都賣得」，打破坊間認為香港歌手唔賣得的說法，關鍵只是好壞怎麼衝量。他說，現時新人一般有過千銷量，較受歡迎的新人亦能賣出數千唱片，知名度高的依然過萬，「CD對某啲人嚟講係重要嘅，digital（數位）都緊要，但依家都係有人買CD」。他更指出，數位下載一年可能只帶來數百元的收益，遠遠不如光碟。

CD Warehouse負責人黃先生指香港歌手唱片依然有市場。（CD Warehouse Facebook 圖片）

他認為唱片市場仍然存在，存亡在於經營的方式，例如信和的唱片店賣韓星商品生意很好，一些小店賣粵曲生意亦不俗，而CD Warehouse無論唱片、電影、配件都業務都十分理想，「每個人都有生存空間，睇佢本事，所以我呢一刻覺得幾好，同以前比較CD梗係差啲，但其他方面都有增長。」

韓星、粵曲亦有客源。（CD Warehouse Facebook 圖片）

現時唱片仍是CD Warehouse的主要業務，黃認為唱片「其實一路都進步緊」，唱片規格不斷提升，令用家容易享受音樂，而DVD、Blu-ray、4K及數位同樣重要。

此外，耳機仍是配件業務的一環，但不會構成致命的影響，AirPods或其他藍牙耳機只是令耳機種類增加，銷量分佈不同。